Louise Farrenc zum 150. Todestag: Linos Ensemble spielt ihre Kammermusik
Mozart gleichgestellt

Das Linos Ensemble setzt sich schon seit Jahrzehnten für die Kammermusik von Louise Farrenc ein. Mit Deutschlandfunk entstand eine Serie von Aufnahmen, darunter auch ihr reifes Klaviertrio, das Kritiker mit Mozart-Werken verglichen.

Oliver Cech
Das Linos Ensemble steht und sitzt mit seinen Instrumenten auf einer Bühne und zum Teil auf Instrumentenkoffern.
Das Linos Ensemble spielt seit 1977 mit großer Begeisterung in ganz verschiedenen Konstellationen Kammermusikwerke. (Fritz W. Oehlers)
„Welche Anmut in den Themen! Welche Finesse in der Wahl der Harmonien! Jeder Takt bezeugt Inspiration und, nennen wir es beim Namen, schöpferisches Genie. Und überall ist junges, blühendes Empfinden spürbar: Man könnte ein Werk des 20-jährigen Mozart vermuten." So enthusiastisch äußerte sich ein Pariser Kritiker der Fachzeitschrift La France Musicale, nachdem er im Konzert das Klaviertrio in e-Moll von Louise Farrenc gehört hatte.

Louise Farrenc zum 150. Todestag

Anfang 50 war sie damals, in der Pariser Szene beständig gefeiert als Pianistin und Komponistin. Bis kurz vor ihrem Tod am 15. September 1875 in Paris war Louise Farrenc eine berühmte Musikerin. Jetzt wird sie endlich wiederentdeckt.
Illustration aus dem Jahr 1855, die die Komponistin mit offenem Blick zum Betrachter zeigt.
Zum 150. Todestag der Komponistin Louise FarrencGlücksfall im 19. Jahrhundert -

98:42 Minuten15.09.2025
Louise Farrenc
Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 2 d-Moll, op. 34
Variations concertantes sur une mélodie suisse für Violine und Klavier, op. 20
Trio für Flöte, Violoncello und Klavier e-Moll, op. 45
Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 c-Moll, op. 37

Linos Ensemble

