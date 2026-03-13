Iran-Krieg

(Symbolbild). Bei dem abgestürzten Flugzeug soll es sich um einen Stratotanker vom Typ KC-135 handeln. (dpa picture-alliance/ Ssgt Samuel Rogers)

Wie das amerikanische Militär mitteilte, war die Maschine vom Typ KC-135 Teil des Kriegs gegen den Iran. Ob es Opfer gibt, ist noch unklar. Der Absturz sei weder durch feindlichen Beschuss noch durch Eigenbeschuss verursacht worden, hieß es. Die pro-iranische Miliz "Islamischer Widerstand im Irak" indes teilte mit, sie habe das Flugzeug abgeschossen. Es ist das vierte, das die USA offiziell bestätigt im Rahmen des Iran-Kriegs verloren haben.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.