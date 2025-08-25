Alon Sariel studierte nicht nur Mandoline, sondern studierte auch Barockharfe und absolvierte die Ausbildung zum Orchesterleiter, wozu ihn Daniel Barenboim inspiriert hatte, mit dem er in dessen West-Eastern Divan Orchestra zusammenarbeitete. (Marc Rodenberg)

Wenn Alon Sariel im Arrangement eines Haydn-Konzerts eine Bluegrass-Kadenz hinlegt, ist das vielleicht nicht ganz historisch korrekt, aber doch sinnbildlich für die zeitlose Flexibilität seines Instruments: Schließlich feierten schon Komponisten der Wiener Klassik die Mandoline für ihren klanglichen Brückenschlag zwischen Traditionen und Trends.

Sie verband Virtuosität mit Intimität ebenso wie die Galanterie eines Cembalos mit der dynamischen Bandbreite des Fortepianos.

Altes neu ausprobiert

Der gefeierte Mandolinist Alon Sariel bringt mit seinem Album „Vienna Mandolin Stories“ alle diese Facetten mit der Kölner Akademie zum Strahlen und hat dazu neben Arrangements klassischer Konzerte auch die spannende Ersteinspielung eines bisher unbekannten Mandolinenkonzerts im Gepäck.

Joseph Haydn, Ernest Krähmer, Wolfgang Amadeus Mozart u.a.

Vienna Mandolin Stories - Werke für Mandoline und Orchester



Alon Sariel, Mandoline

Die Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Aufnahme vom Mai 2024 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln