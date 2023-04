Das Meisterennen ist in der Handball-Bundesliga ausgeglichen wie selten. THW Kiel hielt mit einem überzeugenden Sieg die SG Flensburg-Handewitt auf Distanz, doch die Rivalen Füchse Berlin und SC Magdeburg liegen den Kielern im Nacken. (dpa / picture alliance / Sascha Klahn)

Acht Spieltage vor dem Saisonende hat sich der Kreis der ernsthaften Titelanwärter in der Handball-Bundesliga auf ein Trio reduziert. Spitzenreiter THW Kiel, Verfolger THW Kiel und der Tabellendritte SC Magdeburg. So spannend war das Meisterennen in der Handball-Bundesliga lange nicht mehr. "Die Qualität in der Breite bei den Top-Teams hat im Kader schon sehr stark zugenommen", sagte Ex-Nationalspieler Martin Strobel im Deutschlandfunk.

Professionalisierung ist vorangetrieben worden

Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, berichtete im Deutschlandfunk auch von einer verstärkten Professionalisierung bei den Mannschaften. Es sei in letzter Zeit sehr viel ins sportliche Team investiert worden. Mittlerweile sei es Standard, dass die Vereine einen eigenen Torwarttrainer, Athletiktrainer oder einen Sportpsychologen beschäftigen. "Um einfach das letzte Prozent aus dem Kader rauszuholen", sagte Kettemann.

Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen (imago sportfotodienst)

Auch um die Nachwuchspieler werde sich intensiver gekümmert, oft ein Manko bei den Handball-Bundesligisten, weil viele Talente beim Übergang in den Profi-Bereich Probleme haben. Strobel erwähnte hier lobend die Kooperation zwischen dem 1. VfL Potsdam und Füchse Berlin, wo die Potsdamer in der 2. Handball-Bundesliga spielen, aber aufstrebende Talente von den Füchse Berlin, Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen können, falls es momentan noch nicht für die 1. Bundesliga reiche.

Auch bei Thema Reisen habe eine Professionalisierung stattgefunden. Der THW Kiel absolviere mittlerweile viele Reisen per Charterflieger, was bei der Regeneration einen sehr großen Unterschied mache, wenn die Spieler am Abend wieder im eigenen Bett liegen, sagte Strobel.

Sponsoringeinnahmen und Erlöse steigen

Auch Kettemann berichtete von positiven Entwicklungen bei den Erlösen. So seien die Etats der Bundesligisten angestiegen, weil sich die Sponsoringeinnahmen erhöht hätten und es werde sehr genau hingeschaut, wie das Geld eingesetzt wird, sagte die Handball-Funktionärin. Man investiere mittlerweile auch sehr viel, um die talentierten Nachwuchsspieler, dann auch in den Profi-Bereich zu bringen.

Martin Strobel im Trikot der Handball-Nationalmannschaft. (AFP / Attila Kisbenedek)

Mittlerweile sei die Delle, die durch die Corona-Pandemie entstanden sei, auch wieder langsam überwunden, sagte die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen. „Die Corona-Pandemie hat den Handball schon sehr getroffen“, sagte Kettemann. Da die Vereinsetat sich zu 30 bis 40 Prozent aus Zuschauereinnahmen zusammensetzen, seien die Vereine sehr auf die Kartenverkäufe angewiesen. Mittlerweile sei der Zuspruch aber fast wieder so hoch, wie vor der Pandemie. Dank der staatlichen Corona-Hilfen hätte die Klubs überleben können, sonst hätten einige Vereine es sicher nicht geschafft.

Hoffnungen auf mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für den Handballsport, legen die beiden Akteure dabei auf die Austragung der Handball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land und auch in die Handball-Übertragungen durch den neuen Sportsender Dyn, der zukünftig alle Spielen aus der Bundesliga, sowie auch Partien aus dem DHB-Pokal, der Champions League und der European League übertragen wird.