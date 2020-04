In Österreich werden seit heute vor Supermärkten und Drogerien Schutzmasken verteilt. Auch in Deutschland wird weiter über den Sinn eines Mundschutzes diskutiert. Italien verlängert die Ausgangsbeschränkungen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 01. April

+++ Großbritannien beruft für die nächsten sechs Monate 3.000 Reservisten ein. Sie sollen unter anderem das Gesundheitssystem NHS medizinisch und logistisch unterstützen. Erstmals wurden heute mehr als 500 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden verzeichnet.

+++ Die USA entwickelt sich immer mehr zum "Epizentrum" der Coronakrise: Mehr als 200.000 bestätigte Corona-Fälle gibt es dort inzwischen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der Tote steigt auf mehr als 4.500. Präsident Trump erklärte: "Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten." Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus - trotz Maßnahmen zur Eindämmung. Der Gouverneur von New York, Cuomo, wandet sich mit einer eindringlichen Warnung an andere Regionen der USA. "Schaut heute auf uns und seht darin euer Morgen". Zudem appellierte er an die Bürgerinnen und Bürger: "Wer muss noch sterben, damit ihr versteht, dass ihr eine Verantwortung habt?"

+++ Bund und Länder wollen die bestehenden scharfen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern. Das teilte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff nach einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Merkel und seinen Länderkollegen mit. Als konkretes Datum nannte er den 19. April. Einige Länder wie Bayern hatten das schon zuvor beschlossen. Eine Epidemie kenne keine Feiertage, fügte Kanzlerin Merkel hinzu. Kanzleramtschef Braun hatte im Vorfeld erklärt, die Entwicklung bei der Zahl der neuen Infektionen gebe der Bundesregierung keinen Anlass, eine Aufhebung oder Lockerung der Einschränkungen zu erwägen. Merkel betonte ferner, sie würde den Einsatz von Tracking-Apps empfehlen, sobald diese Methode erfolgversprechend sei.

Saarlands Ministerpräsident Hans will nicht die "vorschnelle Hoffnung" verbreiten, dass es am 20. April nennenswerte Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gibt. Das sagte er dem Nachrichtenportal t-online.de.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil teilte darüber hinaus mit, eine bundesweite Maskenpflicht solle es nicht geben. Das Gebot der Stunde hieße weiterhin Abstand halten und soziale Kontakte weitestgehend vermeiden.

+++ Israel verhängt allgemeine Maskenpflicht. Im Land sind mehr als 6.000 Erkrankungen und 25 Todesfälle gemeldet.

+++ Die Zahl der Toten in der Türkei ist nach Regierungsangaben um 63 auf 277 gestiegen, die bislang stärkste Zunahme. Es gibt demnach 2.148 neue Fälle, insgesamt damit 15.679.

+++ Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon aus. Das vom 29. Juni bis 12. Juli angesetzte Tennis-Turnier werde nicht ausgetragen, teilten die Organisatoren mit und kündigten die nächste Auflage für den 28. Juni bis 11. Juli 2021 an.

+++ Der Europäische Fußballverband (Uefa) hat die Spiele der Champions League und der Europa League zunächst ausgesetzt. Auch alle Länderspiele, die für Juni geplant waren, werden verschoben.

+++ Das Ernst von Bergmann-Klinikum, das größte Potsdamer Krankenhaus, wird wegen einer Häufung von Corona-Infizierten nach Tests für Neuaufnahmen geschlossen. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert mit. Am Freitag solle das Robert Koch-Institut die Lage neu bewerten.

+++ In den USA ist die Zahl der gestorbenen Coronavirus-Patienten auf über 4.000 gestiegen. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Mit rund 1.100 Toten ist die Millionenstadt New York demzufolge die am heftigsten getroffene Stadt.

+++ Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt davor, dass Rechtsextreme die Corona-Krise für ihre Zwecke missbrauchen. Das Virus finde in der rechtsextremistischen Szene große Beachtung, sagte Präsident Haldenwang der "Zeit". Die Pandemie werde zum Anlass genommen, das Vertrauen in die Bundesregierung zu untergraben, Verschwörungstheorien zu verbreiten und Migranten als Überträger des Virus zu brandmarken. Gleichzeitig würde Untergangsszenarien entworfen, um Zustimmung zu radikalen und extremistischen Positionen zu erzeugen.

