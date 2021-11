Die Corona-Pandemie überfordert das Gesundheitssystem in Rumänien. Andere Länder können derzeit lockern. (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Singapur

Eigentlich hatte man in Singapur gehofft, die Pandemie bereits hinter sich gelassen zu haben. Die Impfquote in dem Kleinstaat liegt mit 86 Prozent sehr hoch. Weil zuletzt aber immer mehr ungeimpfte Menschen in den Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, hat die Regierung jetzt angekündigt, die Kosten für die Behandlung dieser Menschen nicht mehr zu übernehmen.

In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Ungeimpfte Personen stellen derzeit die deutliche Mehrheit der intensivstationären Pflegebedürftigen und tragen überproportional zur Belastung unserer Gesundheitsressourcen bei. Daher werden wir ab dem 8. Dezember 2021 damit beginnen, Covid-19-Patienten, die freiwillig nicht geimpft wurden, die Kosten in Rechnung zu stellen." Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, ist von der neuen Regel nicht betroffen.

Seit Ende September gelten außerdem wieder strenge Kontaktmaßnahmen in Singapur. Man darf sich maximal zu zweit treffen, nur Geimpfte dürfen Restaurants besuchen.

Österreich

Österreich hat auf steigende Inzidenzen reagiert und für das ganze Land eine 2G-Regelung eingeführt. Das bedeutet: Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf künftig an großen Teilen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen. Der Besuch im Kino oder Restaurant ist damit tabu, Ungeimpfte dürfen auch nicht mehr zum Friseur. Für die nächsten vier Wochen gilt allerdings noch eine Übergangsfrist, in diesem Zeitraum genügen auch ein PCR-Test oder eine nachgewiesene Erstimpfung.

Die Ankündigung, die Maßnahmen zu verschärfen, hat zu einem Ansturm auf die Impfung geführt. Zehntausende Österreicher nahmen lange Schlangen an den Impfstationen in Kauf. Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Nachweispflicht.

Dänemark

Dänemark hatte Anfang September nahezu alle Maßnahmen beendet und das Coronavirus auf das Niveau einer "ernsthaften Infektionskrankheit" zurückgestuft. Angesichts steigender Inzidenzen wurde nun aber der sogenannte Covid-Pass wieder eingeführt. Wer einen Club oder ein Restaurant besuchen möchte, muss wieder nachweisen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. In Dänemark sind rund 86 Prozent der Bevölkerung im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft.

Ministerpräsidentin Frederiksen kündigte an, "dass für Ungeimpfte das Leben komplizierter" werde. Und fügte hinzu: "Ich denke, so sollte es auch sein."

Rumänien

Nur zwischen 35 und 40 Prozent der Erwachsenen waren in dem 19-Millionen-Einwohner-Land zuletzt Berichten zufolge vollständig geimpft. Von den 27 EU-Mitgliedstaaten hat lediglich Bulgarien eine noch geringere Impfquote. Die anhaltend niedrige Impfrate und eine Welle von Infektionen überfordern das ohnehin schon angeschlagene Gesundheitssystem. Die rumänischen Behörden verhängten deshalb strengere Beschränkungen. Für einige alltägliche Aktivitäten, wie den Besuch eines Fitnessstudios, eines Kinos oder eines Einkaufszentrums wurden demnach Impfbescheinigungen erforderlich. Auch eine Ausgangssperre ab 22 Uhr wurde eingeführt. Zu den Maßnahmen zählte auch eine 30-tägige Schließung von Bars und Clubs und die Pflicht zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit - auch draußen.

Lettland

Firmen in dem baltischen Staat dürfen künftig ungeimpfte Mitarbeiter entlassen. Das Parlament in Riga stimmte einem Reuters-Bericht zufolge einer entsprechenden Gesetzesvorlage zu. Bisher ungeimpfte Mitarbeiter haben demnach drei Monate Zeit, sich impfen zu lassen. In diesem Zeitraum bekommen sie kein Gehalt. Verstreicht die Frist ungenutzt, kann der Arbeitgeber den ungeimpften Mitarbeitern kündigen. Die neuen Regeln sollen allerdings erst zum 15. Mai in Kraft treten.

