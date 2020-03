In Bayern treten zur Eindämmung des Coronavirus um Mitternacht Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Das Saarland will folgen. In Italien steigt die Zahl der Toten weiter rapide an. Die EU-Kommission weicht die Haushaltsregeln auf, damit die Mitgliedstaaten "unbegrenzt" in ihre Wirtschaft investieren können. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 20. März

+++ Pharma-Großhändler dürfen bestimmte Medikamente nur noch in begrenzten Mengen an Apotheken liefern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine Kontingentierung angeordnet, um in Deutschland Engpässe bei der Versorgung zu verhindern.

+++ Großbritannien ändert nun doch seine Strategie: Die Regierung schließt alle Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Theater und Freizeiteinrichtungen. Nur die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen sei weiterhin erlaubt. Die britische Regierung war wegen ihres lange Zeit zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden. Erst deutlich nach den meisten EU-Ländern hatte sie dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Reisen und soziale Kontakte zu verzichten. Erst ab der kommenden Woche bleiben die Schulen geschlossen.

+++ In Italien haben die Behörden in nur einem Tag rund 600 neue Corona-Tote registriert. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Virus-Pandemie in Italien auf 4.032. In dem Land gibt es inzwischen 47.021 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Damit kamen im Vergleich zum Vortag erneut Tausende Infektionen hinzu. Außerdem dürfte die Dunkelziffer nicht erfasster Menschen, die den Sars-CoV-2-Erreger in sich tragen, Experten zufolge hoch sein.

Details über die Ausbreitung des Virus in Europa haben wir hier zusammengefasst. Über die Problematik der Dunkelziffer können Sie sich hier näher informieren.

+++ Die EU-Kommission lockert die Haushaltsregeln. Regierungen dürfen demnach unter anderem Geld an Unternehmen vergeben. Schuldengrenzen dürfen überschritten werden.

+++ Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen plant die Bundesregierung nach Informationen des Deutschlandfunks in diesem Jahr eine Neuverschuldung von 150 Milliarden Euro. Dafür solle ein Nachtragshaushalt verabschiedet und die Notfallregelung bei der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse in Anspruch genommen werden, heißt es aus Kreisen der Koalition.

+++ Nach einer ersten Erhebung der Bundesagentur für Arbeit haben mehr als 76.000 Betriebe Kurzarbeit angekündigt. Die Behörde in Nürnberg sprach von einem starken Anstieg. Die Nachfrage sei in allen Bundesländern hoch und übertreffe alle bisherigen Erfahrungen.

+++ Thema: Ausgangsbeschränkungen in Deutschland



Sachsen verschärft seine Auflagen. Menschenansammlungen werden nun unter Strafe gestellt und sollen mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können, wie Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) in einem Videobriefing mitteilte. Das sei eine harte Ansage, aber sie sei notwendig. Für ihn sei ganz entscheidend, dass nicht alle in Mithaftung genommen würden für eine kleine Gruppe, die sich nicht angemessen verhalte.



Auch Berlin kündigt weitere Einschränkungen an: Der Senat solle die komplette Schließung der Restaurants über die bisherigen Einschränkungen bei den Öffnungszeiten hinaus vorbereiten, sagte der Regierende Bürgermeister Müller dem Sender RBB. Demnach sollen dann nur noch Abhol- und Lieferdienste möglich sein. Geplant sei auch, Versammlungen weiter zu begrenzen.



Hamburg erlässt zur Eindämmung des Coronavirus weiterreichende Beschränkungen. Alle Restaurants werden geschlossen und Ansammlungen von mehr als sechs Personen untersagt. Ausnahmen gelten demnach für Lieferdienste sowie für Familien oder Gruppen von Berufstätigen. Einen Überblick über die Maßnahmen in den Bundesländern und in einigen Städten haben wir hier.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet lässt weiterhin wenig Sympathie für eine Ausgangssperre erkennen. In einer Bürgersprechstunde des Senders WDR 2 bekräftigte er am Freitag: "Die Ausgangssperre ist wirklich das allerletzte Mittel." Es gebe ja noch eine Alternative, führte Laschet aus: "Eine Vorstufe ist ein sogenanntes Betretungsverbot öffentlicher Plätze."



Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnete die Schließung von Gaststätten an und untersagte Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Baden-Württemberg untersagt Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen von mehr als drei Personen. Ausnahmen gebe es für Familien.



Nach Bayern will auch das Saarland zur Eindämmung des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen beschließen. Ministerpräsident Hans werde die Maßnahme noch heute dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.



Kurz nach Bayern erklärt auch das Saarland, dass weitere Beschränkungen für die Öffentlichkeit kommen werden. Ministerpräsident Hans werde dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, Gaststätten zu schließen und eine Ausgangsbeschränkung zu erlassen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.



Zur Eindämmung des Coronavirus verhängt der Freistaat Bayern ab Mitternacht landesweite Ausgangsbeschränkungen. Ministerpräsident Söder sagte, die Maßnahme gelte vorerst für zwei Wochen und sei die einzige Möglicheit, die Infektionswelle abzuflachen. Für vernünftige Menschen werde sich nicht viel ändern, aber für die Unvernünftigen gebe es nun ein klares Signal und Regelwerk. Zu viele Menschen seien noch immer draußen in Gruppen unterwegs. Das sei nicht zu akzeptieren.



Ob zumindest in den Bundesländern Ausgangsbeschränkungen erlassen werden, wird nach den Worten von Kanzleramtsminister Braun vom Verhalten der Menschen am Wochenende abhängen. Braun sagte dem "Spiegel", man habe vor allem den Samstag im Blick - einen Tag, an dem sich die traditionell miteinander verabredeten, weil sie frei hätten. Täten sie das auch weiterhin abseits der Kernfamilie, könnten in den Bundesländern "weitergehende Maßnahmen" beschlossen werden.

+++ In Polen findet in Razzien beschlagnahmter Alkohol eine neue Verwendung: 430.000 Liter Alkohol werden eingesetzt, um öffentliche Verkehrsmittel oder Krankenhäuser zu reinigen. Die illegale Ware, darunter Wodka, hätte sonst vernichtet werden müssen.

+++ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat seine traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai abgesagt.

+++ Die Berliner Sparkasse bietet ihren Firmenkunden, aber auch Selbständigen sowie Frei- und Heilberuflern an, die Tilgung laufender Firmenkredite für bis zu sechs Monate auszusetzen.

+++ Die Coronavirus-Pandemie hat ein Ausmaß angenommen, das sich der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, nach eigenen Angaben nie hätte vorstellen können. Wieler sagte in Berlin, die Krankenhäuser müssten jetzt vorbereitet sein. Laut RKI ist die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um fast 3.000 auf rund 14.000 Fälle gestiegen. Wieler sprach von einem "exponentiellen Wachstum". 31 Menschen sind laut RKI an Covid-19 gestorben. Die amerikanische Johns Hopkins Universität zählt in Deutschland bereits mehr als 15.300 nachgewiesene Infektionen und 44 Tote. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass verschiedene Quellen genutzt und zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert wird. Weltweit sind laut Johns Hopkins Universität bereits mehr als 10.000 Menschen gestorben.

+++ Die Bundesregierung hat die Rückholaktion für im Ausland festsitzende deutsche Urlauber auf weitere Länder ausgeweitet. Demnach werden Bundesbürger aus mehreren nordafrikanischen Staaten sowie aus Argentinien, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Peru und den Philippinen ausgeflogen. Nach aktuellem Stand haben sich 144.000 Deutsche in Listen für einen Rückreisewunsch eingetragen. Seit Montag seien bereits 96.000 Frauen, Kinder und Männer nach Deutschland zurückgebracht worden.

+++ Bundesaußenminister Maas hat klargestellt, dass die weltweite Reisewarnung wegen des Coronavirus vorerst bis Ende April gilt - und damit auch für die Osterferien. Das sei zwar schmerzlich, aber absolut notwendigt, schrieb er auf Twitter.

+++ In Österreich werden die Ausgangsbeschränkungen um drei Wochen bis Ostermontag verlängert.

+++ Mit Drohnen überwacht die Polizei in Brüssel die belgische Ausgangssperre. Vor allem in Grünanlagen achte man darauf, dass Sportler und Spaziergänger die Vorschriften beachten und sich nicht zu nahe kommen, teilten die Behörden mit. Dreisprachige Durchsagen erinnern an die Regeln.

+++ Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Notfallregelung in der Schuldenbremse ziehen. Damit solle ermöglicht werden, dass sich der Bund in der Corona-Krise deutlich höher verschulden könnte als bisher erlaubt. Wie dpa weiter berichtet, wird der Bundestag im Laufe der Woche darüber abstimmen.

+++ Bundesfinanzminister Scholz rechnet damit, dass wegen der Coronakrise die Schwarze Null im Bundeshaushalt nicht zu halten sein wird. Hier mache sich niemand eine Illusion, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er bestätigte, dass die Bundesregierung sogenannten Solo-Selbstständigen unbürokratisch helfen wolle.

+++ Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, unter der Corona-Krise leidende Unternehmen zu unterstützen und "Geld in die Wirtschaft zu pumpen". Sie sagte im Dlf, die EU-Kommission werde den Ländern hierfür maximale Beinfreiheit einräumen, etwa durch die Lockerung der Verschuldungsregeln.

+++ Als erster US-Bundesstaat hat Kalifornien zur Eindämmung des Coronavirus eine Ausgangssperre verhängt. Bisher gab es nur einige Beschränkungen im Raum San Francisco. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat. Die Ausgangssperre betrifft kanpp 40 Millionen Menschen.

+++ In Freiburg gelten wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Samstag Ausgangsbeschränkungen. Die Stadtverwaltung hat das "Betretungsverbot für öffentliche Orte" zunächst für zwei Wochen verhängt. Das Verlassen der Wohnung ist in dringenden Angelegenheiten weiterhin erlaubt, etwa für Arztbesuche, beruflich bedingte Wege und Lebensmitteleinkäufe. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich zudem nur noch alleine, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt im Freien aufhalten. Von allen anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. Sportliche Betätigung im Freien ist weiterhin erlaubt, sofern diese alleine oder mit Mitgliedern der Familie ausgeübt wird. Freiburg liegt im Dreiländereck zu Frankreich und der Schweiz, die beide stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind.

+++ Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise ausgesprochen. Die Bürger hielten sich weitgehend an die Vorgaben, sagte der Hauptgeschäftsführer Landsberg der Funke Mediengruppe. Im Vordergrund sollten Aufklärung und Belehrung und nicht Zwang stehen, der flächendeckend ohnehin kaum zu kontrollieren sei. Ausnahmen seien räumlich begrenzte Ausgehverbote, wenn etwa Teile der Bevölkerung in bestimmten Stadtteilen die Regeln nicht beachteten.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, forderte die Bundesregierung auf, die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben schon jetzt klar zu befristen und ein Ausstiegsszenario vorzubereiten. Die Gesellschaft werde die Beschränkungen nicht ewig durchhalten, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ängste und Sorgen überforderten die Menschen psychisch. Die besonders gefährdeten Über-65-Jährigen und andere Risikogruppen wie chronisch Kranke müssten allerdings darauf vorbereitet werden, dass die Einschränkungen für sie länger gelten.

+++ Die Bundesregierung hat die Rückholaktion für im Ausland festsitzende deutsche Urlauber auf weitere Länder ausgeweitet. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, werden nun auch Bundesbürger unter anderem aus Ägypten, Marokko, Tunesien und Argentinien mit gecharterten Maschinen nach Deutschland gebracht.

+++ Bundesfinanzminister Scholz will Großkonzernen in der Corona-Krise notfalls auch mit einer zeitweisen staatlichen Beteiligung helfen. Der Bund garantiere über die KfW-Programme Liquidität für Unternehmen, sagte der SPD-Politiker gestern Abend im ZDF. Er habe vorgeschlagen, dies durch Programme zu ergänzen, bei denen die Bundesregierung mit Eigenkapital helfen könne. Damit würde man sich zeitweilig an den betroffenen Unternehmen beteiligen, wenn diese das sinnvoll und hilfreich fänden.

