Sonntag, 21. März

+++ In Deutschland übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Coronakrise bundesweit wieder den Wert von 100. Die Zahl der binnen sieben Tage gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nun bei 103,9. Binnen 24 Stunden hätten die Gesundheitsämter 13.733 neue Corona-Infektionen gemeldet, teilte das RKI mit. Das sind 2.943 Ansteckungen mehr als am Sonntag vor einer Woche. Außerdem wurden 99 weitere Todesfälle registriert.

+++ Der Deutsche Städtetag hat vor schwindender Akzeptanz der Corona-Beschlüsse in den Kommunen gewarnt. Er mache sich Sorgen, dass die Corona-Politik von Bund und Ländern die Unterstützung vor Ort verliere, auch bei den Oberbürgermeistern, sagte Städtetags-Präsident Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Besonders nach der letzten Bund-Länder-Runde habe es große Frustration in den Kommunen gegeben, sagte der SPD-Politiker, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist.

+++ Der Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Sahin, rechnet mit einem Ende der Lockdown-Maßnahmen im Herbst. Viele Länder in Europa und auch die USA würden wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen, sagte Sahin der Zeitung "Welt am Sonntag". Zwar werde es weiterhin lokale Aufbrüche und Mutationen des Coronavirus geben, fügte der Unternehmer hinzu. Aber diese würden mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Schrecken mehr verbreiten. Sahin geht außerdem davon aus, dass es künftig kein Problem darstelle, 80 Millionen Menschen jedes Jahr einmal zu impfen, wenn man Hausärzte und medizinisches Personal einbinde. Das Mainzer Unternehmen Biontech bietet zusammen mit dem Konzern Pfizer eines der zugelassenen Vakzine an.

+++ Der Reisekonzern Tui nimmt ungeachtet der hierzulande steigenden Corona-Infektionszahlen heute seine Flüge nach Mallorca wieder auf. Die erste Maschine startet am Vormittag von Hannover aus. Zuvor war eine Reisewarnung für die Balearen ausgelaufen, so dass Touristen gegenwärtig nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.

+++ Der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Scholz hat sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen gegen Urlaubsreisen zu Ostern ausgesprochen. Die Ministerpräsidenten sind uneins, während die Tui wieder nach Mallorca fliegt. Eine große Reisewelle könnten wir uns in der aktuellen Infektionslage einfach nicht leisten, sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Auch eine bundesweite Öffnung der Außengastronomie zu Ostern lehnt Scholz ab.

+++ Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt Polen von heute an als Hochinzidenzgebiet. Die Einreise aus dem Nachbarland ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Zudem gelten die bestehenden Quarantäne-Regeln weiter. Ausnahmen gelten für Berufspendler und für Menschen, die in Deutschland Bildungsangebote wahrnehmen. Sie müssen sich künftig zwei Mal wöchentlich testen lassen. Berufspendler müssen an der Grenze eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers mit sich führen. In Polen gibt es seit einigen Wochen steigende Neuinfektionen.

+++ Die Berliner Philharmoniker haben erstmals seit Monaten wieder vor einem großen Publikum gespielt. Zu der Veranstaltung im Rahmen eines Pilotprojekts waren rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Sie mussten sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Die Karten waren nach den Worten von Intendantin Zietzschmann innerhalb von drei Minuten vergriffen. Unter der Leitung von Kirill Petrenko spielten die Musikerinnen und Musiker Werke von Tschaikowsky und Rachmaninow.

+++ Das genutzte Datenvolumen im Internet ist weiter nach oben geschnellt. Im Jahr 2020 lag es bei schätzungsweise 76 Milliarden Gigabyte und damit 16 Milliarden höher als 2019, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, die der dpa vorliegen. Es geht um das Festnetz-Internet, also die Anschlüsse daheim oder im Büro. Die Bonner Behörde begründete die Entwicklung mit der Coronapandemie, wodurch sich das Nutzungsverhalten geändert habe - die Menschen sind mehr daheim und surfen im Netz oder streamen Filme, auch weil es an Ausgehmöglichkeiten mangelt.

