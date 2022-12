Der zweite Sternhaufen im Stier

Mars beim Regengestirn ohne Aldebaran

Im Sternbild Stier, in dem gerade der rötliche Planet Mars leuchtet, gibt es zwei Sternhaufen: Die Plejaden – geradezu Popstars am Himmel – und die Hyaden, die nicht so bekannt sind.

26.12.2022