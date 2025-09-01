Mozartfest Würzburg 2025: Konzert um Oboistin Clara Blessing

Der Hofgarten der Residenz Würzburg ist mit vielen Skulturengruppen geschmückt. (IMAGO / imagebroker / Karl-Heinz Schein)

„Sie sind bis heute frühe 5 Uhr verblieben und so dan abgereiset (…) fürwahr herrliche Virtuosi und ansonnsten sehr anständige leuth", berichtete Graf Rudolf Franz Erwein von Schönborn im August 1722 seinem Bruder, Erzbischof Johann Philipp Franz in Würzburg, der ihm seine neuen italienischen Hofmusiker entsandt hatte.

Unter ihnen: Fortunato Chelleri, Girolamo Bassani, der „unvergleichliche haubois“ Giovanni Benedetto Platti, und dessen deutsche Ehefrau, die Sopranistin Maria Theresia Lambrucker.

Kenner fürs Repertoire

Ein handverlesener Kreis von Barockfachleuten um Julia Doyle und Clara Blessing empfindet diesen besonderen Musizierabend unter Freunden im Schloss Wiesentheid anno 1722 beim Mozartfest Würzburg 2025 nach, mit Musik aus der italienischen Heimat der Musiker, deutschen Liedern und Improvisationen.

Aufnahme vom 15.6.2025 aus dem Kaisersaal der Residenz vom Mozartfest Würzburg