Es könnte noch Tage dauern, bis feststeht wer als neuer US-Präsident gewählt wurde, Donald Trump hat sich dennoch bereits zum Wahlsieger erklärt. Dabei fehlen in den Auszählungen noch zahlreiche Briefwahlstimmen und die dürften mehrheitlich den Demokraten zugunsten kommen. Denn republikanische Wählerinnen und Wähler gehen traditionell eher persönlich zu den Wahlurnen, Wähler der Demokraten stimmen stärker per Brief ab. Und dieser Trend dürfte sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt haben.

Nun ist ein Szenario eingetreten, das vorher befürchtet worden war: Trump versucht, die Auszählung der Briefwahlen zu torpedieren.

Ungewöhnlich: Trump und Biden hielten eine frühe Rede

Joe Biden sah sich früh auf der Siegerstraße. "Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen", sagte der Demokrat in einem überraschenden öffentlichen Statement. Kurz zuvor hatte sich angedeutet, dass Biden Arizona gewinnen würde – sicher ist das aber bis jetzt nicht. Dass Kandidaten sich öffentlich in einer noch unklaren Phase der Wahl äußern, ist ungewöhnlich. Biden habe damit vermutlich Trump zuvor kommen wollen, analysiert Dlf-USA-Korrespondent Thilo Kößler.

Und der äußerte sich tatsächlich wenige Minuten später über Twitter. Trump schrieb: "Ein großer Sieg". "Sie versuchen die Wahl zu stehlen, wir werden das nicht zulassen". Twitter hat Trumps Tweet als "umstritten" bzw. "irreführend" markiert.

Später reklamierte Donald Trump den Wahlsieg für sich und kündigte an, die Auszählung der Briefwahl gerichtlich stoppen zu lassen. Dem Land könnte jetzt eine Verfassungskrise drohen: Das wäre eine politische Instrumentalisierung des Supreme Court, kurz nachdem er vor der Wahl mit Amy Coney Barrett eine Richterin ernannt hat - rechtlich einwandrei, jedoch nach heftiger politischer Diskussion.

Das Team des US-Präsidentschaftskandidaten Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Trump zu einem möglichen gerichtlichen Stopp der Auszählung der Briefwahlstimmen als "skandalös" bezeichnet.

Trump erklärt sich in einer Rede zum Wahlsieger

Wo entscheidet sich jetzt die Wahl?

Keiner der beiden Kandidaten konnte einen Erdrutschsieg für sich verbuchen. Entscheidend könnte jetzt wieder der "Rust Belt" werden, in dem Donald Trump 2016 unerwartet die üblicherweise demokratischen Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania gewinnen konnte.

In diesem Jahr sieht es so aus als würden Wisconsin und Michigan wieder an die Demokraten gehen, sowohl der konservative Fernsehsender "Fox News" als auch die liberale Zeitung "New York Times" geben Biden in den Staaten als Sieger an. Das Team von Donald Trump fordert aber eine Neuauszählung für Wisconsin. Parallel dazu säht Donald Trump über Twitter misstrauen am Wahlprozess, teilt Videos über vermeintlich gekaufte Stimmen und Betrug durch Briefwahlstimmen. Sowohl Donald Trump als auch Joe Biden bitten ihre Anhängerinnen und Anhänger aktuell um Spenden für die anstehenden Rechtsstreitigkeiten.

Wahlausgang in Pennsylvania noch offen

Pennsylvania ist mit 20 Wahlleuten fürs Electoral College einer der wichtigsten jener Staaten, in denen das Rennen noch offen ist. Trotzdem hatte Trump sich dort noch am Wahlabend zum Sieger erklärt. Da waren aber erst drei Viertel der Stimmen ausgezählt. Trump hatte zunächst einen komfortablen Vorsprung von knapp 13 Prozent, der aber in der Folge schrumpfte.

Wie in vielen anderen Staaten könnten die Briefwähler das Ergebnis noch drehen, die auch in Pennsylvania mehrheitlich den Demokraten zugeneigt sind. Die sogenannten "Absentee Votes" werden in Pennsylvania erst im Anschluss an die persönlich abgegebenen Stimmen ausgezählt, mit 1,7 Millionen Stimmen ist diese Zahl besonders hoch, erläuterte Dlf-Korresponent Markus Pindur. Das Rennen ist deshalb noch völlig offen. Die Behörden rechnen damit, dass das amtliche Ergebnis erst am 6. November vorliegt – bis dahin können noch Briefwahlstimmen eingehen und müssen berücksichtigt werden. Dagegen sind die Republikaner allerdings gerichtlich vorgegangen, bislang ohne Erfolg.

"Blue Shift" in Michigan

Auch in Michigan beanspruchte Trump den Sieg bereits für sich. Lag der Amtsinhaber am Mittwochmorgen (deutscher Zeit) noch mit fünf Prozent vor seinem Herausforderer Biden, so drehte sich dies im Laufe der weiteren Auszählung, Biden ging knapp in Führung – das Phänomen des sogenannten "Blue Shift", wonach sich das Ergebnis bei fortschreitender Auszählung und Berücksichtigung der Briefwahlstimmen zugunsten der Demokraten verschiebt. Die Behörden in Michigan haben angekündigt, dass das Endergebnis bis Donnerstagmorgen (Ortszeit) vorliegen soll. Laut ZDF-Prognosen tendieren in Michigan fast zwei Drittel der Briefwähler zugunsten von Biden, der bei einem Sieg dann weitere 16 Stimmen im Electoral College für sich verbuchen könnte.

Im Fokus: Georgia und North Carolina

Mitentscheidend für den Wahlausgang könnten nun die zwei Südstaaten North Carolina und Georgia sein. Trump behauptet, er habe North Carolina mit großem Abstand gewonnen – und reklamiert die 15 Wahlleute bereits für sich. Tatsächlich führt er dort auch knapp, aber Briefwahlstimmen mit Poststempel vom 3. November können noch bis zum 12. November eingehen – und müssen bis zu dieser Frist auch berücksichtigt werden.

Auch in Georgia, wo zuletzt 1992 mit Bill Clinton ein demokratischer Präsidentschaftskandidat die Nase vorne hatte, wackelt der republikanische Amtsinhaber: Nach 92 Prozent aller ausgezählten Stimmen liegt Trump aber mit zwei Prozent vorne und hofft auf die 16 Stimmen fürs Electoral College. Aber auch in Georgia läuft noch die Auszählung, auch wegen der verhältnismäßig hohen Zahl an Briefwahlstimmen.

Arizona und Nevada könnten Vorentscheidung bringen

Deutlicher sieht es in Arizona aus, einem anderen womöglich vorentscheidenden Staat: Hier darf sich Joe Biden Hoffnung machen, dass er die elf Wahlleute aus Arizona fürs Electoral College auf seine Seite bringt. Briefwahlstimmen müssen mit Poststempel bis zum Wahltag eingegangen sein, auch hier sehen die Prognosen eine Mehrheit für Biden, weswegen US-Medien den Demokraten schon vor dem offiziellen Endergebnis in Arizona zum Sieger ausgerufen haben. Der bisher letzte Sieg eines Demokraten in Arizona liegt über 20 Jahre zurück, Bill Clinton hatte 1996 die Wahlleute gewonnen.

Auch in Nevada (sechs Wahlleute) liegt Biden vorne, wenn auch mit einem hauchdünnen Vorsprung. Bliebe es dabei, könnte dies eine Vorentscheidung sein, zugunsten des demokratischen Herausforderers. Denn mit Nevada und Arizona käme Biden exakt auf die benötigten 270 Wahlleute – es sei denn das Trump-Team fechtet den Wahlausgang in Michigan erfolgreich an.

Welche Erkenntnisse lassen sich bisher ableiten?

Es deutet sich an, dass die Wahlergebnisse wie schon 2016 deutlich anders ausfallen als die Wahlumfragen es vorher prognostiziert haben. Der Politikwissenschaftler Markus Kaim erklärte das im Deutschlandfunk unter anderem damit, dass zahlreiche Amerikaner in Wahlumfragen nicht die Wahrheit sagen würden. Insbesondere zu Trump würden sich viele öffentlich nicht bekennen.

Ein Trend, der sich abzeichnet, ist dass Trump viele Schwarze und Latinos für sich gewinnen konnte. Latinos stellen mit etwa 60 Millionen Menschen die größte Minderheit in den USA. Vor allem männliche und ältere Latinos haben verstärkt für Trump gestimmt. Trumps Auftreten als Macho und auch sein lockerer Umgang mit dem Coronavirus verschafft ihm hier Sympathien. COVID-19 könnte Trump allerdings in Arizona geschadet haben. Der traditionell eigentlich republikanische Bundesstaat geht vermutlich an Joe Biden. Arizona hat in seiner Bevölkerung einen hohen Anteil an Rentnern, die Trumps lockeren Umgang mit dem Virus möglicherweise nicht gerne gesehen haben. Auch in Florida stimmten Rentner stärker für Biden.

Im Vorfeld der Wahl hatten einige Beobachter auch Unruhen erwartet, Ladenbesitzer hatten in Großstädten teilweise ihre Geschäfte mit Brettern zugenagelt. Doch zu Gewalt kommt es bisher nicht. Die Menschen seien offenbar doch reifer als man geglaubt habe, sagte Markus Kaim im Dlf. Die Situation sei nach wie vor brisant, sagte hingegen die Historikerin Jessica Gienow-Hecht im Dlf. Es sei keineswegs übertrieben, die USA an der Klippe zu einem neuen Bürgerkrieg zu sehen. Es habe im Verlauf der US-Geschichte immer wieder Gewalt im Zusammenhang mit den Wahlen gegeben, "aber das was wir im Moment erleben, ist besonders, ist außergewöhnlich."

Diese Staaten sind fertig ausgezählt

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen hängt traditionell insbesondere von den Ergebnissen in den umkämpften "Swing States" ab. Während in Michigan, Wisconsin, Arizona und Pennsylvania noch Unklarheiten bestehen, ist das Rennen in Florida, Texas und Ohio schon entschieden.

Florida (29 Wahlleute)

Donald Trump hat Florida für sich gewonnen – wie 2016 auch. Der "Swing State" schickt 29 Wahlleute ins "Electoral College", das den Präsidenten letztlich wählt, und hat daher enorme Bedeutung. Trump hat dabei viele Stimmen in demokratisch geprägten Bezirken gewinnen können. So hatte Hillary Clinton in Bay County noch 63 Prozent geholt, Biden kam jetzt nur noch auf 54 Prozent.

In Florida konnte Trump bei dieser Wahl auch stärker bei Latinos und Schwarzen punkten. Bei Latinos haben vor allem Männer stärker als Frauen für Trump gestimmt. Forscher erklären das so: Trump scheint mit seinem Macho-Auftreten, seinem Umgang mit dem Coronavirus wohl gut angekommen zu sein. Andere hatten die Sorge, Joe Biden könnte ein zu linkes Wirtschaftsprogramm machen. Trump hat ja suggeriert: Das würde zu weniger Beschäftigung und zu höheren Steuern führen.

Texas (38)

Donald Trump hat sich Texas gesichert. Das war jedoch lange unklar, obwohl der Bundesstaat eigentlich eine republikanische Hochburg ist, bei den vergangenen sieben Wahlen stimmten die Einwohner mehrheitlich für Kandidaten der Republikaner. Doch Umfragen sahen im Vorfeld dieser Wahl Joe Biden vorne. Den Unterschied zwischen Umfrage und Wahlergebnis erklärt Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik: Es sei üblich, dass Anhänger von populistischen Politikern sich nicht öffentlich zu ihrem Kandidaten bekennen würden.

Ohio (18)

Ohio, mit 18 Wahlleuten ebenfalls ein wichtiger Swing State, ist an die Republikaner gegangen.

Herausforderer Joe Biden hat zudem wie erwartet diese Bundesstaaten gewonnen:

New York (29 Wahlleute), Illinois (20), New Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Massachusetts (11), Minnesota (10), Maryland (10), Colorado (9), Oregon (7), Connecticut (7), New Mexico (5), Hawaii (4), Rhode Island (4), Washington D.C. (3) und seinen Heimatstaat Delaware (3). Außerdem gewinnt Biden eine Wahlperson aus Nebraska.

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet diese Bundesstaaten gewonnen:

Tennessee (11 Wahlleute), Indiana (11), Alabama (9), South Carolina (9), Oklahoma (7), Kentucky (8), Louisiana (8), Kansas (6), Iowa (6), Mississipi (6), Arkansas (6), Nebraska (5), West Virginia (5), Idaho (4), North Dakota (3), South Dakota (3), Montana (3) und Wyoming (3). Außerdem gewinnt Trump 4 Wahlleute aus Nebraska.

Die Wahl-Ergebnisse zum Senat

Die Demokraten hatten sich gute Hoffnungen gemacht, die Mehrheit im Senat übernehmen zu können. Dafür müssten sie im Falle eines Wahlsieges von Joe Biden 3 zusätzliche Sitze erobern, sollte Donald Trump Präsident bleiben, müssten sie vier Sitze dazu gewinnen. Doch danach sieht es aktuell nicht aus, einige Republikaner, die als Wackelkandidaten galten, konnten ihr Sitze verteidigen.

Demnach wird es nach bisherigem Stand mindestens 48 republikanische und 47 demokratische Senatoren geben. Insgesamt gibt es 100 Sitze, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vize-Präsidenten.

Die Wahl-Ergebnisse zum Repräsentantenhaus

Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Insgesamt sei das Ergebnis für die Partei allerdings enttäuschend, ordnete Dlf-Korrespondent Klaus Remme das Gesamtergebnis ein.

