Geplante Olympia-Rückkehr Russlands

Uneins in der Frage nach einer Olympia-Rückkehr Russlands: IOC-Präsident Thomas Bach (l.), Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew

Der Umgang mit Russland und dem Kriegsunterstützer Belarus droht den Weltsport zu spalten. Das Internationale Olympische Komitee will den Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten beenden und eine Teilnahme unter Auflagen ermöglichen. Die Ukraine reagierte daraufhin mit einer Boykottdrohung für die Olympischen Spiele 2024 - und bekam Unterstützung von anderen Staaten. Russland dagegen forderte die uneingeschränkte Teilnahme an sportlichen Wettbewerben. Der Vorstoß des IOC hat das Propagandaduell befeuert - ein Überblick.

Seit dem Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine sind Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus von einem Großteil der internationalen Sport-Wettbewerbe ausgeschlossen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Ende Februar 2022 eine entsprechende Empfehlung an die Sportverbände und Organisationen ausgesprochen, der auch privatwirtschaftliche Veranstalter wie die Basketball-Euroleague oder das Tennisturnier in Wimbledon folgten. Der Bann gilt auch für Teamsportarten, Sportler aus Russland oder Belarus starten seitdem nur noch als neutrale Einzelteilnehmer, wie etwa Tennisstar Daniil Medwedew bei den US Open.

Thomas Bach, deutscher Präsident des IOC, hatte im vergangenen Dezember erstmals über Pläne für eine mögliche Rückkehr Russlands in den Weltsport gesprochen. Konkreter wurde Bach in der vergangenen Woche: Demnach plant das IOC, Sportlern aus Russland und Belarus die Teilnahme als "Neutrale Athleten" zu ermöglichen, unter bestimmten Auflagen: ohne Flagge, Hymne oder andere Erkennungszeichen, wie es in einem IOC-Statement hieß. Außerdem sollten Aktive den Nachweis erbringen, dass sie den Angriffskrieg auf die Ukraine nicht aktiv unterstützten.

Auf seiner Deutschland-Reise am Wochenende hatte Bach die IOC-Pläne verteidigt und sich konkret auf die Menschenrechtsanforderungen der Vereinten Nationen wie auch der Olympischen Charta bezogen. Es entspreche "nicht den Werten und der Mission der olympischen Charta, Athleten aufgrund ihres Passes auszuschließen", sagte Bach am Rande der Rodel-WM in Oberhof.

Diese Sichtweise steht in der Kontinuität des schon in der Vergangenheit von Bach propagierten Leitmotivs der strikten politischen Neutralität. Dies brachte dem IOC immer wieder Kritik von Menschenrechtsorganisationen und aus der westlichen Politik ein - zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Peking, als Bach zu Vorwürfen wie der Unterdrückung der uigurischen Minderheit durch Chinas Regime schwieg.

Bei den Spielen in Peking zeigte sich auch, wie problematisch die vom IOC vertretene Vorstellung "neutraler Athleten" ist: Das russische Olympia-Team startete aufgrund der Sanktionen infolge des russischen Staatsdopings ebenfalls unter neutraler Flagge. Der Bezug zu Russland war aber weiterhin sichtbar, etwa durch die Nationalfarben auf Trikots und die Namensgebung das Teams.

IOC-Präsident Bach beruft sich auf die breite Unterstützung der Verbände, die es in Abstimmungsrunden vorab gegeben habe. Thomas Konietzko, deutscher Präsident des Kanu-Weltverbandes, sagte, dass die IOC-Vorschläge in seinem Verband "ergebnisoffen diskutiert" werden.

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes signalisierte im Deutschlandfunk Zustimmung für die IOC-Pläne. Neutrale Sportler dürften nicht für die Politik ihres Landes verantwortlich gemacht werden, sagte Michelmann. Sanktionen gegen Staaten seien richtig, nicht aber gegen Sportler.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unterstützt ein solches Vorgehen unter „strengen Voraussetzungen“, wie der Verband mitteilte.

Die Vereinigung der asiatischen Olympischen Komitees hatte bereits verkündet, dass Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus bei den Asienspielen im Sommer in China starten dürfen.

Allerdings gibt es auch Widerstand gegen die IOC-Pläne und eine mögliche Wiederaufnahme Russlands, etwa im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024: Zorzs Tikmers, Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees Lettlands, kündigte beteits an, man werde "nicht zusammen mit dem Aggressorland" an den Sommerspielen in Paris teilnehmen.

Auch die Athletenvereinigung "Global Athlete" sprach sich gegen eine Rückkehr aus: Selbst wenn russische Sportler unter neutraler Flagge starten, sei klar, dass der Sport ein fester Bestandteil der außenpolitischen Strategie Russlands ist, hieß es in einem Statement.

Kritische Stimmen gibt es auch aus der Politik. Estlands Premierministerin Kaja Kallas beschrieb die IOC-Pläne als "heuchlerisch und rückgratlos" sowie "eine direkte Verhöhung" der Zehntausenden Ukrainer, die in dem Krieg ihr Leben lassen mussten." Sport sei in Russland ein "Propagandawerkzeug" so Kallas, Aufgabe des IOC sei es deshalb, "die Isolation zu stärken, und nicht Russland nachzugeben".

Auch Litauens Bildungsministerin Jurgita Siugzdiniene deutete einen möglichen Boykott an, sollte das IOC Athleten aus Russland und Belarus wieder zulassen. "Wir wollen nicht, dass unsere Athleten gezwungen werden, gegen Aggressoren anzutreten und ihre eigenen Werte und die Werte der Länder und Gesellschaften, die sie vertreten, zu opfern", sagte Siugzdiniene und kündigte an, einen gemeinsamen Appell der baltischen Staaten an das IOC zu initiieren.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, der IOC-Vorstoß sei" aktuell der völlig falsche Weg".

Die Ukraine kündigte einen möglichen Boykott der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris an, sollten russische Athletinnen und Athleten an den Start gehen. Über diesen Beschluss seien das Internationale Olympische Komitee (IOC) sowie die Dachverbände des internationalen Sports informiert worden, teilte der ukrainische Sportminister Wadym Gutzajt mit. Eine Entscheidung darüber wird bis Ende der Woche erwartet.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilte den IOC-Plänen eine Absage: Russland müsse den Terror stoppen, sagte Selenskyj in einer seiner Video-Ansprachen, erst dann könne man über eine Teilnahme Russlands sprechen.

Für den ukrainischen Skeleton-Pilot Vladyslav Heraskevych ist die Sache ebenfalls klar. „Ich finde, wir sollten boykottieren, denn viele russische Sportler kämpfen in der Ukraine. Heute töten sie Ukrainer und morgen stehen sie im Wettkampf?", sagte er im Deutschlandfunk.

Auch einem Olympia-Start als neutrale Athleten erteilte er eine klare Absage: "Es geht nicht um den Pass", konterte der Wintersportler im Deutschlandfunk. „Russische Sportler sind keine zufällige Gruppe, jeder hat seine Geschichte und die Statistik sagt, circa 85 Prozent der russischen Sportler Angehörigen von Militär, Polizei oder anderen staatlichen Strukturen sind.“

Box-Idol und Olympiasieger Wladimir Klitschko, erinnerte in einer Videobotschaft an IOC-Präsident Bach daran, dass viele Sportler und Sportlerinnen in Russland und Belarus im Dienste der Armee und staatlicher Behörden stehen. Sollte Bach die "Verbrechen gegen Zivilisten mit dem olympischen Abzeichen" versehen, so Klitschko, mache er sich zum "Komplizen dieses abscheulichen Krieges" und verrate "den olympischen Geist".

Der russische Sport wertete den IOC-Vorstoß als Steilvorlage, um eine uneingeschränkte Wiederzulassung zu fordern. Stanislaw Posdnjakow, Präsident des russischen NOK, begrüßte "den Versuch" des IOC, "unseren Athleten die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen und möglicherweise den Olympischen Spielen zu ermöglichen".

Allerdings müssten "Russen genau zu den gleichen Bedingungen teilnehmen wie alle anderen Athleten", sagte der frühere Fechter. Alle anderen Bedingungen seien "unerwünscht, vor allem die mit politischen Untertönen, die für die Olympische Bewegung völlig inakzeptabel sind".

Das IOC erklärte daraufhin in einer ersten Reaktion, die Sanktionen gegen Russland und Belarus und die jeweiligen Regierungen seien "nicht verhandelbar". Ob sie damit das entfachte Propagandaduell werden stoppen können, bleibt abzuwarten.