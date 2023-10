Die Sopranistin Sarah Maria Sun hat neunhundert Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts im Repertoire. (Thomas Jauck)

Die frühen Lieder von György Ligeti standen im Mittelpunkt des Konzerts beim Klavier-Festival Ruhr , das Pianist Schulze zusammen mit der Sopranistin Sarah Maria Sun beim Klavier-Festival Ruhr gegeben hat. Dabei überraschte Sun das Publikum, indem sie sich beim Singen durch den Raum bewegte und sogar auf den Flügel kletterte.

Lieder von Ligeti, Britten und Gershwin, arrangiert für Sopran, Klavier – und Klarinette!

Aufnahme vom 13.6.2023 aus dem Haus Fuhr, Essen-Werden

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen D 965



George Gershwin

The Man I love



Benjamin Britten

Cabaret Songs



György Ligeti

Mysteries of the Macabre (Bearbeitung für Sopran, Klarinette und Klavier von Jan Philip Schulze)

Drei Lieder (Volksliedbearbeitungen)

Három József Attila-dal (Drei Lieder nach Attila József)

Erinnerung (Text: J. W. von Goethe)

und weitere Lieder



Georges Aperghis

Le rire physiologique



Leonard Bernstein

What a movie, aus: Trouble in Tahiti