Patricia Kopachinskaja hat immer großes Interesse an verrückten Projekten, wie sie im Laufe ihrer Karriere bewiesen hat. (Marco Borggreve)

Künstlerisch war die dunkle Zeit zwischen 1930 und 1940 ein „Goldenes Jahrzehnt“, sagt die Ausnahmegeigerin Patricia Kopatchinskaja. Mit bahnbrechenden Violinkonzerten katapultierten Komponisten die Geige in gänzlich neue Klang- und Ausdruckssphären.

Verschiedene Ansatzpunkte

Im Violinkonzert von Igor Strawinsky verbinden sich barocke Ausdrucksmittel mit markanten Rhythmen. Erschüttert über die Invasion Hitlers in die Tschechoslowakei, schuf Karl Amadeus Hartmann 1938 mit seinem „Concerto funebre" eine Musik der Trauer. Béla Bartók drückte in seinem zweiten Violinkonzert seine Betroffenheit vom „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland aus.

Ausnahmegeigerin mit Ausdauer

Patricia Kopatchinskaja, 1977 in Chișinău, Moldau geboren, spielte als Artist in Residence der Dresdner Philharmonie in drei Konzerten sechs Violinkonzerte der klassischen Moderne: eine physische und emotionale Tour de Force.

Aufnahmen vom 6. und 8.6.2024 aus dem Kulturpalast Dresden