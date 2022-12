Biodiversitätskrise

Nur eine von Hunderttausenden bedrohten Arten weltweit: Bekassinen finden immer weniger ungestörte Brutplätze. (picture alliance / blickwinkel / AGAMI / S. Gatto)

Als Hauptziel wird auf der 15. Vertragsparteienkonferenz der UN-Biodiversitätskonvention (Convention on Biodiversity, kurz CBD) ein „Weltnaturvertrag“ angestrebt. Denn weltweit sind eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, warnt der Weltbiodiversitätsrat IPBES, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die 100- bis 1.000-mal schneller ist als die bisherige natürliche Wandlungsrate der Natur. Dabei hängt über die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts von der Natur und aus ihr bezogenen Werten ab, hat das Weltwirtschaftsforum Davos errechnet.

So ist zum Beispiel die Zahl der Brutvögel in den deutschen Agrarlandschaften um ein Drittel zurückgegangen. Sogar ein Allerweltsvogel wie die Feldlerche wird jetzt auf der Roten Liste der gefährdeten Arten geführt. Der Verlust bei den Insekten fällt sogar noch viel höher aus.

Allerdings fällt das bisher fast nur Fachleuten auf. Denn der Verlust vollzieht sich schleichend über mehrere Jahre hinweg. Und während es die von der Klimaerwärmung ausgelösten Extremereignisse wie Starkregen und Hochwasser immer sofort in die Nachrichten schaffen, ist der Artenverlust nur bei großen, spektakulären Veränderungen eine Meldung wert.

UN-Biodiversitätskonvention gibt es seit 1992

Die UN-Konvention zum Erhalt der Artenvielfalt wurde schon 1992 zusammen mit der UN-Klimarahmenkonvention auf dem Weltumweltgipfel in Rio de Janeiro verabschiedet. Florian Titze, Vertreter der Umweltorganisation WWF auf dem Gipfel, hofft für Montreal auf einen „Paris-Moment“. Er bezieht sich damit auf das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015: Damals bekannten sich erstmals alle Staaten der Erde verbindlich zu nationalen CO2-Reduktionszielen und in der Folge auch dazu, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu beschränken.

Wissenschaftler benennen fünf unterschiedlich wirksame Treiber als Ursache für die Verluste:

Umnutzung von Land Übernutzung von Ökosystemen und Arten etwa durch Rodungen oder Schmuggel mit bedrohten Tieren Klimaerwärmung Umweltverschmutzung, insbesondere durch den Eintrag von Plastik in Flüsse und Meere Verdrängung einheimischer Pflanzen und Tieren durch eingeschleppte, invasive Arten.

Die Umnutzung von Land geht mit der Störung oder Vernichtung von Lebensräumen einher – etwa durch die Versiegelung von Böden durch Neubaugebiete, Flughäfen, Fabriken, Bodenzerstörung für den Rohstoffabbau oder für Wasserkraftwerke. Den größten Einfluss weist die Forschung der konventionellen, modernen Landwirtschaft zu mit ihrem intensiven Einsatz von synthetischem Dünger und Pestiziden.

Im Leben wird man auf einzelne Arten sicher verzichten können, sagt die Agraringenieurin Johanna Gundlach vom Bundesamt für Naturschutz. Es kommt jedoch auf das Gesamtzusammenspiel der Arten an, das wiederum in einer komplexen Wechselbeziehung zu dem jeweiligen Lebensraum für ein Gleichgewicht sorgt.

Gundlach gibt ein Beispiel: Gibt es weniger Lerchen und andere Feldvögel, werden weniger für den Ackerbau schädliche Insekten gefressen. Fallen zudem nützliche Insekten aus, die wiederum schädliche Insekten in Schach halten, dann müssen eventuell mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Diese Chemikalien wiederum können in die Gewässer gelangen und dort Pflanzen oder Tiere schädigen.

Wenn Landwirte sich wie früher an strenge Fruchtfolgen halten, verzichten sie auf eine Maximierung ihrer Erträge, aber sie schonen die Fruchtbarkeit ihrer Böden. Bei Wiesen zum Beispiel gilt: Je seltener gemäht wird, je weniger gedüngt, desto magerer der Rasen, desto größer die Vielfalt. Auf einer extensiv bewirtschafteten Wiese finden sich 50 bis 100 Arten. Doch in den letzten Jahrzehnten wurden Wiesen mit Dünger in Kraftfutterweiden verwandelt, auf denen vielleicht noch zehn Arten leben. Viele Feuchtgebiete und Magerrasen wurden zu Hochleistungsäckern umgebrochen.

