Fortschritt bei der Kernfusion

Blick in die Zielkammer der National Ignition Facility, NIF, wo 192 Laserstrahlen Wasserstoffkerne verschmelzen. (Damien Jemison / Lawrence Livermore National Laboratory)

Die Kernfusion gilt als unerschöpfliche Energiequelle der Zukunft. Bislang aber musste an den riesigen Versuchsanlagen, wo sie erforscht wird, stets mehr Energie hineingesteckt werden als am Ende wieder herauskam. Dieses Manko wollen Forscher in Kalifornien nun behoben haben.

Er heißt National Ignition Facility, kurz NIF. Sie steht an einem der großen Militärforschungszentren der USA, dem Lawrence Livermore National Lab in Kalifornien. Es ist eine gigantische Anlage: Ein Halle so groß wie drei Fußballfelder, hoch wie eine Kathedrale. Darin befinden sich knapp 200 Metallröhren, durch die sehr intensive Laserblitze schießen. Die Laserstrahlen zielen auf eine zentimetergroße Kapsel, die gefüllt ist mit gefrorenem Wasserstoff. Sie erzeugen in der Kapsel so viel Hitze und Druck, dass Wasserstoff zu Helium verschmilzt. Also, eine Art Wasserstoffbombe im Miniformat.

Man muss zwar sehr viel Energie aufwenden, um die Fusionsreaktion zu starten. Aber vor 1,5 Jahren - nach vielen Jahren der Vorbereitung - ist es in Kalifornien erstmals geglückt, ein Wasserstoff-Kügelchen zu zünden und Heliumkerne zu erzeugen. Das war im August 2020. Damals war das allerdings noch ein Minusgeschäft. Die Anlage steckte mehr Laserenergie in den Prozess hinein, als an Fusionsenergie nachher herauskam. Doch nach den neuen Versuchen ist es Fachleuten nun offenbar gelungen. Der Energieüberschuss sol etwa 20 Prozent betragen. Diese Zahl ist aber noch nicht gesichert. Morgen will das Forschungszentrum Details bekanntgeben.

Es ist sicherlich ein wichtiges Resultat. Es zeigt, dass sich mit der Laserfusion im Prinzip Energie erzeugen lässt. Der Weg zu einem Kraftwerk ist aber noch sehr weit. Es gilt noch große Probleme zu meistern; zum einen muss die Effizienz noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssten noch deutlich mehr Fusionsenergie aus einer Brennstoffkapsel herausholen. Nur 20 Prozent reichen nicht mehr. Damit es sich lohnt, muss es ein Vielfaches der reingesteckten Leistung sein.

Und zum anderen: Die Anlage in Kalifornien kann nur eine Kapsel am Tag zünden. Für ein Kraftwerk ist das viel zu wenig. Es müssten es mehrere pro Sekunde sein. Da ist noch eine Menge Forschung und Entwicklung zu erledigen.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine Fusionsanlage so was geschafft hat, nach jahrzehntelangen Rückschlägen und Verzögerungen bei der Entwicklung der Fusionstechnologie. Die Symbolwirkung ist deshalb groß. Ich denke, dass ist ein Bisschen vergleichbar mit dem ersten Flugzeug, das die Schallmauer durchstoßen hat. Auch wenn der Weg zu einem kommerziellen Fusionskraftwerk noch sehr weit ist, sollte man den psychologischen Effekt eines solchen Symbols nicht unterschätzen.

Der Erfolg könnte nach sich ziehen, dass in den USA Forschungsprogramme nun statt runtergefahren weiterbetrieben werden und neue Gelder in die Laserfusion fließen. Zudem gibt es seit einigen Jahren auch eine Reihe von Start-Up-Unternehmen im Bereich Kernfusion, im übrigen auch in Deutschland, z.B. Marvel Fusion aus München, oder Focused Energy aus Darmstadt. Diese wollen innerhalb von zehn bis 15 Jahren erste kommerzielle Laser-Fusionskraftwerke bauen. Das ist zwar ein sehr optimistischer Plan, aber die Erfolgsmeldung aus den USA dürfte diesen Start-Ups bei der Suche nach neuen Investoren helfen.