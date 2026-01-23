Grönland, Friedensrat, Trump-Show

US-Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Rutte bei einem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

1. Die USA unter Trump bleiben unberechenbar

Die Rede von US-Präsident Trump in Davos war mit Spannung erwartet worden. In ihr unterstrich er dann auch erneut den Anspruch der USA auf Grönland und stieß gegenüber den Europäern unverhohlene Drohungen aus, sollten diese nicht seinen Plan der Übernahme unterstützen. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte dann plötzlich die Kehrtwende: Einigung erzielt, keine Annexion, keine Strafzölle. Ob finanzpolitische Sorgen oder die Standfestigkeit der Europäer Trump zum Umlenken bewegt haben, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Geschlossenheit und Stärke der europäischen Staaten sei jedenfalls bemerkenswert gewesen, sagt der Brüssel-Korrespondent des Deutschlandfunks, Moritz Küpper

2. Unabhängigkeit von den USA stärken

Bundeskanzler Merz sprach sich in seiner Davoser Rede für eine Stärkung Europas aus - und meint damit auch De-Risking von den USA. Die Europäer müssten Konsequenzen ziehen und ihre Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dennoch müsse mit den USA weiterhin eng zusammengearbeitet werden.

In Davos aufhorchen ließ auch die Rede des kanadischen Ministerpräsidenten Carney. Er war es, der deutlich aussprach, dass die alte Ordnung der Welt nicht zurückkehre. Man solle ihr aber nicht nachtrauern, denn Nostalgie sei keine Strategie. Die Mittelmächte sollten gemeinsam handeln und ihre Stärken herausstellen und so unabhängig von den Vereinigten Staaten werden.

3. Skepsis gegenüber Trumps "Friedensrat"

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg brachte Davos etwas Bewegung. Der ukrainische Präsident Selenskyj verkündete eine Annäherung mit den USA über Sicherheitsgarantien. Parallel zum Schweizer Treffen sprachen US-Unterhändler direkt mit Kremlchef Putin. Russland zeigte sich in Folge dessen bereit, mit der Ukraine unter Vermittlung der USA direkte Gespräche zu führen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.