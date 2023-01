Trio um New Yorker Tenorsaxofonistin Nicole Glover

Nicole Glover ist derzeit eine der kraftvollsten Stimmen der jungen US-Jazz-Generation auf dem Tenorsaxofon. (imago images / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Nicole Glover , 1991 in Portland/Oregon geboren, begann schon mit elf Jahren, das ziemlich große Tenorsaxophon zu spielen und tourte 2009 mit dem Next Generation Jazz Orchestra durch die USA. Noch während ihres Studiums wurde sie von der Bassistin Esperanza Spalding für die Aufnahmen ihres Grammy-prämierten Albums „Radio Music Society“ engagiert.

Mit Mentoring an die Spitze

Ein wichtiger Mentor wurde Pianist George Colligan, der sie in mehreren seiner Bands einsetzte und auf dessen CD „More Powerful“ die Saxophonistin mit hochenergetischem Powerplay glänzte. Zwei Jahre nach ihrem Debüt-Album „First Record“ zog Nicole Glover 2017 nach New York und arbeitet seitdem mit Szene-Größen wie Linda May Han Oh, Steve Wilson, Helen Sung, Jeff „Tain“ Watts und Kenny Garrett.

Bei den INNtönen begeisterten Nicole Clover und ihr eigenes Trio mit von Sonny Rollins und John Coltrane inspiriertem Hard- und Postbop .

Trio des Abends

Nicole Glover – Tenorsaxofon

Tyrone Allen – Bass

Kayvon Gordon - Schlagzeug

Eine Aufnahme vom 23. Juli 2022 beim INNtöne Festival, Open Air-Bühne Buchmannshof, Diersbach