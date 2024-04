Opernkomponistinnen wiederentdeckt

Kurzlebiger Trend oder Erweiterung des Repertoires?

Immer häufiger tauchen Werke von Komponistinnen in Opernspielplänen auf. Merle Fahrholz, Intendantin in Essen, will zum Beispiel regelmäßig Werke von Frauen auf die Bühne bringen. Archive und Bibliotheken werden verstärkt nach Neuentdeckungen durchforstet.