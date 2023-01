Kommentar zur EU-Asylpolitik

Eine EU-Richtlinie und ihre Auswirkungen

Unmut über ungleiche Behandlung von Kriegsflüchtlingen

Eine EU-Richtlinie, die bereits lange existiert, in diesem Jahr aber erstmals aktiviert wurde, sorgt für Unruhe und Verzweiflung. Auch in Deutschland. Denn die Richtlinie gesteht ukrainischen Flüchtlingen Leistungen zu, die andere Kriegsflüchtlinge nicht in Anspruch nehmen können.