+++ Die Bundesregierung hat die Rückholung von 187.000 Reisenden in den vergangenen zwei Wochen organisiert. Die Menschen wurden demnach aus 45 Ländern abgeholt. In Neuseeland befinde sich mit etwa 12.000 noch das größte deutsche Kontingent. Auch in Südafrika und Thailand seien noch Tausende.

+++ Ein Berliner ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Verbote und Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gescheitert. Sein Eilantrag wurde aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung angenommen. Der Mann hatte sich insbesondere gegen die Versammlungsverbote und Kontaktbeschränkungen gewandt. Durch die soziale Isolierung entstünden ihm schwere und unabwendbare Nachteile. Auch das Verbot religiöser Veranstaltungen hielt er für unverhältnismäßig.

+++ Nach Angaben der Bundeswehr beteiligen sich in der Berliner Julius-Leber-Kaserne seit heute etwa 50 Soldaten an der sogenannten Kalibrierung einer Technologie zum Corona-Tracking. Die Soldaten müssen sich als Testpersonen an bestimmten Punkten für eine bestimmte Dauer aufhalten oder sich an einen anderen Punkt begeben.

+++ In Österreich werden seit heute vor Supermärkten und Drogerien Schutzmasken verteilt. Die Regierung in Wien hatte am Montag angekündigt, eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes einzuführen. Spätestens ab dem 6. April gilt sie für alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern.

+++ In Spanien ist die Zahl der Menschen, die an dem Coronavirus gestorben sind, auf 9.053 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte, ist das ein Anstieg binnen 24 Stunden um 864 Todesfälle. Die Zahl der Infektionen stieg auf 102.000. 3.500 Patienten gelten als geheilt.

+++ Was streamen die Deutschen während der Coronakrise? Die "Tagesschau" hat eine Auswertung: auf Platz 1 steht die spanische Netflix-Serie "Elite" über Schülerinnen und Schüler einer Elite-Schule.

+++ Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Genauigkeit von Wettervorhersagen. Weil die flugzeuge am Boden bleiben, fehlen Daten, die sonst von Sensoren an dem Maschinen geliefert werden.

+++ Italien und die Niederlande verschärfen ihre Vorgaben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In Italien gelten die strengen Ausgangsbeschränkungen mindestens bis zum 13. April, also zehn Tage länger als zunächst geplant. In den Niederlanden wurden die Eindämmungsmaßnahmen ebenfalls verlängert: Bis zum 28. April bleiben Schulen, Museen, Restaurants und Cafés geschlossen und öffentliche Veranstaltungen verboten.

+++ Eine deutliche Nachfrage nach Waren des täglichen Bedarfs hat den deutschen Einzelhändlern einen Umsatzsprung beschert. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wuchsen die Einnahmen im Februar um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Eine erhöhte Nachfrage habe es vor allem bei Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren gegeben.

+++ Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will sich dafür einsetzen, dass trotz der Corona-Pandemie Saisonarbeitskräfte als Erntehelfer eingesetzt werden können. Ohne diese Unterstützung aus dem Ausland werde es nicht gehen, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen. Freiwillige Helfer könnten Saisonarbeitskräfte nicht vollständig ersetzen.

+++ Wegen des weitgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa Kurzarbeit für knapp zwei Drittel ihrer Beschäftigten an. Demnach gehen 87.000 Menschen in Kurzarbeit. Betroffen sind auch die Tochtergesellschaften. Die Anträge sind zunächst bis Ende August gestellt.

+++ Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist auf knapp 67.400 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten um eine Zunahme von rund 5.400 Fällen. Insgesamt seien bislang 732 Menschen - und damit 149 mehr als gestern - gestorben.

+++ Toni Kroos zieht es durch. Der Nationalspieler und Real-Madrid-Profi bietet unter dem Hashtag #TonisHomeChallenge seit mehr als einer Woche auf Instagram kleine Fußball-Übungen an, die man zuhause in der Quarantäne nachmachen kann. Wer sich selbst dabei filmt, und Kroos markiert, dem verspricht er einen Repost:

Hier ein Beispiel:

und hier noch eines:

+++Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, ist gegen eine generelle Maskenpflicht in Geschäften. Landsberg sagte dem MDR-Fernsehen, er befürchte im Zuge einer Tragepflicht Hamsterkäufe von Masken. Damit mache man den Markt leer für jene, die den Atemschutz wirklich benötigten, wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger.

