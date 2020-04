Nach welchen Kriterien entscheidet die Bundesregierung über eine Lockerung der Kontaktsperren. Dazu gibt es keine konkrete Auskunft. Auch Afrika ist zunehmend von der Pandemie betroffen. Der britische Premierminister Johnson liegt immer noch auf der Intensivstation. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 8. April

+++ Die Bundesregierung legt ihre Kriterien für eine Lockerung der Kontaktsperren nicht vollständig offen. Vize-Regierungssprecherin Demmer betonte in Berlin, die Zeitspanne bis zur Verdopplung der Infektionszahlen sei nur einer von mehreren Parametern. Auf Nachfrage weigerte sie sich jedoch, weitere zu nennen. Bundeskanzlerin Merkel hatte als eine Voraussetzung für eine Lockerung die Verdopplung der Infektionszahlen in einer Spanne von 12 bis 14 Tagen genannt. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kautz, sprach allgemein von einer Vielzahl von Kriterien, die zusammenwirken müssten.

+++ Die AfD-Fraktion im Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie schnellstmöglich aufzuheben. In einem Positionspapier der Fraktion heißt es, die Maßnahmen müssten nach dem Vorbild Österreichs ab dem 14. April gelockert und sobald es gesundheitspolitisch zu vertreten sei ganz aufgehoben werden.

+++ Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie als unbegründet abgelehnt.

+++ Die SPD-Fraktion im Bundestag ist nach den Worten ihres Vorsitzenden Mützenich bereit, wegen der enormen Kosten der Corona-Krise in diesem Jahr auf die eigentlich anstehende Diäten-Erhöhung zu verzichten.

Rolf Mützenich (Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion) (dpa / Kay Nietfeld)

Es habe darüber bereits in der vergangenen Woche Gespräche unter den Fraktionen gegeben, sagte Mützenich in Berlin. Er sei zuversichtlich, dass eine gemeinsame Lösung zustandekomme. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben auch Linke, FDP und Grüne Zustimmung für die Pläne signalisiert, die Union sei noch zurückhaltend, aber gesprächsbereit, hieß es.

+++ Das Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Afrika aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen auf dem Kontinent sei auf mehr als 10.000 angestiegen, gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt. Mehr als 500 Menschen seien bislang im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Mehrere afrikanische Regierungen stehen in der Kritik, Maßnahmen gegen die Pandmie mit zu drastischen Schritten durchzusetzen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern.

+++ Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert würde es akzeptieren, wegen der Corona-Krise ein Jahr lang nicht ins Fußball-Stadion gehen zu können. Das täte ihm und Millionen Fans natürlich sehr weh, sagte Kühnert dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Wenn sich die Ansteckungskurve des Coronavirus aber nicht so schnell abflachen ließe wie gehofft und die Entwicklung von Impfstoffen zu lange dauere, könne es dazu kommen. Die Gesundheit der Menschen sei wichtiger, betonte Kühnert.

+++ Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Johnson muss auch nach seiner zweiten Nacht auf der Intensivstation zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden.

+++ Weil sie wegen der Pandemie derzeit so wenig Reisekunden hat, baut die Lufthansa Passagiermaschinen zu Frachtjets um.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat die Drohung von US-Präsident Trump kritisiert, die amerikanischen Beiträge für die WHO auszusetzen. Man befinde sich in der akuten Phase der Corona-Pandemie, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Kluge, in Genf. Deshalb sei es nicht die Zeit, die Finanzierung zu verringern.

+++ Das Bundeskabinett hat wegen der Corona-Krise Anreize für Bafög-Empfänger beschlossen, die sich in sogenannten systemrelevanten Bereichen engagieren. Nebeneinkünfte etwa in Gesundheitseinrichtungen oder in der Lebensmittelbranche sollten nicht mehr auf das Bafög angerechnet werden, hieß es in der Entscheidung. Für Wissenschaftler solle es ebenfalls Erleichterungen geben.

