Die sogenannte Reporduktionsrate in Deutschland ist weiter gesunken. Jeder Covid-19-Infizierte steckt weniger als einen Menschen an. US-Präsident Trump kündigte unterdessen schrittweise Lockerungen in seinem Land an. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 16. April

+++ Der ehemalige Präsident der EU-Kommission, Juncker, kritisiert die mangelnde Solidarität der EU-Staaten in der Corona-Krise. Die Grenzschließungen seien den Bürgern nicht vermittelbar und würden bleibende Schäden zur Folge haben, sagte Juncker im Deutschlandfunk.

+++ Der Schweizer Pharmakonzern Roche will Anfang Mai einen Bluttest zur Diagnose der Lungenkrankheit Covid-19 in europäischen Ländern auf den Markt bringen. Roche beantrage auch eine Notfall-Zulassung in den USA, erklärte das Basler Unternehmen. Bis Juni solle die Produktionskapazität auf eine hohe zweistellige Millionenzahl hochgefahren werden.

+++ Zu Ansätzen für Medikamente oder Impfstoffe gegen das Coronavirus können Sie in diesem Beitrag mehr lesen.

+++ China hat die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 deutlich nach oben korrigiert. Den neuen Angaben zufolge starben landesweit mehr als 4.600 Menschen. Zuletzt war die Zahl der Toten für China mit rund 3.300 angegeben worden. Hintergrund seien revidierte Angaben aus der Provinz Wuhan, wo das Coronavirus zuerst aufgetreten war.

+++ Der Staats- und Kirchenrechtler Heinig von der Universität Göttingen hat davor gewarnt, bei Lockerung der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie die Religionsfreiheit zu vergessen. Es dürfe kein reines Primat der Ökonomie geben, sagte Heinig im Deutschlandfunk. Wenn eine Herrenboutique nun wieder öffnen dürfe, sei es schwer darstellbar, dass Gottesdienste, wo Abstandsregeln leicht umzusetzen seien, weiter verboten blieben.

+++ In Deutschland ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus weiter gesunken. Laut Statistik des Robert Koch-Instituts steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an. Demnach beträgt die sogenannte Reproduktionsrate inzwischen bei etwa 0,7. In den vergangenen Tagen hatte der Wert bei eins oder leicht darüber gelegen, am Mittwoch mit 0,9 erstmals knapp darunter. RKI-Chef Wieler hatte wiederholt erklärt, dass man diesen Wert auf möglichst unter eins drücken müsse. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte betont, diese Marke sei mit Blick auf Lockerungen der Corona-Auflagen ein wichtiges Kriterium.

+++ US-Präsident Trump hat sich für eine etappenweise Lockerung der Alltags-Beschränkungen in seinem Land ausgesprochen. Im Weißen Haus schlug er dazu einen Mehr-Stufen-Plan vor. Demnach könnten Lockerungen vorsichtig Schritt für Schritt und Bundesstaat für Bundesstaat erfolgen. Einen genauen Zeitrahmen gab Trump nicht vor.

+++ Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, plädiert für gezielte Hilfen für Firmen in Not. Dagegen seien Steuersenkungen für alle und breit angelegte Konjunkturprogramme wenig sinnvoll, sagte der Münchner Wirtschaftsforscher im Bayrischen Rundfunk.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, fordert Menschen mit herkömmlichen Symptomen oder Schmerzen auf, nicht auf den Gang zur Praxis zu verzichten. Er sagte der "Rheinischen Post", es gebe eine Vielzahl von chronisch Erkrankten, die derzeit nicht in den Praxen erschienen, obwohl sie das normalerweise tun würden. Auch sei etwa die Zahl der Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten in den Kliniken gerade rückläufig. Es sei zu befürchten, dass diese Menschen Praxen und Kliniken aus Angst vor dem Coronavirus meiden.

+++ Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft macht auf eine deutlich gestiegene Menge an Haushaltsmüll aufmerksam. BDE-Präsident Kurth sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Aufkommen sei in den vergangen Wochen um bis zu 20 Prozent angewachsen. Kontaktbeschränkungen und geschlossene Restaurants führten etwa dazu, dass wieder mehr zu Hause gekocht und gegessen werde

