Seit dem 4. Jahrhundert leben Juden auf dem Territorium, das heute Deutschland ist - mindestens. Die jüdische Gemeinde in Köln ist die erste, die außerhalb des Orients und des Mittelmeerraums urkundlich belegt ist: Aus dem Jahr 321 stammt ein Erlass des römischen Kaisers Konstantin, in dem er seinen Statthalter in "Colonia" anweist, Juden für Aufgaben in der städtischen Verwaltung zuzulassen.

Es ist der älteste schriftliche Beweis für jüdisches Leben nördlich der Alpen, und an dieses wichtige Datum will ein neuer Verein erinnern. Er heißt "321: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Mitgründer ist Abraham Lehrer, der außerdem Vorstand der Synagogen-Gemeinde in Köln ist und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Abraham Lehrer (Zentralrat der Juden/Thomas Lohnes)

Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erläutert Abraham Lehrer, welche Bedeutung das Jahr 321 für die deutsche Geschichte hat und warum das Jubiläumsjahr 2021 genauso wirkmächtig werden soll wie das Reformationsjahr 2017.

In Kürze können Sie hier das Gespräch im Wortlaut nachlesen.