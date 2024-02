Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser arbeiten im Gazastreifen für die Hilfsorganisation UNRWA und leisten humanitäre Hilfe. Nun wurde bekannt, dass sich einige UNRWA-Mitarbeitende der Terrororganisation Hamas angeschlossen haben sollen. (picture alliance / Anadolu / Abed Zagout)

Das Palästinenserflüchtlingshilfswerk UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) ist eine Organisation der Vereinten Nationen und besteht seit mehr als 70 Jahren. Sie ist ein Pendant zum internationalen Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Der Unterschied: UNRWA ist ausschließlich für Palästinenserinnen und Palästinenser zuständig. Es versorgt in Flüchtlingslagern Menschen in Not und betreibt unter anderem Schulen und Krankenhäuser.

Schon seit vielen Jahren steht UNRWA in der Kritik, unter anderem weil antisemitische Inhalte in UNRWA-Schulen verbreitet worden waren. Mittlerweile werden die Lehrbücher strenger überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Werten der Vereinten Nationen entsprechen.

Zuletzt wurden mehrere UNRWA-Angestellte entlassen, weil sie israelischen Geheimdienstberichten zufolge bei dem Terroranschlag der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Daraufhin stellten mehr als ein Dutzend Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Zahlungen an das Palästina-Hilfswerk ein.

Bis zu 13.000 Menschen arbeiten im Gazastreifen für UNRWA. Es ist der größte Arbeitgeber vor Ort. Daher habe die radikal-islamistische Hamas ein großes Interesse daran, die Hilfsorganisation zu unterwandern, erklärt Nahost-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.

UNRWA-Mitarbeitende sollen sich an militärischen oder politischen Aktivitäten beteiligt haben. Zu diesem Schluss sei der israelische Geheimdienst gekommen, nachdem er Dokumente bei getöteten Hamas-Kämpfern sichergestellt, Handydaten ausgewertet und Hamas-Kämpfer verhört habe.

Dem vorangegangen waren Medienberichte über - zunächst - zwölf UNRWA-Angestellte, von denen einige unmittelbar an dem Terrorangriff am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Die meisten von ihnen wurden inzwischen gekündigt. Einem wird die Entführung einer Frau aus Israel vorgeworfen, einem anderem die Beteiligung an einem Massaker in einem Kibbuz. UN-Generalsekretär António Guterres kündigte an, alle Vorwürfe zu untersuchen.

Wie viele Hamas-Sympathisanten sich tatsächlich unter den UNRWA-Mitarbeitenden befinden, lässt sich nicht ermitteln. Die einzigen Quellen sind bislang die israelischen Geheimdienstberichte. Der ehemalige Chef der UN-Palästinenserhilfe, Matthias Schmale, geht davon aus, dass einige Mitarbeitende Verbindungen zur Hamas hätten, hält die Zahlen von rund 1.200 UNRWA-Mitarbeitenden aber für „total übertrieben“.

Er vermutet, dass die Veröffentlichung der Vorwürfe gegen Mitarbeitende des Palästina-Hilfswerks politisch motiviert war und mit dem Urteil des Internationalen Gerichtshof zusammenhängt. Die Richter gewährten Israels Militäreinsatz im Gazastreifen, verlangten aber auch, dass die Zivilbevölkerung besser geschützt werden müsse.

Israels Regierung steht UNRWA schon seit vielen Jahren kritisch gegenüber und versucht, die Hilfsorganisation zu delegitimieren, indem sie ihr beispielsweise vorwirft, die gelieferten Hilfsgüter nicht vernünftig zu verteilen.

Aus Sicht der israelischen Regierung sei schon die Existenz von UNRWA ein Skandal, weil die Organisation dazu beitrage, die palästinensische Identität auch im Exil zu stabilisieren, kommentierte DLF-Chefkorrespondent Stephan Detjen. Die Auflösung des UNRWA würde das Schicksal der Palästinenser aus dem historischen Kontext der Staatsgründung Israels lösen. Im Hilfswerk lebe das uneingelöste Versprechen der Vereinten Nationen fort, auch den Palästinensern Selbstbestimmung in einem eigenen Staat zu ermöglichen.

Dass UNRWA nicht nur palästinensische Flüchtlinge, sondern auch die Hamas unterstütze, ist ein weiterer Vorwurf gegen die UN-Organisation. Sie biete der Hamas eine Infrastruktur und fördere mit ihren Bildungsprogrammen den Hass gegen Juden, sagte der Publizist Alexander Feuerherdt, der sich intensiv mit der Rolle der Vereinten Nationen im Nahostkonflikt auseinandergesetzt hat, im Deutschlandfunk Kultur.

Beim Palästinenserflüchtlingshilfswerk UNRWA sind 5,9 Millionen palästinensische Flüchtlinge registriert. Zu ihnen zählen Menschen, die zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 aufgrund der Staatsgründung Israels ihre Heimat verlassen haben sowie ihre Nachkommen.

Völkerrechtlich haben sie einen Sonderstatus, da sie nicht der Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen. Ihnen stehen alle Einrichtungen und Angebote des UNWRA offen. UNRWA verteilt Hilfsgüter, versorgt Menschen in Flüchtlingslagern und betreibt Schulen und Krankenhäuser im Gazastreifen, im Westjordanland, in Syrien, im Libanon und in Jordanien. UNRWA zufolge lebten mehr als 1,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager, die übrigen lebten meist in unmittelbarer Nähe.

Finanziert wird das Hilfswerk zu fast 90 Prozent von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Die übrigen zehn Prozent kommen von den Vereinten Nationen, von Unternehmen und Stiftungen. 2022 wurden dem Hilfswerk 1,17 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die mit Abstand größten Geberländer sind die USA und Deutschland, die die Organisation 2022 mit 343 Millionen US-Dollar beziehungsweise 202 Millionen US-Dollar unterstützten.

Beschädigte UNRWA-Schule in Chan Yunis im Gazastreifen: Sie ist eine von 145 UNRWA-Einrichtungen, die durch israelische Luftangriffe ganz oder teilweise zerstört wurden. (picture alliance / newscom / Ismael Mohamad)

UNRWA ist der größte Arbeitgeber im Gazastreifen mit bis zu 13.000 Beschäftigten. Es arbeiten überwiegend Palästinenser für die Organisation, unter anderem als Lehrer, Ärzte, Lagerarbeiter oder Betreuer in Notunterkünften.

UNRWA organisiert darüber hinaus Hilfstransporte, die Wasser, Medizin, Lebensmittel und Hygieneprodukte in den Gazastreifen bringen und regelt die Verteilung der Hilfsgüter. Rund zwei Millionen Zivilisten seien auf die humanitäre Hilfe von UNRWA angewiesen, erklärten internationale NGOs in einem offenen Brief . Durch Bombardements seien bereits mehr als 150 UNRWA-Mitarbeitende getötet und 145 UNRWA-Einrichtungen zerstört oder schwer beschädigt worden.

UNRWA entließ einige der beschuldigten Mitarbeiter, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden, dass UNRWA-Angestellte am Terrorangriff am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Dennoch kündigten mehrere Staaten an, ihre Zahlungen an die UN-Organisation vorläufig einzustellen, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Finnland und die Schweiz.

Daraufhin sprach UN-Generalsekretär António Guterres mit Vertretern von 35 Ländern, um sie davon zu überzeugen, dass UNRWA das Geld dringend benötige. Ohne die Zahlungen könne UNRWA nach eigenen Angaben ab Ende Februar in der Region nicht mehr weiterarbeiten. Internationale NGOs, darunter die Caritas und Oxfam, und andere UN-Organisationen, wie das Kinderhilfswerk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), appellierten ebenfalls an die Länder, UNRWA weiter zu unterstützen. Mehr als zwei Millionen Zivilisten in Gaza, von denen die Hälfte noch Kinder seien, benötigten humanitäre Hilfe. Bliebe diese aus, drohe der Bevölkerung eine Hungersnot.

Die Hilfsorganisation UNRWA versorgt die Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten: Sie liefert Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte hingegen die Auflösung des Palästinenserhilfswerks UNRWA. Es müsse durch andere UN-Organisationen ersetzt werden, da es „komplett von der Hamas infiltriert“ sei, sagte er bei einem Treffen mit UN-Botschaftern in Jerusalem. Zudem hätten UNRWA-Vertreter vor dem Internationalen Gerichtshof falsche Anschuldigungen gegenüber Israel gemacht.

In der akuten Notsituation müsse UNRWA weiterhin finanziell unterstützt werden, erklärte der ehemalige Chef der UN-Palästinenserhilfe, Matthias Schmale. Denn zwei Millionen Menschen ohne UNRWA zu versorgen, sei derzeit nicht möglich. Auf die Schnelle könne das Hilfswerk nicht durch eine andere Organisation ersetzt werden, sagte auch die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen, Sigrid Kaag.

Palästinensische Geflüchtete sind in einer UNRWA-Schule in Rafah untergekommen. (picture alliance / Anadolu / Abed Zagout)

Aktuell gebe es im Gazastreifen keine anderen Strukturen, weshalb die Arbeit des Hilfswerks weiterhin unterstützt werden müsse, sagte auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Längerfristig aber müsse sich das Hilfswerk verändern, damit die Terrororganisation Hamas nicht mehr von UN-Geldern profitiere, die über UNRWA ins Land kommen.

„UNRWA ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems", betont hingegen Israels Botschafter Ron Prosor. Andere Organisationen wie das World Food Program könnten die Versorgung der palästinensischen Flüchtlinge übernehmen. „Wir können nicht sagen: Wir haben keine andere Wahl.“

Der Publizist Alexander Feuerherdt ist jedenfalls davon überzeugt, dass eine Reform der Hilfsorganisation nicht gelingen kann. Langfristig müsse die Organisation aufgelöst werden, da sie der Hamas eine willkommene Infrastruktur biete. Die humanitäre Hilfe sollten künftig andere UN-Organisationen untereinander aufteilen, meint er.

rey