Agaringenierin Gundlach auf einer Brachfläche, auf der insektenfreundlich eine Blühmischung ausgesät wurde (Deutschlandradio / Jule Reimer)

Letzten Endes ist die Weltnaturkonferenz in Montreal also nicht eine Konferenz über den Erhalt des Afrikanischen Waldelefanten oder des Sibirischen Tigers, sondern sie ist eine Konferenz über den Erhalt von Ökosystemen beziehungsweise über die Notwendigkeit, sie wiederherzustellen. Der Chef der Weltnaturschutzunion IUCN Bruno Oberle vergleicht die Natur mit einem riesigen Netz: „Man kann einen Draht zerschneiden, man kann einen zweiten Draht zerschneiden, und das Netz funktioniert weiterhin. Und plötzlich - wenn man den x-ten Draht schneidet - dann hört es zu funktionieren auf.“

Wenn unsere Ökosysteme ausfallen, die uns Essen, Trinkwasser und saubere Luft bereitstellen, dann bekommen wir ein Problem, und zwar ein großes. Ähnlich wie bei der Klimaerwärmung warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eindringlich vor Kipppunkten: So gibt es Warnungen, dass der Amazonas in näherer Zukunft austrocknen und in eine Savanne umkippen könnte, obwohl die abgeholzten Flächen im Vergleich zu der Gesamtausdehnung des Amazonasbeckens vielleicht ‚nur’ ein Fünftel ausmachen.

Bereits 2010 verpflichteten sich die CBD-Vertragsstaaten in Japan auf die 20 Aichi-Ziele und darauf, den Verlusttrend bei Arten und Ökosystemen umzukehren. Seitdem haben Staaten weltweit zusätzlich eine Fläche so groß wie Russland unter Schutz gestellt. Um diese Gebiete herum jedoch ging die Zerstörung weiter, und mancher Nationalpark steht nur auf dem Papier. Denn die Vertragsstaaten haben damals versäumt, die Ziele mit klaren Indikatoren zu versehen. Ein Weltnaturabkommen müsse ein wirksames Monitoring beinhalten, systematische Berichterstattung sowie die Pflicht, auch Ziele nachzuschärfen, fordert IUCN-Chef Oberle.

Eine zentrale, auch von der EU mitgetragene Forderung lautet, überall in der Welt den Anteil der Schutzgebiete an Land und auf See auf jeweils 30 Prozent zu erhöhen. Derzeit sind es 17 Prozent der Land- und sieben Prozent der Meeresflächen. Das wäre auch zentral, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Böden und Meere haben in den letzten zehn Jahren 55 Prozent der Treibhausgasemissionen aufgenommen, die Menschen in diesem Zeitraum verursacht haben. Sie haben also die Klimaerwärmung erheblich abgefedert. Mit der Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten soll diese Fähigkeit der Natur unter dem Label „naturbasierte Lösungen“ noch stärker genutzt werden. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass sich Klimaerwärmung und Ökosystem- und Artenverlust gegenseitig verstärken.

Zu den weiteren Forderungen gehört, weltweit den Eintrag an Stickstoff in die Natur um die Hälfte zu reduzieren, den Einsatz von Pestiziden sogar um zwei Drittel und Plastikmüll zu eliminieren. Die Einführungsrate invasiver Arten sollte halbieren werden.

Und es geht natürlich ums Geld. Klar ist: Die reicheren Staaten mit dem größeren ökologischen Fußabdruck sind in der Pflicht, die ärmeren Staaten zu unterstützen, in deren Zuständigkeit die meisten Hotspots der Biodiversität liegen. Bruno Oberle ärgert sich zudem über dreistellige Milliardensubventionen im Agrar-, Fischerei und Verkehrssektor, die letztlich die Artenvielfalt und Ökosysteme schädigen. Würden die konstruktiv umgeleitet, wäre schon viel für den Erhalt der Biodiversität getan.

Die Weltnaturkonferenz COP15 ist unter schwierigen Bedingungen gestartet. Die Covid-19-Pandemie hat die Vorbereitung erschwert. Ein erster Konferenzteil im chinesischen Kunming 2021 fand online statt, weil das Gastgeberland China niemanden einreisen ließ, er brachte nur wohlklingende Empfehlungen, aber keine Beschlüsse. Wegen Pekings fortgesetzter Null-Covid-Politik wurde Teil zwei kurzfristig nach Montreal verlegt, Hauptsitz des Sekretariats der UN-Biodiversitätskonvention. Peking ist zusammen mit der UNO weiterhin Gastgeber.

Die jüngste UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm El Sheik hat gezeigt, dass der Erfolg einer solchen Konferenz auch stark von Geschick und Willen der Gastgeberregierung abhängen. Wie sehr sich China engagieren wird, ist noch offen.

Quellen: Jule Reimer, dpa