+++ An der deutsch-französischen Grenze haben hunderte Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland protestiert. Sie forderten ein Ende der Testpflicht für Pendler, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Die strengeren Regeln gelten seit Anfang des Monats, als das Département Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet eingestuft worden war. Menschen aus dem Verwaltungsbezirk müssen bei der Einreise nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

+++ Trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen ist eine Mehrheit der Deutschen für eine Öffnung der Hotels und Restaurants unter bestimmten Auflagen zu Beginn der Osterferien. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädieren 52 Prozent dafür, Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben die Öffnung unter bestimmten Bedingungen wie zum Beispiel Hygiene- oder Abstandsregeln wieder zu erlauben. 14 Prozent sind sogar für eine unbeschränkte Öffnungsmöglichkeit. Nur 25 Prozent der Befragten meinen, die Hotels sollten auch in den Osterferien geschlossen bleiben. 9 Prozent machten keine Angaben.

+++ Der Bundesverband Taxi und Mietwagen befürchtet, dass zahlreiche Taxi-Unternehmen in Deutschland die Corona-Krise nicht überstehen werden. Viele hätten ihre Konzession schon zurückgegeben, Ende dieses Jahres werde ein Drittel der Autos nicht mehr auf der Straße sein. "Wir gehen davon aus, dass es nur noch etwa 24 000 Taxis geben wird, vor der Pandemie waren es rund 36.000", sagt Geschäftsführer Oppermann der "Welt am Sonntag". Im Jahr 2020 habe die Branche einen Umsatzrückgang um 43 Prozent verkraften müssen.

Samstag, 20. März

+++ Die Weltwirtschaft könnte sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds stärker erholen als bisher prognostiziert. Dafür gebe es Hinweise, sagte Vize-IWF-Chef Okamoto in Washington. Allerdings bestünden auch weiter erhebliche Risiken, unter anderem durch die Mutationen des Corona-Virus. Okamoto kündigte an, der IWF werde seine Prognose Anfang April aktualisieren.

Im Januar hatte der IWF einen Zuwachs von 5,5 Prozent vorhergesagt. Dabei gingen die Ökonomen davon aus, dass die Menschen in den Industriestaaten und in einigen Schwellenländern bis Jahresmitte breiten Zugang zu Corona-Impfungen haben werden.

+++ Die Regierungschefs der Länder sind weiterhin uneins über Urlaubsregelungen für die Osterferien. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" machte etwa Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff den Bürgern Hoffnung auf Urlaub im eigenen Bundesland. Möglich könnten etwa Camping-Urlaub oder Urlaub in Ferienwohnungen sein, sagte Haseloff. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer will zumindest Ausflüge erlauben. Man müsse Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen in den Osterferien wandern und in einem Gartenlokal einkehren könnten, statt nach Mallorca zu fliegen, sagte sie. Andere Länderchefs lehnen Urlaubs-Öffnungen über die Ostertage dem Bericht zufolge hingegen ab, darunter jene aus Thüringen, Niedersachsen oder Brandenburg.

Kurz vor Beginn der Osterferien ist weiter offen, in welchem Umfang Urlaub im In- und Ausland möglich ist. Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für einige Urlaubsgebiete im Ausland aufgehoben. Die Balearen-Inseln, Teile des spanischen Festlands, Portugals und Dänemarks sowie die Bahamas gelten seit dem 14. März nicht mehr als Risikogebiete, weil die 7-Tage-Inzidenz dort unter 50 gefallen ist. Das heißt, dass sich Reisende nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Auch die Testpflicht fällt weg.

+++ Wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Brasilien sind die weltberühmten Strände der Millionenmetropole Rio de Janeiro für Gäste gesperrt worden. Vor den Stränden von Copacabana, Ipanema und Barra da Tijuca bezogen Polizisten Stellung, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Bürgermeister Eduardo Paes erklärte, das Voranschreiten der Pandemie bringe das Land in eine schwierige Lage. "Entweder wir sind uns dessen bewusst und respektieren das Leben, oder wir werden in den kommenden Tagen eine unbeherrschbare Situation erleben."

Brasilien ist nach den USA das von der Pandemie am stärksten betroffene Land der Welt. Im größten Staat Lateinamerikas wurden zuletzt über 90.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden vermeldet, pro Tag sterben rund 3.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Präsident Bolsonaro hatte das Coronavirus immer wieder verharmlost und sich gegen weitreichende Schutzmaßnahmen gesperrt.

