Hausbesuch bei Kit Armstrong

Ich hatte einmal im Traum eine unglaublich schöne Komposition gehabt. Ich war so begeistert, habe es am nächsten Morgen beim Aufstehen aufgeschrieben. Eine Stunde später konnte ich mich nicht mehr an den Traum erinnern, aber die Noten waren immer noch da – eine so schlechte Musik habe ich noch nie gesehen…