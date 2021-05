Italien will ab Mitte Mai die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende aus europäischen Ländern lockern. In Spanien endet am Sonntag der landesweite Ausnahmezustand. Die Corona-Maßnahmen müssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Spahn langfristig aufgehoben werden, auch wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen ungeimpft bleibt. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 8. Mai

+++ Italien will ab Mitte Mai die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende aus europäischen Ländern lockern. Das kündigte Außenminister Di Maio in Rom an. Ab Juni sollen die Erleichterungen auch für Einreisen aus den USA gelten. Demnach sollen die Reisenden an der Grenze entweder einen negativen Coronatest vorweisen oder nachweisen, dass sie geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Mit der Maßnahme solle der Tourismus angekurbelt werden.

+++ In Spanien endet am Sonntag der landesweite Ausnahmezustand, womit der Kampf gegen das Coronavirus nach Ansicht einiger Regionalregierungen erschwert wird. Gesundheitsexperten befürchten unter anderem, dass die Zahl der Reisen im Land und damit die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus deutlich zunehmen werden. Der Ausnahmezustand war von der Zentralregierung im Oktober ausgerufen worden, als die Zahl der täglichen Neuinfektionen stetig stieg. Zuletzt gingen diese deutlich zurück.

+++ Die Corona-Maßnahmen müssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Spahn langfristig aufgehoben werden, auch wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen ungeimpft bleibt. Wenn alle ein Angebot zur Impfung bekommen hätten, sehe er Zug um Zug die Maßnahmen immer weiter fallen, sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einer Online-Frage- und Diskussionsrunde. Wenn jemand sage, für ihn gebe es dieses Virus nicht oder er sehe das anders mit den Risiken, der könne nicht erwarten, dass alle dann Maske tragen würden, um ihn zu schützen.

+++ Vor dem Hintergrund schwindender Nachfrage nach Corona-Impfungen haben zahlreiche US-Staaten ihre Vakzinbestellungen bei der Regierung in Washington zurückgefahren. Sie baten um die Belieferung mit einem Bruchteil der Menge, die eigentlich für sie vorgesehen war. Allein in dieser Woche bleiben damit Hunderttausende Impfdosen liegen, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet.

+++ Das Grüne Impfzertifikat zum vereinfachten Reisen in Europa kann nach Erwartung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen pünktlich im Juni starten. Die technischen und rechtlichen Vorbereitungen lägen im Plan, sagte von der Leyen nach dem EU-Gipfel in Porto. Geplant sei ein fälschungssicherer Nachweis einer Corona-Impfung, einer überstandenen Covid-Erkrankung oder eines negativen Tests.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich klar gegen eine Freigabe von Impfstoff-Patenten ausgesprochen. Sie lehnt damit einen Vorschlag von US-Präsident Biden ab. Merkel sagte, sie glaube nicht, dass die Freigabe von Patenten die Lösung sei, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Zugleich warnte sie vor Risiken einer Freigabe von Patenten. Es müsse auch die Qualität der Produktion gesichert werden. Das gehe am besten, wenn Firmen ihre Produktion ausbauten, Lizenzen vergäben und auf die Qualität achteten. Das sei der sicherste Weg zu "Impfstoff für alle", betonte Merkel.



+++ EU kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. 900 Millionen Dosen sollen fest bestellt werden, weitere 900 Millionen Dosen sind eine Option. Die EU-Kommission hatte die Vertragsunterzeichnung Mitte April angekündigt. Damit will sich die EU für Auffrischungsimpfungen und gegen mögliche künftige Mutationen des Virus rüsten.

+++ Der Impfstoffhersteller Biontech hält eine Patentfreigabe für nicht zielführend, will armen Ländern beim Preis aber entgegenkommen. Weiter erklärte ein Unternehmenssprecher in Mainz, man sei überzeugt davon, dass der kontinuierliche Ausbau der Produktionskapazitäten dazu beitragen werde, die Pandemie zu beenden. Er warb für eine stärkere Zusammenarbeit von

Herstellern, Regierungen und Organisationen. Keinesfalls seien Patente der begrenzende Faktor für die Produktion oder die Versorgung mit Impfstoff. Zugleich wies der Sprecher die Meldung, Biontech wolle vorübergehend auf den Patentschutz verzichten, als unzutreffend zurück.

Mehr zum Patentschutz auf Impfstoffe und die aktuelle Debatte darüber können Sie in diesem Beitrag lesen.

