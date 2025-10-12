"Grundton D"- Konzert in Gera: Bundesjazzorchester mit Theresia Philipp

Das Bundesjazzorchester ist das junge Spitzenorchester des Jazz in Deutschland, das 1988 von Peter Herbolzheimer gegründet wurde. (Christian Debus)

Der persönliche Lebensweg der Leiterin Theresia Philipps prägte das Programm: Als gebürtige Sächsin, die in Köln lebt und seit über einem Jahrzehnt die bundesweite Jazzszene bereichert, verwebt sie ihre Erfahrungen in die Kompositionen. 35 Jahre nach dem Mauerfall werden Ost-West-Verbindungen zu einem zentralen Thema.

Aufnahme vom 13. September 2025 aus dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera