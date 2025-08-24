Der US-amerikanische Gitarrist Cory Hanson

Cory Hanson – Gitarrist, Sänger und Grenzgänger zwischen Folk, Rock und experimentellem Sound. (Asal Shahindoust)

Der kalifornische Gitarrist und Sänger Cory Hanson ist ein musikalischer Grenzgänger. Bekannt wurde der kalifornische Gitarrist und Sänger vor gut zehn Jahren als Kopf der Psychedelic-Prog-Band Wand. Parallel dazu hat er sich als Solokünstler profiliert – mit Vergleichen zu Nick Drake und Neil Young.

Stilistische Vielfalt

Mühelos wechselt Hanson zwischen introspektivem Folk, orchestralen Popklängen und kraftvollem Gitarrenrock. Seine Soloalben setzen dabei bewusst Kontraste zum Sound seiner Band.

Ein neues Kapitel

Auf „I Love People“ spielt zwar die aktuelle Wand-Besetzung, doch Hansons Handschrift ist unverkennbar. Das Album zeigt, wie frisch und zugleich zeitlos Americana klingen kann.