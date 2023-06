Das Hans Ulrik / Anders Mogensen Quartett im Loft Köln

Feuriger Straight-Ahead-Jazz aus Dänemark

Hans Ulrik und Anders Mogensen, zwei Größen des dänischen Jazz, arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Beide haben am berühmten Berklee College of Music in Boston studiert. Das erklärt ihre Vorliebe für amerikanisch inspirierten Post Bop.

Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer | 20.06.2023