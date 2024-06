„Was ich in meiner Musik mag, ist, dass sie meiner Art zu leben entspricht, meiner Kultur, meinem Essen.“ Der palästinensische Pianist Faraj Suleiman hat eine sehr persönliche Handschrift entwickelt. (IMAGO / Loona / Abaca)

In mehreren Schleifen verlief sein Werdegang von Rama in Nordpalästina bis auf die Bühnen von Toronto bis Montreux, er leitet Bands an verschiedenen Orten. Aus der Politik will sich der heute im israelischen Haifa lebende Faraj Suleiman heraushalten. Aber geht das überhaupt in diesen turbulenten Zeiten?

Orientalische Klänge mit rockigen Anflügen

Kurz vor dem Überfall der Hamas und Israels Antwortkrieg ist sein aktuelles Album „As Much As It Takes“ erschienen, das autobiographisch Suleimans Geschichte mit wuchtiger Rock-Energie bündelt.

Neben seinen Jazzprojekten schreibt Suleiman auch Musik für Musicals und Popsongs mit teils hymnischem Charakter. Sie fassen die Situation der Palästinenser in mal sehr direkte, mal eher metaphorische Bilder.