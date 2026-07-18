AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (AfD) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Bei der Veranstaltung auf dem Messegelände soll auch Bundesparteichefin Weidel sprechen. Vor dem Eingang zur Messe demonstrieren laut Polizei etwa 300 Menschen gegen die AfD. Dabei kam es vereinzelt zu kleineren Zwischenfällen. Die Veranstaltung begann mit Verzögerung.

In Umfragen liegt die Partei in Sachsen-Anhalt bei mehr als 40 Prozent. Sie strebt bei der Wahl am 6. September die absolute Mehrheit im Landtag und damit die Übernahme der Landesregierung an. Die AfD plant unter anderem, Hunderte Behördenstellen neu zu besetzen und den Rundfunkstaatsvertrag aufzukündigen, was die Rechtsgrundlage für den MDR gefährden könnte . Außerdem will sie die Lehrpläne für das Schulfach Geschichte überarbeiten. Die Werbekampagne des Landes soll statt "#moderndenken" künftig "#deutschdenken" lauten. Derzeit regiert der CDU-Politiker Schulze in einer Koalition mit SPD und FDP.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.