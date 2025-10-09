Jazzfacts-Deutschlandreise (17): Rheinland-Pfalz
Wald, Wein und Jazz

Rheinland-Pfalz hat keinen Jazzclub und keine Millionenstadt: Ludwigshafen, Mainz und Koblenz sind nicht Köln, Berlin und Hamburg. Trotzdem darf man die Jazzlandschaft im Südwesten nicht unterschätzen!

Von Julian Camargo
Blick auf eine Bar, wo kopfüber aufgehangene Gläser im bläulichen Licht schillern.
Im Weinland Rheinland-Pfallz kommt der Jazz nicht zu kurz! (pexels / MART PRODUCTION)
Die Mainzer Musikhochschule wird jedes Jahr mehr zu einem angesagten Ort, Jazz zu studieren. Und auch wenn Clubs fehlen, hat Rheinland-Pfalz erstaunlich viele Festivals zu bieten: Von lokalen Hobbybands über junge Talente bis hin zu Weltstars kann man hier alles hören.

Herausforderung für das Zusammenwachsen der Szene: Weite Strecken zwischen den Städten

Und auch die eigene Szene lebt – sowohl in Städten, als auch auf dem Land. Entgegen der Sparmaßnahmen, von denen man vielerorts hört, wächst der Kulturetat in Rheinland-Pfalz seit Jahren. Es gibt einen neuen Jazzverband, einen neuen Nachwuchspreis, an vielen Stellen herrscht Aufbruchsstimmung. Alles gut also? Ja und nein. Wie geht es dem Jazz in Rheinland-Pfalz, wohin entwickelt er sich und was fehlt ihm noch?
