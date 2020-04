In allen Bundesländern wurde inzwischen eine Maskenpflicht beschlossen oder angekündigt. In Deutschland gibt es erstmals eine klinische Impfstoff-Studie. Die USA stoppen wegen der Corona-Krise die Einwanderung. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 22. April

+++ Weitere Bundesländer führen eine Maskenpflicht ein: Bremen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen. Damit gilt eine solche Pflicht nun in allen Bundesländern.

+++ Das Paul-Ehrlich-Institut hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines möglichen Impfstoffs gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

+++ Bestimmte Asylbewerber und Nicht-EU-Bürger, für die in Deutschland bisher ein Arbeitsverbot gilt, dürfen künftig als Erntehelfer tätig werden. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gilt das unter anderem für geduldete Menschen und Asylbewerber, die sich seit drei Monaten mit Erlaubnis der Behörden in Deutschland aufhalten.

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet spricht sich dafür aus, bald wieder Sportangebote im Kinder- und Jugendbereich zu ermöglichen. Der CDU-Politiker plädiert dafür, beim nächsten Treffen von Bund und Ländern am 30. April über weitere Lockerungen zu beraten.

+++ Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, dass die Spielplätze in Deutschland schrittweise wieder aufgemacht werden. Denkbar sei es, zunächst mit großen, weitläufigen Spielplätzen zu beginnen. Für Familien in beengten Wohnverhältnissen sei die Situation inzwischen sehr angespannt. Sollte eine Öffnung aus Infektionsschutzgründen weiterhin nicht möglich sein, müssten nach Auffassung des Kinderhilfswerks Alternativen angeboten werden, beispielsweise Sondernutzungszeiten für überfüllte Parkanlagen für Familien mit Kindern.

+++ Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf fast 4.900 gestiegen. Im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten ist das ein Anstieg um mehr als 280. Die Zahl der Infektionen wird mit insgesamt annähernd 146.400 angegeben.

+++ Der US-Bundesstaat Missouri verklagt China wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Die Regierung in Peking habe die Welt über die Gefährlichkeit des Virus und die Ansteckungsgefahr belogen, Whistleblower zum Schweigen gebracht und wenig gegen die Ausbreitung getan, erklärte Generalstaatsanwalt Eric Schmitt. Das habe zu Erkrankungen, Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden gefüht, auch in Missouri. China weist Vorwürfe im Zusammenhang mit der Pandemie zurück.

+++ US-Präsident Trump hat Details zum angekündigten vorläufigen Stopp der Einwanderung bekanntgegeben. Die Aussetzung soll für mindestens 60 Tage gelten. Trump sagte in Washington, vor Ablauf des Zeitraums werde eine Verlängerung geprüft. Die Maßnahme gelte nur für all jene, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht - die sogenannte Green Card - anstrebten. Nicht betroffen seien Antragsteller, die nur vorübergehend in den USA wohnen wollten.

+++ Das Familienunternehmen von US-Präsident Trump bemüht sich bei der Regierung um finanzielle Erleichterungen. Wie die "New York Times" und die "Washington Post" berichten, geht es konkret um die Miete für ein Gebäude in Washington, das der US-Regierung gehört und in dem das Trump International Hotel betrieben wird. Trumps Sohn Eric bestätigte den Zeitungen, dass mit der zuständigen Regierungsstelle Gespräche über einen Mietnachlass oder -aufschub geführt wurden.

+++ "Der Spiegel" hat Details der geplanten Schutzvorkehrungen für mögliche Geisterspiele der Fußball-Bundesliga und der Zweiten Liga veröffentlicht: u.a. höchstens 300 Menschen im Stadion sowie auf dem Gelände, der Verzicht auf sogenannte Einlaufkinder, das Händeschütteln, auf Mannschaftsfotos sowie auf das gemeinsame Aufstellen zu Spielbeginn. Mehr dazu auch hier.