+++ In Belgien haben die Terrassen von Bars und Cafés wieder geöffnet. Die Ausgangssperre wurde aufgehoben, allerdings dürfen sich zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr weiterhin nicht mehr als drei Menschen im Freien treffen. Das Land war in der ersten Corona-Welle vergangenes Jahr eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.

+++ Die Europäische Union sieht die Freigabe von Patenten zur Impfstoffproduktion gegen das Coronavirus weiterhin kritisch. Dies sei keine Wunderlösung zur Versorgung der Welt mit Impfstoff, sagte Ratspräsident Michel beim EU-Gipfel im portugiesischen Porto. Michel plädierte in diesem Zusammenhang eher für die rasche Aufhebung von Exportschranken.

+++ Der Vatikan hat erneut zahlreiche Bedürftige gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das Portal "Vatican News" berichtete, fand die Aktion in der vatikanischen Audienzhalle statt. Rund 300 Obdachlose und andere gefährdete Personen bekamen dort eine Impfdosis. In den vergangenen Wochen waren so 1.400 hilfsbedürftige Menschen aus Rom immunisiert worden.

+++ Kuba will seine Bevölkerung ab nächster Woche mit eigenen Corona-Impfstoffen impfen. Die Regierung will dabei zwei Impfstoffe einsetzen, die gerade in der Endphase der klinischen Studien sind - Kuba arbeitet insgesamt an fünf. Die Regierung hat das Ziel, bis August 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben. Kuba ist im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern bisher recht gut durch die Pandemie gekommen. Aber in letzter Zeit sind auch hier die Fälle gestiegen. Die Wirksamkeit der kubanischen Impfstoffe zu beurteilen, ist schwierig, da bisher wenige Daten veröffentlicht wurden.

Menschen mit Mund-Nasen-Schutz in Havanna, Kuba (AFP / YAMIL LAGE)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 15.685 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 3.250 weniger als vor einer Woche. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 238 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter von 125,7 auf 121,5.

Weitere aktuelle Zahlen zum Coronavirus haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

+++ Der deutsche Virologe Klaus Stöhr sieht den Vorstoß der US-Regierung zur Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe skeptisch. Kurzfristig werde dies die Probleme in den Entwicklungsländern nicht lösen, sagte Stöhr im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Impfstoffherstellung sei sehr komplex, betonte der Wissenschaftler, der 15 Jahre lang für die Weltgesundheitsorganisation tätig war. Nötig sei für die Produktion von Impfstoffen ein Technologietransfer. Zudem brauche man noch die Bestandteile. Besser sei eine langfristige Zusammenarbeit mit der Impfallianz Gavi, damit die Wirkstoffe besser verteilt würden.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass trotz der Corona-Pandemie Reisen innerhalb der EU im Sommer problemlos möglich sind. Dies werde voraussichtlich nicht von der Impfung abhängig sein, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Auch mit den Testungen werde man sich europaweit gut bewegen können.

+++ Indien hat den dritten Tag in Folge mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen und mit 4.187 Todesfällen in Verbindung mit dem Virus so viele wie noch nie gemeldet. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 401.078 auf 21,9 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Weltweit ist das der zweithöchste Wert nach den USA. Zudem zählen die Behörden nun fast 240.000 Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind.

Arbeiter und Familienmitglieder tragen in Indien einen Leichnam zur Einäscherung in der Nähe mehrerer Scheiterhaufen von Opfern des COVID-19 auf ein Gelände, das in ein Krematorium für Masseneinäscherungen umgewandelt wurde. (imago / UPI Photo / Abhishek)

+++ Die Stadt Schweinfurt hat eine für heute angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit mehreren Tausend Teilnehmern untersagt. Begründet wird das Verbot mit einer Gefahrenprognose des bayerischen Innenministeriums. Die Rede ist von neuen polizeilichen Erkenntnissen zum Veranstalter der Versammlung. In Anbetracht der hohen Infektionszahlen sei die Demonstration mit großem Unmut aufgenommen worden, erklärte Oberbürgermeister Remelé, CSU.

+++ EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen hat sich ablehnend zur Aufhebung des Patentschutzes von Corona-Impfstoffen geäußert. Das würde auf kurze und mittlere Sicht die Probleme nicht lösen, sagte sie beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Porto. Schnell helfen könnten nur eine höhere Produktion, die Beseitigung von Exportschranken und das Teilen bereits bestellter Impfstoffe.

Hier geht es zum Archiv.