Der Pianist Hampton Hawes

Hampton Hawes erlernte das Klavierspiel ganz ohne Anleitung und durch Ausprobieren. (Unsplash / Carlos Urrutia)

Die Heroinsucht beeinträchtigte seine Karriere empfindlich - mit dreißig wurde er zu zehn Jahren Haft wegen Drogenbesitzes verurteilt und nach der Hälfte der Zeit von Präsident John F. Kennedy persönlich begnadigt.

Als 18-jähriger mit Charlie Parker unterwegs

Seine Karriere in den USA kam bis zu seinem frühen Tod 1977 nur schleppend wieder in Gang - wie viele Kollegen fand er aber eine treue Gefolgschaft in Europa. 1975 erschien seine Autobiographie "Raise up off me", in der er schonungslos und mit derbem Humor von Höhepunkten und Tiefschlägen seiner Karriere berichtet - eines der großen Selbstzeugnisse des Jazz.