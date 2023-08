Gustavo Dudamel dirigiert die Berliner Philharmoniker

Wird ab 2026 die New Yorker Philharmoniker leiten: Dirigent Gustavo Dudamel. (Gustavo Dudamel / Nohely Oliveros)

Mit seiner exzentrisch-verrückten zweiten Sinfonie bereitete Charles Ives den Weg für eine genuin amerikanische Kunstmusik. Alberto Ginastera verbindet in seinem ersten Klavierkonzert die kraftvolle Klangsprache seiner argentinischen Heimat mit der formalen Strenge der Zwölftontechnik. Die Mexikanerin Gabriela Ortiz plädiert mit ihrem Orchesterwerk „Teének“ farbenfroh und rhythmisch mitreißend für ein friedliches Nebeneinander der Kulturen. Dirigent Gustavo Dudamel, Pianist Sergio Tiempo und die Berliner Philharmonikern brachten diese drei Farben Amerikas in all ihrer spektakulären Strahlkraft zum Leuchten.