+++ Mehrere Besatzungsmitglieder eines in Japan im Reparaturdock liegenden Kreuzfahrtschiffes haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die lokalen Behörden in Nagasaki bekanntgaben, wurden 34 der 623 Crewmitglieder der "The Costa Atlantica" positiv auf den Erreger getestet. Passagiere sind nicht an Bord. Das Schiff fährt unter italienischer Flagge.

Dienstag, 21. April

+++ Das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin hat nach ersten Erkenntnissen von US-Forschern keinen positiven Effekt auf Patienten, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind. In einer Studie heißt es, die Einnahme des Medikaments habe die Wahrscheinlichkeit nicht verringert, an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden zu müssen. Bei den Patienten habe sich sogar eine deutlich höhere Sterberate ergeben.

+++ Auch in Hessen ist nun das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes für Geschäfte und den öffentlichen Personen-Nahverkehr beschlossen worden. Dies teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Ähnliche Regelungen werden in mehreren anderen Bundesländern eingeführt oder gelten dort bereits.

+++ Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts entfallen ein Drittel der deutschen Corona-Todesfälle auf Alten- und Pflegeheime sowie andere Betreuungseinrichtungen. Demnach erlagen 1.491 Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Infektion mit dem Coronavirus. Zudem hätten sich mehr als 5.800 Beschäftigte mit dem Erreger infiziert, 19 von ihnen starben.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat ihre gestrige Warnung vor zu schnellen und zu weitführenden Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen verteidigt. Es gehe ihr nicht darum, eine Debatte darüber zu unterbinden. Die Lockerungen dürften aber nicht dazu führen, dass die Infektionszahlen wieder hochschnellten. Merkel äußerte sich insbesondere besorgt wegen zu voller Fußgängerzonen.

+++ Berlin will ab dem 4. Mai Gottesdienste und Versammlungen im kleinen Rahmen mit bis zu 50 Personen wieder erlauben. Dies sei Bestandsteil der Eindämmungsverordnung, die der Senat beschlossen habe, teilte Kultursenator Lederer mit. Voraussetzung sei aber, dass die Hygienevorschriften und die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten würden.

+++ Die Handball Bundesliga hat ihre Saison vorzeitig abgebrochen. Deutscher Meister ist der THW Kiel. Dies legte die Liga nach einer virtuellen Mitgliederversammlung fest. Zuvor hatten die 36 Erst- und Zweitligisten auf schriftlichem Wege über eine Fortsetzung der Spielzeit abgestimmt. Die erforderliche Dreiviertelmehrheit ist laut HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann "deutlich überschritten" worden.

+++ Ab Donnerstag gilt auch in Sachsen-Anhalt eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr. Baden-Württemberg führt die Regelung ab Montag ein. Nach einhelliger Meinung von Experten trügen auch einfache Bedeckungen dazu bei, die Verbreitung des Virus zu hemmen, sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart zur Begründung. Derzeit mehren sich die Forderungen nach bundeseinheitlichen Regeln. Für Hamburg kündigte der Erste Bürgermeister Tschentscher ebenfalls von Montag an eine Pflicht zu einem Mund-Nasen-Schutz im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr an. Die bisherigen Empfehlungen zum Tragen von Masken gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie hätten nicht ausreichend gefruchtet, sagte er.

+++ In Berlin muss ab kommender Woche ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, aber nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das beschloss der Senat, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Hessen will das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Läden und im Nahverkehr einführen. Das solle vom Corona-Kabinett am morgen Abend so beschlossen werden, berichten mehrere Medien.

+++ Münchner Oktoberfest wird wegen Corona-Krise abgesagt. Das Risiko in Corona-Zeiten sei schlicht und einfach zu groß, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder in München. Man könne auf dem Festgelände nicht genug Abstand halten, und auch das Tragen eines Mundschutzes sei dort keine Option. Auch verkleinerte Formen seien keine Alternative gewesen: "Die Wiesn findet richtig statt, gscheid oder gar nicht."