+++ Bochum schickt einen Dank an die Helfer in der Corona-Krise: Aus vielen Fenstern ist "Bochum" zu hören - die Hymne von Herbert Grönemeyer auf seine Heimatstadt. Zahlreiche Menschen waren dem Aufruf zu einer Solidaritätsaktion in der Corona-Krise gefolgt, der über die sozialen Netzwerke verbreitet worden war:

Auch das Ruhrstadion in Bochum, wo der VfL seine Spiele austrägt, hat mit gemacht:

+++ Auch in Argentinien gilt ab sofort eine weitgehende Ausgangssperre verfügt. In Chile wurde das ursprünglich für April angesetzte Verfassungsreferendum auf Oktober verschoben. Brasilien hat seine Grenzen zu acht Nachbarländern geschlossen.

+++ Wegen des Coronavirus ist das für Mai geplante Filmfestival von Cannes abgesagt worden. Die Veranstalter überlegen, es Ende Juni oder Anfang Juli nachzuholen.

+++ Die EU setzt wegen der Corona-Pandemie vorerst die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Krisenregionen aus. Deutschland hatte dies bereits am Mittwoch beschlossen.

Donnerstag, 19. März

+++ Volkswagen hat wie angekündigt mit dem Ende der Spätschicht damit begonnen, die Produktion in den deutschen Pkw-Werken vorübergehend einzustellen. Zehn Arbeitstage lang sollen keine Autos oder Bauteile mehr gefertigt werden.

+++ Die USA raten ihren Bürgern von allen Auslandsreisen ab. Das Außenministerium in Washington gab einen weltweiten Reisehinweis der höchsten Stufe vier heraus. Amerikaner, die sich im Ausland aufhalten, wurden zur Rückkehr aufgefordert.

+++ Das Filmfestival von Cannes wird im Mai nicht stattfinden. Die Veranstalter teilten mit, man prüfe eine Verschiebung in den Sommer.

+++ Kanada schließt seine Grenze zu den USA. Ab dem morgigen Freitag seien alle nicht notwendigen Reisen in beide Richtungen untersagt, erklärte Premierminister Trudeau.

+++ Bund und Länder wollen nach einem Medienbericht an diesem Sonntag über mögliche Ausgangsbeschränkungen für Deutschland beraten. Das berichtet der Südwestrundfunk unter Berufung auf den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Es hänge von der Bevölkerung ab, ob man schärfere Maßnahmen ergreifen müsse. Hintergründe zum Für und Wider von Ausgangssperren lesen Sie hier: Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus – Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?

+++ In Italien sind nach jüngsten offiziellen Angaben inzwischen mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in China. Der Zivilschutz in Rom gibt die Zahl der Todesopfer in Italien jetzt mit 3.405 an. In Bergamo wurden die Leichen von Verstorbenen mit einem Konvoi aus Militärlastwagen abtransportiert.

+++ Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist auch in Deutschland offenbar weiter gestiegen. Die amerikanische Johns Hopkins Universität, die weltweit Daten über das Coronavirus sammelt, meldet aktuell 43 Todesopfer aus Deutschland. Die jüngste Angabe des Robert-Koch-Instituts liegt noch bei 20 Toten. Die unterschiedlichen Zahlen erklären sich dadurch, dass die beiden Institute verschiedene Quellen nutzen und zu unterschiedlichen Zeiten aktualisieren.

+++ In der Pflegebranche werden wegen der Corona-Epidemie die Standards gesenkt. Bundesgesundheitsminister Spahn gab bekannt, dass unter anderem die verpflichtenden Personalschlüssel für die Pflege bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass der Betrieb in Heimen weiter läuft, auch wenn weniger Beschäftigte zur Arbeit kommen können. Kontrollen des sogenannten Pflege-Tüv finden vorläufig nicht statt.

+++ Die Bundesregierung rechnet damit, dass deutsche Unternehmen infolge der Corona-Epidemie für rund 2,15 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit beantragen werden. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor. Die Kosten für die Bundesagentur für Arbeit werden auf mehr als zehn Milliarden Euro beziffert.

