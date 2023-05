Kritisch begutachtet: Bei den Wahlen in der Türkei wurde von Hunderttausenden Beobachtern darauf geachtet, ob die Abstimmung demokratisch verläuft. (picture alliance / abaca / Demiroren Visual Media / ABACA)

In der Türkei haben die Menschen am Sonntag gewählt - und müssen in zwei Wochen wohl erneut an die Urnen. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl hat nach Auszählung fast aller im Land abgegebenen Stimmen keiner der drei Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen können. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Wahlen in der Türkei?

Die Wahlen in der Türkei sind knapp ausgegangen, zudem sind sie noch nicht zu Ende. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen kommt laut der Wahlbehörde, die fast alle Stimmen ausgezählt hat, Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan auf 49,5 Prozent der Stimmen.

Dessen Herausforderer von der oppositionellen kemalistischen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, erreichte 44,5 Prozent. Sinan Oğan, der dritte Bewerber um das Amt des Staatsoberhaupts, erhielt 5,2 Prozent der Stimmen. In Umfragen vor der Wahl hatte Kılıçdaroğlu noch vor Erdoğan gelegen.

Weil kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichte, können die Stimmberechtigten am 28. Mai in der Stichwahl über die beiden Bestplatzierten abstimmen. Dann reicht eine einfache Mehrheit. Dann könnte entscheidend sein, für wen sich Oğan ausspricht. Es wird davon ausgegangen, dass der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler, der für ein nationalistisches Bündnis antrat, sich auf die Seite Erdoğans schlagen wird.

Insgesamt waren 64 Millionen Menschen – von rund 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Türkei – zur Stimmabgabe aufgerufen. Davon nahmen rund 88 Prozent an den Wahlen teil. Bereits vor dem 14. Mai konnten die rund 3,4 Millionen im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger wählen, darunter waren 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die Wahlen sollten eigentlich im Juni stattfinden, doch Erdoğan hatte sie per Dekret auf den 14. Mai vorgezogen.

Bei den Parlamentswahlen zeichnet sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ein Sieg der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Recep Tayyip Erdoğan ab. Das von der islamisch-nationalistischen AKP mit anderen Parteien – darunter die extrem rechte MHP - geschlossene Bündnis würde auf rund 49 Prozent der Stimmen kommen, wobei 35 Prozent auf die AKP entfielen. Damit würde die Partei 266 Abgeordnete in der 600 Sitze umfassenden Großen Nationalversammlung erhalten.

Das oppositionelle Millet-Bündnis um die Republikanische Volkspartei (CHP) erhielte rund 35 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die linksgrüne Allianz für Arbeit und Freiheit würde knapp mehr als zehn Prozent erhalten. In dieser ist auch die Demokratische Partei der Völker (HDP), die in den kurdisch bewohnten Gebieten im Südosten der Türkei erfolgreich ist. Weil in der Türkei eine Sperrklausel in Höhe von sieben Prozent (zuvor waren es sogar zehn Prozent) gilt, schließen sich Parteien zu Wahlbündnissen zusammen.

Bei den Wahlen über den zukünftigen Präsidenten und die Sitzverteilung im Parlament gibt es bislang noch kein amtliches Endergebnis der Wahlbehörde. Wann es vorliegen wird, ist unklar.

Die Wahlbehörde gibt keine offiziellen Hochrechnungen heraus, dafür werden diese sowohl von Medien, wie der staatlichen Nachrichtenagentur Andolu, sowie politischen, den Partei nahestehenden Stiftungen veröffentlicht. Sie tragen die Ergebnisse aus den Wahllokalen zusammen.

Die Wahlen in der Türkei galten im Vorfeld als richtungsweisend. Das bezog sich vor allem auf die Frage, ob der bisherige Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan wiedergewählt wird. Mit ihm verbunden ist die Einführung des Präsidialsystems nach der Volksabstimmung im Jahr 2017, durch das ihm weitreichende Befugnisse einräumt werden, indes das Parlament entmachtet wurde.

Kritiker werfen dem AKP-Chef vor, autoritär zu regieren. Inzwischen hat der 69-Jährige nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die Verwaltung und den Staatsapparat, darunter Justiz, Militär und Polizei, in seine Hand gebracht, wichtige Posten wurden mit Vertrauten besetzt. Tausende politische Gegner wurden inhaftiert oder mussten das Land verlassen; Proteste wie 2013 wurden gewaltsam niedergeschlagen. Außerdem führt das NATO-Land Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, dabei greift die Armee völkerrechtswidrig Ziele in den Nachbarländern Syrien und Irak an.

Momentan hat die Türkei vor allem mit den Folgen des verheerenden Erdbebens im Februar dieses Jahres zu kämpfen. Dabei kamen 50.000 Menschen ums Leben, nach Angaben der türkischen Regierung mussten bislang 3,3 Millionen Menschen das Erdbebengebiet verlassen. Nach Schätzungen der Europäischen Investitionsbank werden für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude und Infrastruktur mindestens 100 Milliarden Euro benötigt, die wohl nur mit ausländischer Hilfe aufzubringen sind.

Doch auch die AKP und Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan stehen in Kritik. Die Hilfe für die Erdbebenopfer erreichte erst spät die Menschen in den zerstörten Orten. Neben dem Krisenmanagement wird auch die unzureichende Einhaltung und Überwachung des Erdbebenschutzes etwa bei neu errichteten Gebäuden kritisiert.

Schon vor dem Beben befand sich die Türkei in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Dazu gehört die sehr hohe Inflation. Nach einem Höchststand von fast 80 Prozent im vergangenen November lag sie laut der staatlichen Statistikbehörde TÜIK im April immer noch bei rund 44 Prozent. Ökonomen sehen die Realinflation sogar bei mehr als 100 Prozent. Hinzu kommt eine hohe Arbeitslosigkeit, viele junge Menschen sehen keine Perspektiven.

Außerdem sind viele Geflüchtete in der Türkei untergekommen, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Aktuell sind es nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) mehr als 3,6 Millionen Vertriebene des Kriegs in Syrien sowie knapp 320.000 Schutzsuchende aus anderen Ländern, hauptsächlich aus Afghanistan und dem Irak.

Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats verfolgten die Abstimmung. Außerdem waren Hunderttausende inländische Beobachter der verschiedenen Parteien am Wahlsonntag im Einsatz.

Vom Wahlsonntag wurden Unregelmäßigkeiten gemeldet. So sei eine Delegation der deutschen Linkspartei im Südosten der Türkei von bewaffneten Kräften daran gehindert worden, ein Wahllokal zu betreten. Ähnliche Fälle soll es auch andernorts gegeben haben. Wie stark es zu Einschränkung gekommen ist, ist noch unklar.

Bereits im Vorfeld wurde kritisiert, dass im Wahlkampf die AKP und Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan in den meisten Medien mehr Raum gegeben wurde als seinen Kontrahenten. Entscheiden wird zudem sein, ob die jeweils unterlegenen Kandidaten bei der Wahl zum Präsidenten ihre Niederlage anerkennen werden.

Quellen: dpa, AFP, Anadolu, rzr