+++ Italien hat inzwischen mehr Beatmungsgeräte als Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das sei ermutigend und gebe Kraft für die nächsten Schritte, sagte der Sonderkommissar für die Covid-19-Notlage, Arcuri. Derzeit seien es noch 2.500 Intensivpatienten, die wegen Corona-Infektionen behandelt würden.

+++ Das RKI sieht angesichts der Corona-Pandemie eine Rückkehr zu einem normalen Alltag in Deutschland noch in weiter Ferne. Das Virus sei nicht weg, sagte Vizepräsident Schaade in Berlin. Die Fallzahlen könnten immer noch steigen. Er äußerte sich skeptisch über mögliche routinemäßige Corona-Tests für Sportler in der Fußball-Bundesliga. Das wird zur Zeit diskutiert, um wieder Spiele stattfinden lassen zu können, wenn auch ohne Zuschauer. Strittig ist aber, ob genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen.

+++ Die Steuereinnahmen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums im März - verglichen zum Vorjahresmonat - um 1,8 Prozent auf knapp 70 Milliarden Euro gesunken. Es sei davon auszugehen, dass sich die Krise wegen des Steuerrechts erst mit Verzögerung noch deutlicher auswirke. Dies sei erst in den kommenden Monaten ersichtlich.

+++ Laut dem Robert Koch-Institut sind in Deutschland insgesamt 143.457 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das ist ein Plus von 1.785 im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten. Weitere 194 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 4.598 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 95.200 Menschen.

+++ Präsident Trump hat per Twitter angekündigt, keine Migration in die USA mehr zuzulassen. Angesichts der Attacke des "unsichtbaren Feinds" sowie wegen der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze der "großartigen amerikanischen Bürger" zu schützen, werde er eine Verfügung unterzeichnen, um die Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise auszusetzen, schrieb er. Weitere Details nannte er nicht.

+++ Die Autovermietung Hertz Global entlässt rund 10.000 Mitarbeiter in ihrem Nordamerika-Geschäft. Die Kündigungen würden zum 14. April für gewerkschaftslose Mitarbeiter und zum 21. für gewerkschaftsorganisierte Arbeiter wirksam, teilt der US-Konzern mit. Man hoffe, so viele ehemalige Beschäftigte wie möglich wieder anzustellen, sobald sich die globale Reisenachfrage erhole. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht Medienberichtenzufolge eine Abfindungssumme von 30 Millionen Dollar zur Verfügung.

+++ Hongkong verlängert die Kontakt-Beschränkungen um weitere 14 Tage. Das gilt für öffentliche Versammlungen von mehr als vier Personen, für Spielzentren, Fitnessstudios, Kinos und andere Vergnügungsstätten sowie öffentliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Ausländische Ankünfte am Flughafen sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Hongkong verzeichnet gestern erstmals seit Anfang März keine neuen Coronavirus-Fälle.

+++ Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen fordern einen gleichberechtigten Zugang zu künftigen Medikamenten und Impfstoffen gegen das Coronavirus. In New York verabschiedete die UNO-Vollversammlung einstimmig eine entsprechende Resolution. Darin wird verlangt, dass Wirkstoffe in "gerechter, transparenter, gleichberechtigter und effizienter" Form allen Ländern mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gelte insbesondere für die Entwicklungsländer.

+++ Die Meldungen bei Jugendämtern wegen Kindeswohlgefährdung sind nach Angaben des Kinderschutzbundes deutlich zurückgegangen. Als gute Nachricht in der Corana-Krise wertet das die Organisation aber nicht. Das dicke Ende könnte noch kommen, sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Vor dem Shutdown seien etwa 60 Prozent dieser Meldungen von Schulen, Kitas und aus Kinderarztpraxen gekommen. Laut Hilgers sterben im Durchschnitt pro Woche in Deutschland drei Kinder aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung.

