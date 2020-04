Präsident Trump will eine Verfügung zur Aussetzung der Einwanderung unterschreiben. Der Kinderschutzbund verzeichnet weniger Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung - erwartet aber ein "dickes Ende" nach dem Shutdown. Der Ölpreis fällt wegen der geringen Nachfrage durch die Corona-Pandemie ins Negative. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 21. April

+++ Ab Donnerstag gilt auch in Sachsen-Anhalt eine Maskenpflicht.

+++ Münchner Oktoberfest wird wegen Corona-Krise abgesagt. Das Risiko in Corona-Zeiten sei schlicht und einfach zu groß, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder in München. Man könne auf dem Festgelände nicht genug Abstand halten, und auch das Tragen eines Mundschutzes sei dort keine Option. Auch verkleinerte Formen seien keine Alternative gewesen: "Die Wiesn findet richtig statt, gscheid oder gar nicht."

+++ Die Steuereinnahmen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums im März - verglichen zum Vorjahresmonat - um 1,8 Prozent auf knapp 70 Milliarden Euro gesunken. Es sei davon auszugehen, dass sich die Krise wegen des Steuerrechts erst mit Verzögerung noch deutlicher auswirke. Dies sei erst in den kommenden Monaten ersichtlich.

+++ Laut dem Robert Koch-Institut sind in Deutschland insgesamt 143.457 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das ist ein Plus von 1.785 im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten. Weitere 194 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 4.598 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 95.200 Menschen.

+++ Präsident Trump hat per Twitter angekündigt, keine Migration in die USA mehr zuzulassen. Angesichts der Attacke des "unsichtbaren Feinds" sowie wegen der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze der "großartigen amerikanischen Bürger" zu schützen, werde er eine Verfügung unterzeichnen, um die Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise auszusetzen, schrieb er. Weitere Details nannte er nicht.

+++ Die Autovermietung Hertz Global entlässt rund 10.000 Mitarbeiter in ihrem Nordamerika-Geschäft. Die Kündigungen würden zum 14. April für gewerkschaftslose Mitarbeiter und zum 21. für gewerkschaftsorganisierte Arbeiter wirksam, teilt der US-Konzern mit. Man hoffe, so viele ehemalige Beschäftigte wie möglich wieder anzustellen, sobald sich die globale Reisenachfrage erhole. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht Medienberichtenzufolge eine Abfindungssumme von 30 Millionen Dollar zur Verfügung.

+++ Hongkong verlängert die Kontakt-Beschränkungen um weitere 14 Tage. Das gilt für öffentliche Versammlungen von mehr als vier Personen, für Spielzentren, Fitnessstudios, Kinos und andere Vergnügungsstätten sowie öffentliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Ausländische Ankünfte am Flughafen sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Hongkong verzeichnet gestern erstmals seit Anfang März keine neuen Coronavirus-Fälle.

+++ Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen fordern einen gleichberechtigten Zugang zu künftigen Medikamenten und Impfstoffen gegen das Coronavirus. In New York verabschiedete die UNO-Vollversammlung einstimmig eine entsprechende Resolution. Darin wird verlangt, dass Wirkstoffe in "gerechter, transparenter, gleichberechtigter und effizienter" Form allen Ländern mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gelte insbesondere für die Entwicklungsländer.

+++ Die Meldungen bei Jugendämtern wegen Kindeswohlgefährdung sind nach Angaben des Kinderschutzbundes deutlich zurückgegangen. Als gute Nachricht in der Corana-Krise wertet das die Organisation aber nicht. Das dicke Ende könnte noch kommen, sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Vor dem Shutdown seien etwa 60 Prozent dieser Meldungen von Schulen, Kitas und aus Kinderarztpraxen gekommen. Laut Hilgers sterben im Durchschnitt pro Woche in Deutschland drei Kinder aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung.

Montag, 20. April

+++ Der Ölpreis ist wegen der geringen Nachfrage durch die Corona-Pandemie ins Negative gefallen. An der New Yorker Terminbörse schloss der Preis für die Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai bei minus 37,63 Dollar. Das bedeutet, dass die Händler den Käufern zusätzlich zum Öl auch Geld anboten. Hintergrund ist neben der Pandemie, dass Terminverträge für den Mai nur noch bis Dienstag möglich sind, die Erdöl-Lager aber überall nahezu voll sind.

+++ Der türkische Präsident Erdogan hat wegen der Corona-Pandemie eine viertägige Ausgangssperre für Istanbul und 30 weitere Städte des Landes angekündigt. Das Verbot werde voraussichtlich am Donnerstag in Kraft treten, sagte Erdogan in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. In der Türkei wurden bislang knapp 91.000 Coronavirus-Infektionsfälle registriert; die Zahl der Todesfälle beträgt mehr als 2.100.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat Kritik von US-Präsident Trump an ihrer frühen Reaktion auf den Corona-Ausbruch in China zurückgewiesen. Die WHO habe von Anfang an vor der neuen Atemwegserkrankung gewarnt, betonte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Am 31. Dezember 2019 sei die WHO zuerst von den Behörden in China über einen Ausbruch in der Stadt Wuhan informiert worden, erklärte er. Erst später sei eine E-Mail aus Taiwan bei der WHO über die neue Krankheit eingetroffen, darin sei die WHO um Klärungen gebeten worden. In dem Schreiben sei keine Warnung vor einer möglichen Mensch-zu-Mensch-Übertragung der Krankheit ausgesprochen worden, hieß es. Die WHO habe den gesamten E-Mail-Verkehr dokumentiert.

Unser Archiv:

