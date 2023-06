Album „Tres Hombres“ von ZZ Top (1973)

ZZ Top tourten zum 50. Bühnenjubiläum, hier am 4. Juni 2019 in Helsinki. (dpa picture alliance / Lehtikuva / Martti Kainulainen)

Von 1969 bis zum Tod des Bassisten Dusty Hill im Juli 2021 war das texanische Trio ZZ Top die am längsten in Originalbesetzung agierende (Blues-)Rockband der Musikgeschichte. Ihr Album-Klassiker „Tres Hombres“ erschien 1973 – und mit diesem Werk zementierten die drei Männer mit Bart in Gesicht oder Familiennamen ihren Ruf als Texas-Blues-Ikonen.

Die beiden ersten Stücke des Albums „Waiting for the bus“ und „Jesus just left Chicago“ wurden – wie auf diesem Album – live stets hintereinander gespielt, und mit dem Stück „La Grange“ enthält das 1973er-Werk den wohl bekanntesten Song der Band, eine Hymne. Auch wegen der doch avancierteren Kompositionen gegenüber den ersten beiden Studio-Alben und der hörbaren musikalischen Weiterentwicklung gilt „Tres Hombres“ als Klassiker – als Bluesklassiker.