Dienstag, 31. März

+++ US-Präsident Trump hat einem russischen Bericht zufolge ein Hilfsangebot von Staatschef Putin angenommen. Die Nachrichtenagentur Interfax meldet unter Berufung auf Putins Sprecher Peskow, ein russisches Flugzeug mit medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung werde schon bald Richtung USA aufbrechen.

+++ Saudi-Arabien ruft Muslime auf, Pläne für eine Mekka-Wallfahrt Hadsch in diesem Jahr zunächst zurückzustellen. Zu der einwöchigen Pilgerfahrt reisen jährlich etwa 2,5 Millionen Menschen in das Königreich.

+++ UNO und Welthandelsorganisation WTO rufen gemeinsam dazu auf, Lieferketten für Nahrungsmittel von allen Handels-Restriktionen zu schützen, die wegen der Coronakrise erlassen werden. Verwerfungen im Transport der Agrarprodukte oder Reiseverbote für Saisonarbeiter könnten zum Verderben der Waren führen. Es drohten Exportbeschränkungen und in der Folge Nahrungsmittelknappheit.

+++ "Bitte keine Aprilscherze": Das Bundesgesundheitsministerium bittet, "auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten", um der Gefahr von Falschinformationen zu begegnen.

+++ Bei der Zahl der Virus-Toten liegen die USA mit 3.415 inzwischen vor China (3.309), aber noch hinter Italien (12.428), Spanien (8.269), und Frankreich (3.032). Damit verzeichnet Italien weiterhin die weltweit meisten Todesopfer.

+++ Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer - G20 - nehmen bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie insbesondere die Schuldenprobleme der ärmeren Staaten ins Visier. Zudem soll den Märkten in Schwellenländern finanziell unter die Arme gegriffen werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung nach einer Videokonferenz der G20-Finanzminister und -Notenbanker.

+++ Die Zahl der Virustoten in Italien ist aus Sicht des nationalen Gesundheitsinstituts ISS womöglich höher als offiziell angegeben. So würden in den offiziellen Coronavirus-Daten keine Personen berücksichtigt, die zu Hause oder in Pflegeheimen sterben. Die überwiegende Zahl an Tests fand demnach nur in Krankenhäusern statt.

+++ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) sprechen sich gegen eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit aus. In der jetzigen Lage sehe er keine Notwendigkeit dazu, sagte Spahn. Er sehe aber eine zunehmende Bereitschaft zum freiwilligen Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

+++ Die Zwangspause in der Bundesliga und der 2. Liga verlängert sich wie erwartet bis mindestens 30. April. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums beschlossen vergangene die Bosse der 36 Profiklubs bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) einstimmig.

+++ Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat in Berlin betont, dass die Krankheit Covid-19 kein Medien-Hype sei. Es sei bedauerlich, dass es immer noch Personen gebe, die dies annähmen, sagte er. Wer so denke, unterschätze die Erkrankung. Wieler beonte, man müsse die Entwicklung der Infektionszahlen mindestens bis Ostern beobachten, um eine Aussage über den weiteren Verlauf treffen zu können. In Deutschland gibt es nach aktuellen RKI-Erhebungen 61.913 bestätigte Corona-Infektionen - rund 4.600 mehr als gestern. 583 Menschen starben an den Folgen. Sie waren im Durchschnitt 80 Jahre alt. Das RKI rechnet mit einer Erhöhung der Coronavirus-Sterberate in Deutschland.

+++ Die Stadt Jena hat als erste Stadt in Deutschland eine Pflicht zu Mundschutz-Masken angeordnet. In einer Woche soll das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend sein. Die Maßnahme sei vom Fachdienst Gesundheit angemahnt worden, heißt es. Neben Masken seien auch Tücher oder Schals als Schutz möglich, wenn sie Nase und Mund bedeckten. oder Schals als Schutz anerkannt.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, sagte im Deutschlandfunk, angesichts des aktuellen Mangels an solchen Masken müsse die Versorgung von medizinischem Personal im Vordergrund stehen. Erst dann solle das Tragen eines Mundschutzes in der Bevölkerung zum Standard werden. Die österreichische Regierung hatte gestern unter anderem eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe in Supermärkten angekündigt. Dem Thema „Atemschutzmasken" haben wir uns gesondert gewidmet.

+++ Indonesien ruft nationalen Gesundheitsnotstand aus. Zugleich kündigt Präsident Widodo Hilfen für Menschen mit geringerem Einkommen an. Dabei gehe es um den Ausbau der Sozialhilfe, Lebensmittelhilfen und Strompreisrabatte.

+++ Das Coronavirus breitet sich zunehmend in Alten- und Pflegeheimen aus. Nach dem Tod von 17 Bewohnern in einer Einrichtung in Wolfsburg melden zwei weitere niedersächsische Heime in Wildeshausen und in der Nähe von Peine Infektionen. Auch in Seniorenheimen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen Anhalt gibt es nachgewiesene Fälle. Mindestens zwei Bewohner in einem Alten- und Pflegeheim in Köln starben an den Folgen der Infektion.

+++ Der zweitgrößte Londoner Flughafen Gatwick ist seit heute geschlossen. Grund ist der Rückgang des Passagieraufkommens im Zuge der Coronavirus-Krise. Bereits vor einer Woche hatte der im Stadtzentrum gelegene London-City-Airport den Flugverkehr eingestellt.

+++ In Spanien ist eine verschärfte Kontaktsperre in Kraft getreten. Die Regierung in Madrid ordnete an, dass alle Arbeitnehmer bis zum 9. April zu Hause bleiben müssen, die in nicht wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind. Die Beschäftigten sollen weiter ihr Gehalt bekommen und die nicht geleisteten Stunden später nachholen. Viele Unternehmer und Regionalpräsidenten kritisierten die neuen Maßnahmen.

+++ Rumänien hat eine Region im Nordosten des Landes zum Sperrgebiet erklärt. Betroffen sind die Stadt Suceava und acht benachbarte Dörfer. Zur Begründung hieß es, dort seien mehr als ein Viertel aller Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Als Infektionsherd gilt vor allem das Kreiskrankenhaus der Stadt Suceava. Dort haben sich die Hälfte der Patienten sowie hundert Ärzte und Pfleger infiziert.

+++ Bayern hat angeordnet, dass die Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April dauern werden. Auch das Saarland beschloss eine Verlängerung bis einschließlich 20. April. In einer Telefonkonferenz erklärten die Innenminister von Bund und Länder am Abend übereinstimmend, dass die Maßnahmen -Zitat- in aller Konsequenz aufrechterhalten und durchgesetzt werden müssten. Bundesinnenminister Seehofer betonte, man sei erst am Anfang der Pandemie und dürfe nicht frühzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionsketten aufheben.

+++Das US-Einreiseverbot für Europäer wird verlängert. Präsident Trump erklärte in Washington, diese und ähnliche Beschränkungen blieben in Kraft und würden möglicherweise sogar noch verschärft. Das werde dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen.

+++ Kanada unterstützt die Ureinwohner dabei, sich wegen der Corona-Pandemie in der arktischen Wildnis zu verteilen. Dafür würden rund 2,6 Millionen kanadische Dollar zur Verfügung gestellt, teilte die Regierung in Ottawa mit.

+++ Home-Office, Streamen, Gaming: Viele fragen sich, ob die Leitungen in der Corona-Pandemie ausreichend sind. Die WDR-Kollegen von Quarks beruhigen: Es sind noch ausreichend Kapazitäten vorhanden, die locker noch erweitert werden können. Weitere Informationen dazu haben wir hier für Sie:

+++Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, verlangt, Angehörige sterbender Bewohner nicht auszuschließen. Er sagte der FAZ, es müsse möglich sein, dass Familienmitglieder die Hand eines sterbenden Elternteils in Pflegeheimen halten könnten, wenn sie etwa dabei Handschuhe trügen. Hier sei die Menschenwürde berührt.

+++Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation, Ryan, warnt vor der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus innerhalb der Familien. In weiten Teilen der Welt fänden die meisten Ansteckungen wegen der Ausgangsbeschränkungen jetzt im Wohnumfeld statt, in der Familie, sagte Ryan in Genf. Deshalb müssten alle zuhause ihre Gesundheit strikt überwachen. Verdachtsfälle müssten schnell erkannt und von den anderen Familienmitgliedern getrennt werden.

+++Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, plädiert dafür, die Kontaktsperre für jene Menschen zu lockern, die eine Corona-Ansteckung überwunden haben. Dafür wäre es gut, möglichst viele Bundesbürger auf Antikörper zu testen, sagte Reinhardt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Alle, die immun seien könnten dann wieder zur Arbeit gehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

+++In den USA sind nach Angaben von Präsident Trump bislang mehr als eine Million Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Trump sprach bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington von einem wichtigen Meilenstein im Krieg gegen das Virus. US-Gesundheitsminister Azar erklärte, täglich würden inzwischen fast 100.000 Tests ausgeführt.

