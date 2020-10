Emmanuelle Charpentier (Frankreich) und Jennifer A. Doudna (USA) haben die Genschere CRISPR/Cas9 maßgeblich entwickelt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm teilte mit, die Genschere habe die molekularen Lebenswissenschaften revolutioniert, neue Möglichkeiten für die Pflanzenzüchtung gebracht, trage zu innovativen Krebstherapien bei und könne den Traum von der Heilung vererbter Krankheiten wahr werden lassen.

Charpentier und Doudna gehörten seit Jahren zu den Top-Favoriten für den Nobelpreis. In Berkeley in Kalifornien haben die beiden Wissenschaftlerinnen 2012 die CRISPR/Cas9-Methode entdeckt und damit eine regelrechte Revolution in der Biotechnologie ausgelöst. Doudna ist dort Professorin an der University of California. Emmanuelle Charpentier leitet derzeit in Berlin die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene.

Bekanntgabe der Nobelpreise für Chemie im Jahr 2020 (picture alliance/dpa - Henrik Montgomery/TT)

Nobel-Woche mit fünf Preiskategorien

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Zum Auftakt der Nobel-Woche wurden am Montag (05.10.2020) die Preisträger in der Kategorie Medizin/Physiologie bekannt gegeben. Die Auszeichnung für Medizin ging an drei Forscher aus den USA und Großbritannien für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Am Dienstag wurde dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel zusammen mit dem britischen Forscher Roger Penrose und der US-Wissenschaftlerin Andrea Ghez für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern der Physik-Nobelpreis zuerkannt. Am Donnerstag folgt der Preis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

Im vergangenen Jahr waren drei Forscher aus den USA, Großbritannien und Japan für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden.

Der Nobelpreis ist 2020 mit rund 950.000 Euro pro Kategorie dotiert. Wegen der Corona-Pandemie werden die Preisverleihungen in Stockholm und Oslo am 10. Dezember 2020 deutlich kleiner ausfallen als zuvor. Die Zeremonie im Konzerthaus von Stockholm wird durch eine TV-Preisvergabe im Rathaus der schwedischen Hauptstadt ersetzt.

Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger des Chemie-Nobelpreises 2020 im Livestream:

