"Grundton D"- Konzert in Gera: Bundesjazzorchester mit Theresia Philipp

Der persönliche Lebensweg der Leiterin Theresia Philipps prägte das Programm: Als gebürtige Sächsin, die in Köln lebt und seit über einem Jahrzehnt die bundesweite Jazzszene bereichert, verwebt sie ihre Erfahrungen in die Kompositionen. 35 Jahre nach dem Mauerfall werden Ost-West-Verbindungen zu einem zentralen Thema.
Und das in einem der wichtigsten Architekturdenkmale der Ostmoderne, dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera. Das Konzert fand im Rahmen der Benefizreihe „Grundton D“ von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz statt.
Aufnahme vom 13. September 2025 aus dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera
Grundton D-Konzert und Denkmalschutz
„As We Go“ – Jazz trifft Geschichte
Bundesjazzorchester „Bujazzo“
Theresia Philipp, Leitung
„As We Go“ – Jazz trifft Geschichte
Bundesjazzorchester „Bujazzo“
Theresia Philipp, Leitung