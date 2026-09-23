Alpen Großer Felssturz an der Zugspitze setzt sich fort
Der Felssturz an der Zugspitze hat sich fortgesetzt. Mehrere Kubikmeter Gestein lösten sich auf einem Kamm an der deutsch-österreichischen Grenze. Gebäude oder Wege sind nicht betroffen. Der genaue Umfang ist noch unklar.
Die für das Gebiet zuständige Bergwacht Grainau teilte mit, dass ein Felssturz in dieser Dimension ungewöhnlich für die Zugspitze sei. Gesteinsabbrüche an sich seien aber nicht überraschend. Durch den Rückgang des Permafrosts durch Klimawandel und steigende Temperaturen nähmen solche Ereignisse zu.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.