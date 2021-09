Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin warnt vor negativen Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche +++ Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen als auch die Hospitalisierungsrate sind leicht gestiegen +++ Der Chef des Weltärztebundes, Montgomery, wirbt für weitreichende 2G-Regeln +++ Mehr im Newsblog.

Donnerstag, 9. September

+++ Die Folgen der Corona-Pandemie haben nach Einschätzung des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dötsch, negative Folgen für Kinder und Jugendliche. Für die weitaus meisten Kinder seien die sekundären Krankheitsfolgen - vornehmlich die psychische Belastung durch Lockdown-Maßnahmen - ungleich belastender als eine Covid-19-Erkrankung selbst, sagte Dötsch in Berlin. Derzeit müssten nur sehr wenige Kinder in Deutschland wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, betonte er, schloss aber nicht aus, dass ein geringer Anteil von Long Covid betroffen sein könnte.

+++ Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich auch laut der Krankenkasse DAK negativ auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ausgewirkt. Im vergangenen Jahr seien in den Krankenhäusern bundesweit 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas behandelt worden als 2019, heißt es in einer Studie der Versicherung. Auch die Zahl junger Patientinnen und Patienten mit starkem Untergewicht sei 2020 um 35 Prozent gewachsen. Zudem hätten Essstörungen wie Magersucht und Bulimie um fast zehn Prozent zugenommen.

Wechselunterricht, Schul- und Kitaschließung, Quarantäne – Kinder haben während der Corona-Pandemie viel zurückgesteckt. Mit Beginn der Impfungen und steigender Impfquote ist sich der Großteil der Eltern, Wissenschaft und Politik nun einig: Der Präsenzunterricht soll aufrechterhalten werden, die Kitas offen bleiben. Nur über das Wie gibt es Diskussionen. Soll jede Infektion um jeden Preis vermieden werden? Oder kann man Infektionen auch akzeptieren, weil das Risiko für Kinder geringer ist? Ein Überblick über eine emotionale Diskussion.

+++ Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), Tenenbaum, betont die Relevanz von guten Hygienekonzepten und angemessenen Teststrategien an den Schulen. Da Antigen-Schnelltests bei Kindern weniger zuverlässig als bei Erwachsenen seien, ergäben PCR-Pooltests am meisten Sinn. Bei diesen werden die Proben einer Klasse gemeinsam im Labor auf Erbmaterial des Virus untersucht. Wenn der Pool positiv ist, wird individuell nachgetestet.

+++ In Baden-Württemberg müssen sich ungeimpfte Lehrerkräfte mit Beginn des neuen Schuljahres täglich testen lassen. Dies gelte auch für alle anderen ungeimpften Beschäftigte an der Schule, sagte Landeskultusministerin Schopper in Stuttgart. Schüler sollen dreimal wöchentlich getestet werden. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Für schwangere Lehrerinnen gilt, dass sie grundsätzlich nicht in Präsenz unterrichten. Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission bisher keine Impfempfehlung für Schwangere abgegeben hat.

+++ Wer in Rheinland-Pfalz nicht gegen Corona geimpft ist und eine behördliche Anweisung zur Quarantäne erhält, hat ab Oktober keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung. Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Mainz mit. Zur Begründung hieß es, ab dem 1. Oktober gehe man grundsätzlich davon aus, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein Angebot für eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Ähnliche Überlegungen gibt es in Nordrhein-Wetfalen.

+++ Im Juli und August dieses Jahres waren die Menschen in Deutschland mehr unterwegs als vor der Corona-Pandemie. Die Mobilität lag durchschnittlich vier Prozent über dem Niveau der entsprechenden Vorkrisenmonate des Jahres 2019, wie eine Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamts zeigt. Erstmals seit Beginn der Pandemie wurden wieder mehr Distanzen von 30 Kilometern und länger als in den Referenzmonaten des Jahres 2019 zurückgelegt.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist wieder leicht gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 83,5. Am Vortag betrug der Wert 82,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten mehr als 15.400 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 50 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht mit 1,89 an. Auch sie ist im Vergleich zu gestern gestiegen.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Personen nachverfolgen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown hätten die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten sei, sagt die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Teichert, der Zeitung "Rheinische Post". Wegen der steigenden Inzidenz kämen viele Ämter personell wieder an ihre Grenzen.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, spricht sich dafür aus, weitreichende 2G-Regeln einzuführen, um der Ausbreitung des Coronavirus im Herbst etwas entgegenzusetzen. Es werde kaum reichen, die Impfquote durch mobile Angebote zu erhöhen, sagte Montgomery den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch werde, solle man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich sei, eine 2G-Regel einführen. Zugang beispielsweise zu Restaurants, Theatern oder Konzerten hätten dann jeweils nur noch Geimpfte und Genesene.

+++ Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, hofft auf die baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren. Dies könne die Sicherheit an Schulen enorm erhöhen, sagte Meidinger der "Passauer Neuen Presse". Besorgt äußerte er sich zur steigenden Zahl der Neuinfektionen bei jüngeren Menschen. Wichtig sei, dass weiter auf hohen Gesundheitsschutz an Schulen geachtet werde, sagte Meidinger mit Blick auf die Maskenpflicht und regelmäßige Testungen. "Wir dürfen eine unkontrollierte Durchseuchung von zehn Millionen Schülerinnen und Schülern nicht zulassen."



+++ Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat die christlichen Kirchen aufgefordert, sich stärker für Impfungen gegen das Corona-Virus einzusetzen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klein, sowohl der Zentralrat der Juden als auch muslimische Verbände hätten bereits erfolgreich für die Immunisierung geworben. Das wünsche er sich als evangelischer Christ von seiner Kirche auch, insbesondere mit Blick auf das Gebot der Nächstenliebe.

+++ In fast jeder zweiten Familie haben die Einschränkungen der Lockdown-Monate einer Umfrage zufolge zu physischen und psychischen Belastungen bei den Kindern geführt. In der Erhebung für die pronova BKK mit Sitz in Ludwigshafen gaben jeweils 46 Prozent der befragten Eltern an, dass die körperliche beziehungsweise psychische Gesundheit ihrer Kinder gelitten habe. Der Medienkonsum (79 Prozent) und in selteneren Fällen auch Streitigkeiten in der Familie (36 Prozent) hätten während des Lockdowns zugenommen.

Mittwoch, 8. September

+++ Die europäische Arzneimittelaufsicht EMA führt nun auch das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, eine seltene Nervenkrankheit, als mögliche Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca auf. Das zeigen die Ergebnisse einer regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung der EMA. Die Behörde kennzeichnet darin zudem einige andere, weniger ernsthafte Nebenwirkungen der Impfstoffe von Johnson & Johnson, Moderna und Astrazeneca.

+++ Das US-Biotechunternehmen Novavax startet eine frühe klinische Studie mit einem kombinierten Impfstoff gegen saisonale Grippe und Covid-19. An der Studie der Phase 1/2 in Australien sollen 640 Erwachsene zwischen 50 und 70 Jahren teilnehmen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren oder die mindestens acht Wochen zuvor einen zugelassenen Covid-19-Impfstoff erhalten haben. Die Studienergebnisse erwartet Novavax im ersten Halbjahr 2022.

+++ Auch die Schweiz hat neue Einschränkungen zur Virus-Bekämpfung angeordnet. Ab Montag müssen Besucher von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Veranstaltungen ein Zertifikat vorlegen, das eine Impfung, eine überstandene Erkrankung oder ein negatives Testergebnis belegt. Die Maßnahme ist befristet bis zum 24. Januar 2022. Im Hinblick auf die Herbstferien will die Regierung zudem schärfere Einreisebestimmungen erlassen. So sollen nicht genesene und nicht geimpfte Reisende aus allen Ländern einen negativen Test vorweisen müssen.

+++ Österreich verschärft die Maßnahmen gegen Ungeimpfte. Die Regierung beschloss einen Stufenplan, der bei starker Belastung der Kliniken den Zugang zu Veranstaltungen und in Gaststätten nur noch mit PCR-Tests oder Impfung ermöglicht. In einer ersten Phase ab 15. September müssen ungeimpfte Menschen unter anderem beim Einkaufen wieder eine FFP2-Maske tragen, für Geimpfte gilt eine dringende Empfehlung. Außerdem wird die Gültigkeitsdauer von Corona-Antigentests von 48 auf 24 Stunden verringert. "Die Impfung ist die Antwort und nicht der Lockdown", sagte Kanzler Kurz.

+++ Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, warnt vor einem gefährlichen Verlauf der neuen Corona-Welle. "Wenn es uns nicht gelingt, die Impfungen drastisch zu steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle einen fulminanten Verlauf nehmen", sagte er in Berlin. Die Intensivbetten-Belegung habe sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt. "Auf den Intensivstationen wird der Altersdurchschnitt immer jünger." Auch daher müsse es mehr Impfungen geben. "Sie sind unsere Chance, die Pandemie zu beenden." Derzeit sind in Deutschland etwas mehr als 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn ruft ab kommendem Montag zu einer "gemeinsamen Impfwoche" auf. Bund, Länder und Kommunen sollten dann ihre Anstrengungen in der Impfkampagne vor Ort bündeln, sagte Spahn in Berlin. In den sozialen Medien läuft die Aktion unter dem Hashtag #hierwirdgeimpft, zudem gibt es eine gleichnamige Internetsteite. Impfen bleibe eine persönliche Entscheidung, aber es sei auch eine Entscheidung, die andere betreffe. "Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften." Auch auf den Intensivstationen lägen zumeist Covid-19-Patienten, die nicht geimpft seien.

+++ Angesichts drohender Corona-Einschränkungen im Herbst fordert der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Krüger, von allen Erwachsenen, sich mit Rücksicht auf die Kinder impfen zu lassen. "Es ist vollkommen rücksichtslos, sich nicht impfen zu lassen", sagte Krüger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Den Kindern sei in den vergangenen Monaten durch die Schließung von Schulen und Kitas schon sehr viel abverlangt worden, um die Älteren zu schützen, obwohl sie selbst weniger zu den Treibern der Pandemie gehörten. Viele litten an psychischen Beeinträchtigungen, Bewegungsmangel und Übergewicht, warnte Krüger.

+++ Die Bundesländer haben seit Beginn der Corona-Pandemie mehrere Hundert Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle durch eine Quarantäne gezahlt. Wie aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes hervorgeht, wurden mehr als 450 Millionen Euro ausgegeben. Die höchste Summe an Entschädigungszahlungen kam in Nordrhein-Westfalen zusammen, mit 120 Millionen Euro. Wenn eine Quarantäne zum Verdienstausfall führt, haben die Betroffenen ein Anrecht auf Entschädigung.

+++ Die Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf den Kampf gegen Aids und Tuberkulose. Das berichtete der Globale Fonds zur Bekämpfung dieser Krankheiten in Genf. Demnach sank die Zahl der gegen arzneimittelresistenten Tuberkulose behandelten Menschen in den Ländern, in die der Fonds investiert, 2020 um 19 Prozent. Auch die Zahl der Menschen, die mit Aids-Präventionspogrammen erreicht worden sind, ging im Vergleich zu 2019 um 11 Prozent zurück. Die Zahl der HIV-Tests sank sogar um 22 Prozent. Die 2002 gegründete internationale Organisation investiert eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als vier Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Programmen, die von lokalen Experten in mehr als 100 Ländern durchgeführt werden.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut leicht gesunken und liegt nun nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 82,7. Am Vortag hatte der Wert bei 83,8 gelegen und vor einer Woche bei 75,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.565 Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden 35 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht mit der Hospitalisierungsrate von 1,69 an.

+++ Neuseeland hat den landesweiten Corona-Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder aufgehoben. Nur in Auckland bestehen weiter strikte Ausgangsbeschränkungen. Die Millionenmetropole war das Epizentrum des jüngsten Ausbruchs. Die Zahl der Neuinfektionen liegt in Neuseeland derzeit bei etwa 20 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

+++ Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert eine Neuaufstellung der Impfkampagne, um Ungeimpfte zu erreichen. Viele noch nicht Geimpfte seien keine überzeugten Impfverweigerer, sagte der Präsident der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur. Nötig seien zielgenauere Kommunikation, niedrigschwellige Impfangebote, kreative Konzepte. Vor allem in den östlichen Bundesländern sei die Impfquote zu niedrig.

Dienstag, 7. September

+++ Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen nach dem Willen von SPD-Kanzlerkandidat Scholz auch nach der Corona-Pandemie weiter teils digital unterrichtet werden können. "Corona ist ja bald vorbei, und dann sollten wir aber nicht aufhören mit der digitalen Infrastruktur an den Schulen», sagte Scholz am Dienstagabend im ARD-Fernsehen. "Wir sollten nicht wünschen, dass jetzt eine ganze Woche Digitalunterricht stattfindet - aber wenn mal zwei, drei Stunden digital gemacht werden, dann hilft das ja auch, dass junge Leute gut vorbereitet sind für ein Leben, in dem digitale Kommunikationsmöglichkeiten eine ganz große Rolle spielen."

+++ AstraZeneca-Chef Pascal Soriot spricht sich gegen eine dritte Impfung für alle in Großbritannien aus. Dies könne unnötig sein und zudem das britische Gesundheitssystem NHS überfordern, sagt er der Zeitung "Telegraph". "Wir brauchen das Gewicht eines klinischen Beweises, bevor wir eine fundierte Entscheidung über eine dritte Dosis fällen können", erklärt Soriot.

+++ Schweden hebt Ende September so gut wie alle Corona-Einschränkungen auf. Ab dem 29. September gelten in dem Land nur noch Empfehlungen, etwa für Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im öffentlichen Raum. Für Großereignisse erwägt die Regierung, einen Gesundheitspass einzuführen, wie er bereits in zahlreichen anderen Ländern genutzt wird. Die schwedische Regierung hatte in der Corona-Krise keine Lockdowns verhängt. Stattdessen empfahl Stockholm, Möglichkeiten zum Homeoffice zu nutzen und begrenzte die Teilnehmerzahl bei Versammlungen. Für Restaurants und Cafés galten Beschränkungen der Öffnungszeiten, die zum Teil noch in Kraft sind. Die jüngste Aufhebung der Beschränkungen ist Teil eines im Mai veröffentlichten Plans mit fünf Etappen.

+++ Angesichts stark steigender Infektionszahlen will US-Präsident Biden neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen. Biden werde seine "Sechs-Punkte-Strategie" am Donnerstag in einer Rede vorstellen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Es gehe darum, die Ausbreitung der Delta-Variante zu stoppen und die Zahl der Impfungen zu steigern.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnt vollständig gegen Corona geimpfte Personen davor, sich mit dem Virus zu infizieren. "Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Aber auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Außerdem gibt es das Risiko von Long Covid auch bei Geimpften", so Lauterbach. "Und drittens vergrößert eine solche Praxis die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise."

+++ Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken soll künftig die wesentliche Messlatte zur Beurteilung der Pandemielage sein. Das sieht eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, die der Bundestag beschlossen hat. Dies soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen nicht mehr als so aussagekräftig gelten. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren". Genannt werden die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann jeweils festlegen können, wo kritische Schwellen liegen, ab denen weitergehende Alltagsbeschränkungen greifen. Außerdem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

+++ Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht in vielen Bereichen abschaffen. Ministerpräsident Günther sagte nach einer Kabinettssitzung in Kiel, künftig greife das sogenannte 3G-Prinzip, wonach nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten. Den Plänen zufolge gibt es ab dem 20. September dann bei Veranstaltungen, im Kino, beim Sport oder in der Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Überall dort, wo die 3G-Regel nicht praktikabel sei wie im Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr bleibe es bei den bestehenden Regeln, sagte der CDU-Politiker.

+++ Der Biontech-Impfstoff schützt auch Schwangere gut vor einer Corona-Infektion und vor einer Einweisung ins Krankenhaus. Die Wirksamkeit sei in etwa vergleichbar mit der in der Allgemeinbevölkerung, berichten Forschende aus Israel und den USA im Fachmagazin "Nature Medicine". Sie hatten Daten von mehr als 21.000 geimpften und nicht-geimpften Schwangeren aus Israel ausgewertet.

+++ Kuba hat mit der Impfung von Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Kinder dieser Altersgruppe seien in einem Kindergarten in Cienfuegos im Zentrum der Karibikinsel mit dem in Kuba entwickelten Impfstoff Soberana 02 geimpft worden, teilten die örtliche Gemeindevertretung und das staatliche Pharmaunternehmen BioCubaFarma mit.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat Versäumnisse in ihrer Amtszeit bei der Digitalisierung eingeräumt. Es habe sich gezeigt, dass man noch nicht auf dem Niveau sei, auf dem man sein könne, sagte sie auf einer Parteiveranstaltung der CDU in Berlin. Die Versäumnisse zeigten sich in der Coronakrise etwa beim Online-Schulunterricht zuhause oder beim Arbeiten von zuhause aus. Die Pandemie habe aber auch deutlich gemacht, wie lernbereit viele Menschen seien, wenn es darauf ankomme, führte Merkel aus.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 83,8. Am Vortag betrug der Wert 84,3. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 6.700 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 59 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

+++ Bei der Verbreitung des Coronavirus auf der Karnevalssitzung in Heinsberg am 15. Februar 2020 spielte die Belüftung eine wichtige Rolle. Das geht aus einer jetzt als Vorveröffentlichung publizierten Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck und anderer Wissenschaftler hervor. An dem Abend hatte die Lüftung dem Saal, dessen Fenster geschlossen waren, offenbar nur 30 Prozent Frischluft zugeführt. Dadurch habe die Lüftung das Virus verbreitet, sagte Streeck.

+++ Bundesbildungsministerin Karliczek hat die Vereinbarung der Gesundheitsminister der Länder zu Quarantäne-Regeln in Schulen begrüßt. Dies werde die Akzeptanz der Regeln erhöhen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zahl der Betroffenen und die Dauer seien maßvoll eingeschränkt worden. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass künftig bei Infektionen nur noch die direkten Sitznachbarn in einer Schulklasse in Quarantäne geschickt werden. Nach fünf Tagen soll es zudem die Möglichkeit geben, sich "freitesten" zu können. Voraussetzung ist, dass es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt.

+++ Die Vereinten Nationen haben mangelnde Bildungschancen für Flüchtlingskinder angeprangert. Rund ein Drittel der vertriebenen Mädchen und Jungen könnten keine Grundschule besuchen, erklärte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf. Und sogar nur jedes dritte Kind erhalte Unterricht an einer weiterführenden Schule. Die Corona-Pandemie habe die Bildungschancen weiter verschlechtert, da viele Länder Schulen geschlossen hätten. Dies betreffe auch Bildungseinrichtungen für Flüchtlinge in und außerhalb von Lagern.

