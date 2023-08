Die Bohuslän Big Band & Vince Mendoza bei der JazzBaltica 2023

Eins der profiliertesten Jazz-Orchester Schwedens: die Bohuslän Big Band (Martin Frick)

Die Bohuslän Big Band, benannt nach der nördlich von Göteborg gelegenen westschwedischen Provinz Bohuslän, trat bereits 2009 bei der JazzBaltica auf, damals noch in Salzau und mit dem Bassisten Steve Swallow als Gastleiter.

Abwendung von skandinavischen Jazz-Klischees

2023 kehrte das Orchester zum Festival zurück, diesmal unter der Leitung von Vince Mendoza, der bereits 2006 mit der NDR Bigband und Pat Metheny als Gast im Programm der JazzBaltica auftauchte. Das diesjährige Konzert in Timmendorfer Strand stand unter dem Motto „Nordic Jazz“: „Ich habe Musik geschrieben, die meine Idee von dem, was der nordische Klang ist oder sein mag, wiedergibt. Aber es war nicht einfach, denn diese Musikerinnen und Musiker befinden sich längst jenseits unserer romantischen und von ECM-Aufnahmen aus den 70er Jahren genährten Vorstellung von dem, was ‚Nordischer Jazz’ ist.“, so Mendoza.

Bohuslän Bigband

Silje Nergaard - Gesang

Nils Landgren - Posaune, Gesang

Lars Danielsson – Bass

Helge Lien – Klavier

Vince Mendoza – Leitung, Arrangement

Musikliste:

Dimma i dag (Jan Johansson)

Folkmost (Helge Lien)

En og en (Helge Lien)

Be still my heart (Silje Nergaard)

Olu (Nils Landgren)

Keep on backing losers (Silje Nergaard)

Cloudland (Lars Danielsson)