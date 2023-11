Stellt sich bevorzugt besonderen musikalischen Herausforderungen: das Stefan Schultze Large Ensemble. (Nicole Müller)

Subotnick spielte „Silver Apples Of The Moon“ zwischen 1966 und 1967 im Alleingang auf dem Buchla Series 100 ein, einem der ersten analogen Synthesizer. Der Name geht zurück auf den Entwickler Don Buchla, allerdings war auch Subotnick maßgeblich an der Fertigstellung des Instruments beteiligt.

Zeitloser Klassiker, auf links gedreht

Stefan Schultze begeistert die Frische, die die Musik bis heute ausstrahlt und er beschloss deshalb, Morton Subotnick ein Album zu widmen. Sein Vorhaben, bei der Produktion komplett auf Elektronik zu verzichten, machte eine akribische Vorbereitung notwendig.

Mehr als ein Jahr befand sich Stefan Schultze in ständigem Austausch mit den Musikerinnen und Musikern seines Large Ensemble und entwickelte aus eigenen Ideen und Anregungen seiner Bandmitglieder allmählich ein Konzept für die Aufnahmen im Deutschlandfunk Kammermusiksaal.