+++ In Spanien ist die Zahl der Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind, innerhalb von 24 Stunden um fast 30 Prozent gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Madrid registrierte 767 Todesopfer.

+++ Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Angaben eines Sprechers zehn Millionen Atemschutzmasken an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesländer verteilt. Von dort aus sollen sie unter anderem an Praxen, Bereitschaftsdienste und Stellen für Testabstriche weitergegeben werden. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, erklärte, die Versorgungslage sei teilweise noch kritisch. Mit der neuen Lieferung seien die schlimmsten Engpässe aber wohl behoben.

+++ Italiens Krankenschwestern und Pfleger haben in einem eindringlichen Video-Appell auf die dramatische Lage in den Kliniken des Nordens hingewiesen. Diese werden durch Covid-19-Kranke überrannt. "Es gibt nicht einmal mehr Zeit zu weinen", heißt es. Es fehlten Material und Menschen. Die Mitarbeiter seien am Ende ihrer Kräfte. Die Ansteckungsrisiken für Helfer seien riesig: "Wir sind in Dauergefahr."

+++ Frankreich sperrt alle Mittelmeer-Strände. Auch die Insel Korsika ist betroffen, wie die Präfekten der südfranzösischen Verwaltungsregionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Okzitanien und Korsika mitteilten. Trotz der geltenden Ausgangssperre hielten sich immer noch zu viele Menschen auf den Stränden auf, kritisierten sie.

+++ Mehrere Bundesländer drohen inzwischen mit Ausgangssperren. Der saarländische Ministerpräsident Hans kritisierte, dass sich viele Menschen nicht an die Empfehlung hielten, zuhause zu bleiben. Wenn sich das nicht ändere, bleibe nur noch eine Ausgangssperre. Auch der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann warnte vor schärferen Maßnahmen und Sanktionen, wenn nicht alle ihr Verhalten umstellten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte, jeder Einzelne habe es in der Hand, Ausgangssperren zu verhindern. Als Erster hatte Bayerns Ministerpräsident Söder eine Ausgangssperre im ganzen Freistaat ins Gespräch gebracht. Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel und in Mitterteich in der Oberpfalz besteht sie schon. Das bedeutet, dass man nur noch zur Arbeit oder zur Erledigung der wichtigste Alltagsgeschäfte aus dem Haus gehen darf.

Die FDP würde Ausgangssperren wegen der Corona-Krise nach eigenen Angaben mittragen. Das machte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, im Deutschlandfunk deutlich [Audio]. Dagegen meinte der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD, ein solcher Schritt brächte keinen wesentlichen gesundheitlichen Zusatzeffekt, sofern die geltenden Einschränkungen konsequent eingehalten würden.

+++ Die Bundesregierung plant ein Hilfspaket von insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und Kleinstfirmen. Das erfuhr der Deutschlandfunk aus Regierungskreisen. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden.

+++ Nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen rund 11.000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus infiziert. Dies entspricht demnach einer Zunahme von etwa 2.800 Fällen innerhalb eines Tages. 20 Menschen seien bislang gestorben. Die US-amerikanische Johns Hopkins-Universität geht bereits von rund 12.300 Infizierten und 28 Todesopfern in Deutschland aus. Der Grund für die unterschiedlichen Zahlen ist, dass teilweise andere Quellen und Zeitpunkte der Erfassung genutzt werden. Wie sich das Interview in Europa ausbreitet, können Sie hier nachlesen.

+++ In Indonesiens Hauptstadt Jakarta werden für zwei Wochen die islamischen Freitagsgebete untersagt. Auch andere religiöse Versammlungen dürften nicht stattfinden, teilen die Behörden mit. Indonesien ist weltweit das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Allein in Jakarta leben rund zehn Millionen Menschen. Wie das Coronavirus die Islamische Welt beeinflusst, können Sie hier genauer nachlesen.

+++ Die Ausgangssperre in Italien wegen der Coronavirus-Pandemie muss nach Einschätzung von Regierungschef Conte verlängert werden. Es sei unvermeidbar, die verhängten Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Unternehmen über den 3. April hinaus andauern zu lassen, sagte Conte der Zeitung "Il Corriere della Sera". In Italien gelten bereits seit einer Woche landesweit drastische Beschränkungen.

Auch die Regierung in Frankreich erwägt, die Ausgangssperre im Land zu verlängern. Dies sagte Innenminister Castaner dem Sender Europe 1.

+++ Die Europäische Zentralbank hat ein Notfallprogramm aufgesetzt, mit dem der Euro gestützt werden soll. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aufzufangen, stellt die EZB 750 Milliarden Euro bereit. Mit dem Geld sollen staatliche und private Wertpapiere aufgekauft werden, teilte EZB-Präsidentin Lagarde mit.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hofft, dass die Börsen und Märkte das Notprogramm positiv aufnehmen. Altmaier sagte im Deutschlandfunk, es sei eine sehr weitreichende Maßnahme, die zum Ziel habe, das Vertrauen internationaler Finanzmärkte zu stärken. Man müsse verhindern, dass der Euroraum insgesamt in eine Schieflage gerate.

+++ Die italienische Senatorin Garavini hält die Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel zur Coronakrise für richtig. Garavini sagte im Deutschlandfunk [Audio], die Lage sei tatsächlich sehr ernst. Man dürfe die Gefahr durch das Virus nicht unterschätzen, da es sehr ansteckend sei. Deutschland müsse ernsthaft überlegen, ob nicht auch strengere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre nötig seien, betonte die Politikerin der sozialdemokratischen PD.

+++ Russland meldet den ersten Todesfall durch das Coronavirus. Eine 79-jährige Frau mit Vorerkrankungen sei in einem Krankenhaus in Moskau an Lungenentzündung verstorben. In Russland gibt es bislang 147 bestätigte Fälle.

+++ Die zentralchinesische Stadt Wuhan meldet zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Coronavirus keine neuen Infektionen. Die Behörden gehen nach Angaben der staatsnahen Zeitung "China Daily" davon aus, dass sie die Sperrung der 11-Millionen-Metropole Ende des Monats aufheben können. Wuhan ist seit Monaten von der Außenwelt abgeriegelt. Dort war das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals aufgetreten.

+++ Die Coronavirus-Krise erfordert es, dass die Menschen viel Zeit zuhause verbringen müssen. Eine Möglichkeit, die Langeweile etwas zu vertreiben, ist das "Hörspiel und Feature"-Portal unseres Senders - mit vielen unterhaltsamen und informationen Hör-Angeboten:

+++ China liefert der Europäischen Union große Mengen Schutzmasken und Testsets. Das teilte EU-Kommissionschefin von der Leyen nach einem Telefonat mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang mit. Auf Twitter sprach sie von zwei Millionen Stück Mundschutz, 200.000 sogenannten N95-Masken und 50.000 Virus-Tests. Zugleich wies von der Leyen darauf hin, dass die EU dabei sei, eigene Produktionskapazitäten für Schutzausrüstungen hochzufahren. Das werde allerdings noch einige Wochen dauern.

+++ Die EU-Staaten wollen etwas gegen die Staus an den Grenzen wegen der Coronakrise unternehmen. Störungen sollten so gering wie möglich gehalten werden, vor allem für wichtige Gütertransporte, hieß es vom derzeitigen EU-Vorsitzland Kroatien. An den Übergängen von Deutschland nach Polen sowie von Österreich nach Ungarn beispielsweise staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu 60 Kilometern.

+++ Die gesetzlichen Krankenkassen haben den rund 27.000 Pflegeheimen und Pflegediensten in Deutschland Hilfe Krise zugesagt. Sämtliche Kosten würden erstattet, die durch die Ausbreitung des Coronavirus entstünden, heißt es. Diese Finanzmittel würden unbürokratisch zur Verfügung gestellt.

+++ Österreich kontrolliert seit Mitternacht die Grenze zu Deutschland. Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, dürfen dann nur noch Personen einreisen, die ein ärztliches Zeugnis vorlegen und nachweisen können, dass sie nicht mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 7. April. Deutschland hat mit den Grenzkontrollen an den Übergängen zu Österreich bereits am Montag begonnen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

+++ Australien und Neuseeland schließen ihre Grenzen für Nichtstaatsbürger.

