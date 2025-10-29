Sicherheitspolitik

Die USA verringern ihre Truppenpräsenz in Osteuropa. (Archivbild) (dpa picture alliance / Armin Weigel)

Nach Angaben des US-Kommandos für Europa werden Einsatzkräfte einer Infanterie-Brigade, die bislang die NATO-Ostflanke schützt, in die USA zurückkehren. Zuvor hatte das rumänische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die US-Streitkräfte ihre Militärpräsenz in dem Land und in anderen osteuropäischen Staaten verringern.

Die Truppenreduzierung in Osteuropa ist Bestandteil der neuen Prioritäten der US-Regierung unter Präsident Trump. Das US-Oberkommando in Europa betonte, man stehe weter zu den Beistandsverpflichtungen.

Ein Sprecher der NATO erklärte, die militärische Präsenz der USA in Europa bleibe auch weiterhin hoch, mit deutlich mehr Truppen auf dem Kontinent als vor 2022. Zudem seien derartige Justierungen nicht ungewöhnlich.