+++ Am Nachmittag beraten die EU-Entwicklungsminister in einer Videoschaltkonferenz über die Corona-Krise. In vielen Ländern Afrikas und Asiens werden die Ausgehverbote teils mit brutaler Gewalt durchgesetzt, auch werden Journalisten schikaniert. Wir geben einen Überblick über die Lage vor allem in den Armenvierteln.

+++ Die AfD fordert eine schnellstmögliche Aufhebung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie. In einem Positionspapier der AfD-Bundestagsfraktion wird Österreich als Vorbild aufgeführt, dass seine Maßnahmen vom 14. April an lockern will.

+++Schulschließungen, Besuchsverbote in Pflegeheimen, Home-Office, Geldmangel: Bundespräsident Steinmeier hat in einer Videobotschaft die Belastungen für die Familien wegen der Corona-Krise hervorgehoben.

+++ Eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten könnte nach Angaben der Entwickler noch in diesem Monat bereitgestellt werden. Das Mitglied des Digitalrates des Bundesregierung, Boos, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er gehe von einem Starttermin zwischen dem 15. und dem 19. April aus. Mehr zur Nutzung von Apps im Kampf gegen das Coronavirus haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

+++ Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den Tui-Konzern in der Corona-Krise ist frei. Mehrere Banken hätten ihre Zustimmung zu einem vom Bund zugesagten Kredit über 1,8 Milliarden Euro erklärt, teilte das Unternehmen in Hannover mit.

+++ Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL will laut einem Medienbericht Kurzarbeit für rund 4.000 Mitarbeiter beantragen. Das berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise.

+++ Die Beratungen der EU-Finanzminister über europäische Corona-Hilfen sind ohne eine Einigung auf morgen vertagt worden. Der Streit über sogenannte Corona-Bonds konnte auch nach einer stundenlangen Video-Konferenz nicht beigelegt werden.

+++ Der Präsident des Robert-Koch-Institus, Wieler, hat sich im Interview mit dem Deutschlandfunk vorsichtig optimistisch zur Entwicklung der Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Die derzeitigen Maßnahmen würden helfen - allerdings sei dies nur eine Momentaufnahme.

+++ Wegen des Mangels an Schutzkleidung hat die Bundesregierung eine Art Luftbrücke nach China eingerichtet. Das berichtet dpa unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Täglich soll eine Maschine für 25 Tonnen Fracht nach Schanghai fliegen.

+++ US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation damit gedroht, Beitragszahlungen seines Landes zu stoppen. Seine Regierung werde dies prüfen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zur Begründung erklärte er, die WHO habe in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben. Unter anderem sei davon abgeraten worden, die Grenzen für Reisende aus China zu schließen.

+++ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat seine Vorstellungen für die Zeit einer stufenweisen Lockerung der Kontaktbeschränkungen erkennen lassen. Seiner Einschätzung nach könnten zunächst kleinere Läden wieder öffnen, sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Bäckereien etwa werde der Sicherheitsabstand zwischen Kunden seiner Wahrnehmung nach fast überall eingehalten.

+++ In der chinesischen Millionenstadt Wuhan ist die Ausgangssperre beendet. Zehntausende Menschen verließen innerhalb weniger Stunden die Stadt, wie lokale Medien berichteten. Wuhan war Mitte Januar abgeriegelt worden, nachdem sich das Coronavirus dort rasant ausgebreitet hatte.

+++ Lebensmittelkontrollen finden in Deutschland derzeit nur bedingt statt. Das berichtet die Funke Medien-Gruppe unter Berufung auf die Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch. Weil die Laborkapazitäten für Corona-Proben gebraucht würden, seien demnach Routinekontrollen in Unternehmen sowie Probenanalysen größtenteils ausgesetzt. Zudem würden Lebensmittelkontrolleure in den Gesundheitsämtern aushelfen.