Lettland kämpft derzeit gegen eine der schlimmsten Corona-Wellen in der EU an. Rund 61 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft - verglichen mit durchschnittlich 75 Prozent in der EU und 67 Prozent in Deutschland.

England

Seit Mitte Juli gelten in England so gut wie keine Corona-Maßnahmen mehr. Trotz zwischenzeitlich rapide steigender Corona-Zahlen hat die britische Regierung einen erneuten Lockdown zur Eindämmung der Pandemie ausgeschlossen. Allerdings gibt es einen sogenannten Plan B der britischen Regierung. Dazu gehören Maßnahmen wie verpflichtendes Maskentragen oder eine Nachweispflicht von Impfungen bei Großveranstaltungen.

Trotz Forderungen aus Medizin und Wissenschaft sei das entscheidende Kriterium eines unaushaltbaren Drucks auf den Nationalen Gesundheitsdienst NHS noch nicht erreicht, sagte Gesundheitsminister Javid unlängst. Zuletzt waren die Zahlen in Großbritannien wieder gesunken. Die Corona-Maßnahmen in Großbritannien sind Sache der einzelnen Landesteile. Die Regierung in London ist daher lediglich für England zuständig.

Spanien und Portugal

Auf der Iberischen Halbinsel galt die Corona-Lage zuletzt als vergleichsweise entspannt. Die Impfquoten sind mit die höchsten in Europa und auch weltweit, die Infektionszahlen deutlich niedriger als in Deutschland. Im Zuge der positiven Entwicklung sind inzwischen auch die meisten Corona-Beschränkungen weggefallen. Einige Regeln müssen aber noch beachtet werden: In Spanien besteht in der Öffentlichkeit in Innenräumen und in Bussen und Bahnen weiter Maskenpflicht. Im Freien nur, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In Portugal muss man den Mund-Nasen-Schutz nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Theatern, Kinos und großen Einkaufszentren tragen.

Die Niederlande

Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen verschärfen die Niederlande erneut die Corona-Maßnahmen. Die Maskenpflicht wird wieder für alle öffentlich zugänglichen Orte wie Geschäfte oder Friseure eingeführt. Auch der Corona-Pass wird für mehr Orte verpflichtend. Bürger sollen auch wieder den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter wahren. Erst vor gut einem Monat hatte das Land viele Maßnahmen aufgehoben und etwa die Abstandsregel abgeschafft. Daraufhin waren die Infektionszahlen schnell gestiegen. Nun gilt die höchste Warnstufe.

Italien

In Italien darf grundsätzlich nur zur Arbeit erscheinen, wer den sogenannten Grünen Pass vorzeigen kann. Der meist digitale Pass bescheinigt, dass der Besitzer geimpft, genesen oder negativ getestet wurde. Die Pflicht zum Vorzeigen am Arbeitsplatz hat zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Corona-Schnelltests geführt - aber auch zu Protesten und mehr Krankmeldungen. Wer ohne den "Grünen Pass" zur Arbeit kommt, riskiert bis zu 1.500 Euro Bußgeld. Wer der Arbeit fernbleibt, muss mit unbezahlter Freistellung rechnen. Das lässt sich jedoch durch Krankschreibungen umgehen. Die Kosten für Corona-Tests sind im Normalfall selbst zu tragen.

Russland

Wegen weiter steigender Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus erwägt die Regierung nach Medienberichten, Bahn- und Flugreisen nur noch mit 3G-Regel zu erlauben. Der Chef des Gamaleja-Institus, das den Sputnik-Impfstoff entwickelte, forderte darüber hinaus eine allgemeine Impfpflicht. Die regionalen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung der Pandemie unterscheiden sich in Russland sehr stark. In der Hauptstadt Moskau galten zuletzt die bislang strengsten Bestimmungen, unter anderem mussten alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen. In Russland sind nur rund 32 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

