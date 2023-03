Kritik an MDR-Wahl

Katja Wildermuth ist seit dem 1. Februar 2021 Intendantin des BR. Sie folgte Ulrich Wilhelm, dessen Wahl 2010 bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt hatte. So wunderte sich etwa der damalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender, dass Wilhelm "ohne Zwischending vom Regierungssessel auf den Intendantensessel wechseln" konnte. Wilhelm war zuvor Sprecher von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen. Seine Nachfolgerin kam vergleichsweise geräuschlos ins Amt. Die frühere MDR-Programmdirektorin Wildermuth setzte sich im Rundfunkrat klar im ersten Wahlgang gegen zwei weitere Kandidaten durch.

Beim HR fiel die Entscheidung für Florian Hager, seit dem 1. März Intendant der Senderanstalt, erst in der vierten Runde. Hier reichte dann eine Mehrheit von 18 der insgesamt 32 Stimmen im Rundfunkrat, um sich gegen hr-Betriebsdirektorin Stephanie Weber durchzusetzen.

Am 13. März 2023 wählte der MDR-Rundfunkrat Ralf Ludwig mit 33 von 32 benötigten (der insgesamt anwesenden 48 Mitglieder) zum neuen Intendanten. Der bisherige Verwaltungsdirektor der ARD-Anstalt war im Januar einstimmig vom MDR-Verwaltungsrat als künftiger Intendant vorgeschlagen worden. Der MDR-Gesamtpersonalrat hatte eine mangelnde Einbindung beklagt. Das Auswahlverfahren sei weitgehend nur im Kreis der Verwaltungsräte erfolgt, hieß es in einem Schreiben an den Rundfunkrat. Anders als bei der letzten Wahl (der von Karola Wille 2011) habe der er Verwaltungsrat dieses Mal „immerhin ein öffentliches Ausschreibungsverfahren durchgeführt“, stellt der Branchendienst DWDL in einem Kommentar fest. Insgesamt habe man sich aber wieder schwer mit der Transparenz getan. Und das sei im Jahr nach dem RBB-Skandal „kein gutes Zeichen“.