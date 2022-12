Weihnachtskantaten von Ernst Wilhelm Wolf

Wiederentdeckungen aus der Goethe-Zeit

Ernst Wilhelm Wolf war Hofkomponist, Organist und Konzertmeister am Hof in Weimar und schrieb Kantaten für die Gottesdienste in der Schlosskapelle. Seine jubilierenden Weihnachtskantaten, die jetzt erstmals eingespielt wurden, sind festlich besetzt und weisen stilistisch schon in die Mozart-Zeit.

Am Mikrofon: Bernd Heyder | 19.12.2022