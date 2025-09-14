Jeremy Denk beim Klavier-Festival Ruhr 2025

„Heartbreaker“ von Missy Mazzoli hat dem amerikanischen Pianisten Jeremy Denk im wahrsten Sinne des Wortes das Herz geöffnet: für die Idee, Komponistinnen eine Stimme zu geben. Und zwar so, dass Männer nicht dazwischenfunken. Deshalb gehört bei Jeremy Denk die erste Hälfte seines Konzerts beim Klavier-Festival Ruhr ausschließlich Komponistinnen.
Am Stück spielt er dieses starke Frauenstatement, immer paarweise kombiniert ein modernes und ein romantisches Werk.
Musikalische Liebesbekundungen
Mit Johannes Brahms und Robert Schumann feiert Denk dann eine Musikerfreundschaft und schlägt den Bogen zum Anfang seines Konzerts, zu Clara Schumann: Denn sowohl die Klavierstücke op. 119 von Brahms als auch die C-Dur Fantasie von Schumann sind Liebesbriefe an Clara.
Aufnahme vom 11.5.2025 aus dem Kunstpalast, Düsseldorf
Clara Schumann
Romanze, op. 11 Nr. 1
Tania Leon
Ritual
Cecile Chaminade
La Lisonjera, op. 50
Missy Mazzoli
Heartbreaker
Amy Beach
"In Autumn" aus Four Sketches, op. 15
Meredith Monk
Paris
Louise Farrenc
Mélodie As-Dur
Ruth Crawford
Seeger Piano Study for Mixed Accents
Phyllis Chen
Sumitones
Amy Beach
"Dreaming" aus Four Sketches, op. 15
Johannes Brahms
Vier Klavierstücke, op. 119
Robert Schumann
Fantasie in C-Dur op. 17
Jeremy Denk, Klavier
