Verspätete Umstellung auf den neuen Kalender

Isaac Newton, das Weihnachtskind im Januar

Morgen vor 380 Jahren kam in den englischen Midlands Isaac Newton zur Welt. Der große Physiker ist ein echtes Weihnachtskind: Denn in England galt damals noch der alte Julianische Kalender. Dort wurde er am Weihnachtstag des Jahres 1642 geboren.

Von Dirk Lorenzen | 03.01.2023