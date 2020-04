Österreich will ab dem 14. April schrittweise die Ausgangsbeschränkungen lockern. Das Rote Kreuz ist besorgt über die Lage in Senioren- und Pflegeheimen. In Berlin kommt das sogenannte "Coronakrisen"-Kabinett der Bundesregierung zusammen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 6. April

+++ Zur Eindämmung des Coronavirus gilt in Jena seit heute eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz in Supermärkten sowie Bussen und Bahnen.

+++ Österreich will seine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Kurz (ÖVP) gab die Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus.

Ab dem 1. Mai sollen dann laut Reuters alle Geschäfte, Einkaufszentren und Frisöre den Betrieb wieder aufnehmen. Ob dies so komme, werde Ende April entschieden. Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Veranstaltungen sind demnach bis mindestens Ende Juni gestrichen.

+++ In Japan soll in Tokio und sechs weiteren Präfekturen für einen Monat der Ausnahmezustand verhängt werden. Das kündigte Ministerpräsident Abe an. Drastische Einschränkung des öffentlichen Lebens wie in anderen Staaten solle es trotzdem nicht geben, berichtet Reuters.

+++ In einem Zoo in New York ist offenbar ein Tiger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut dem Zoo leiden mindestens drei weitere Tiger und drei Löwen unter Husten und haben sich sehr wahrscheinlich auch angesteckt.

Der "Bronx Zoo" in New York City. (dpa / AP Photo / Jim Fitzgerlad)

+++ Der hessische Antisemitismusbeauftragte Becker ruft laut AFP zum Widerstand gegen eine zunehmende "antisemitische Corona-Hetze" auf. Das Virus führe derzeit nicht nur zu erheblichen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen, sondern auch zu einer gefährlichen Ausbreitung antisemitischer Hassbotschaften und Verschwörungstheorien, gerade in den sozialen Netzwerken. Dort würden zunehmend Juden und der Staat Israel für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht.

+++ Das traditionsreiche Klassik-Festival "Prager Frühling" findet in diesem Jahr wegen der Coronakrise nur online statt. Man habe sich für diese alternative Form entschieden, damit Musik selbst in dieser schwierigen Situation den Zuhörern Hoffnung bringen könne, sagte Festival-Direktor Roman Belor.

+++ In Russland gibt eslaut der Nachrichtenagentur Reuters fast tausend Neuinfektionen binnen eines Tages - so viele wie noch nie. Die Behörden meldeten 954 neue bestätigte Fälle, am Tag zuvor waren es noch 658. Insgesamt seien damit 6343 Ansteckungsfälle registriert. Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.

+++ Das Deutsche Rote Kreuz hat vor einer unhaltbaren Situation in Senioren- und Pflegeheimen wegen der Coronavirus-Pandemie gewarnt. Wie DRK-Präsidentin Hasselfeldt der "Funke Mediengruppe" sagte, ist die Versorgung mit Schutzmaterial bis hin zu Desinfektionsmitteln völlig unzureichend. Sie äußerte die Sorge, dass die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Menschen aus Heimen aufnehmen müssten. Das gelte es zu verhindern, um die Kapazitäten in den Kliniken nicht zusätzlich unter Druck zu setzen.

+++ Die Bundesregierung will offenbar zusätzliche Hilfen in großem Umfang für den deutschen Mittelstand beschließen. Das sogenannte Corona-Krisenkabinett wolle auf seiner heutigen Sitzung ein entsprechendes Kreditprogramm verabschieden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. Unternehmen sollen demnach für eine begrenzte Zeit mit einer 100-prozentigen statt der bislang nur 90-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Wegen des Restrisikos sperren sich derzeit viele Banken und Sparkassen gegen eine Gewährung zusätzlicher Kreditlinien für Firmenkunden.

+++ Der britische Premier Johnson hat nach Angaben der Regierung die Nacht im Krankenhaus verbracht. Er solle dort im Laufe des Tages Tests unterzogen werden. Johnson führe aber weiter die Regierungsgeschäfte, wurde betont. Johnson kam gestern in die Klinik, weil er zehn Tage nach einem positiven Coronavirus-Test noch hartnäckige Symptome gehabt habe.

+++ Der US-Technologiekonzern Apple hat einen Gesichtsschutz entwickelt. Die Masken aus durchsichtigem Plastik deckten das gesamte Gesicht ab und seien für Krankenhauspersonal bestimmt, teilte Konzernchef Tim Cook bei Twitter mit. Das Unternehmen werde in der Lage sein, eine Million pro Woche herzustellen. Neben Apple haben auch viele weitere Konzerne in der Coronaviruskrise ihre Produktion umgestellt. Apple habe außerdem weltweit mehr als 20 Millionen Atemschutzmasken über die eigenen Zulieferer besorgt, hieß es weiter.

+++ In Deutschland hat die Zahl der registrierten Corona-Infektionen nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität die Marke von 100.000 überschritten. Laut ihrer Zählung gibt es rund 100.100 Ansteckungen. 1.576 Menschen sind demnach bislang an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Besonders hohe Zahlen verzeichnen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das deutsche Robert-Koch-Institut kommt in seiner heute früh veröffentlichten neuen Zählung auf rund 95.400 registrierte Infektionen und 1.434 Tote. Ausführlicher blicken wir hier auf die Entwicklung: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland.

+++ Der US-Flugzeughersteller Boeing lässt seine Produktion im Großraum Seattle auf unbestimmte Zeit ruhen. Eigentlich war die Schließung bis zum kommenden Mittwoch befristet. Sie werde nun mit Blick auf die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft verlängert, teilte das Unternehmen in einer E-Mail den rund 30.000 betroffenen Angestellten mit.

+++ In Berlin kommt heute das sogenannte "Coronakrisen"-Kabinett der Bundesregierung zusammen. Auf dem Tisch liegt unter anderem eine Vorlage von Innenminister Seehofer, wonach Grenzkontrollen auf weitere Übergänge an Nachbarländern ausgedehnt werden sollen. Außerdem geht es um seinen Vorschlag zu einer Quarantäne-Verpflichtung für alle über den Luftweg Einreisende.

Sonntag, 5. April

+++ Der britische Premierminister Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Sonntagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

+++ In Deutschland sind bis zum Abend mehr als 95.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Binnen 24 Stunden ist damit die Zahl der Infektionen um 4.800 gestiegen. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neusten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Demnach sind 1.415 Menschen bundesweit in Folge der Lungenerkrankung gestorben. Besonders hohe Zahlen verzeichnen Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Wie aussagekräftig sind die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen? Wir haben dazu die Meinungen verschiedener Expert*innen zusammengetragen.

+++ Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst. In einer Mitteilung auf Twitter heißt es, dort seien rund 100 Menschen zu einer Versammlung der Initiative "Seebrücke" zusammengekommen, ohne jedoch die dafür erforderliche Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung gehabt zu haben.

+++ In den zwei am stärksten betroffenen europäischen Staaten, Spanien und Italien, zeichnet sich eine Verlangsamung der Virus-Ausbreitung und deren Folgen ab. Die spanischen Behörden gaben rund 6.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt. Das sind gut 1.000 weniger als im gleichen Zeitraum davor. Auch in Italien gibt es Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. In dem südeuropäischen Land ist die Zahl der Todesopfer den zweiten Tag in Folge gesunken. Wurden am Samstag noch rund 680 Tote registriert, waren es jetzt 156 Opfer weniger.

Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, aktualisieren wir regelmäßig in unserem Überblick.

+++ Die Forderungen nach gemeinsamen europäischen Schulden zur Finanzierung von Folgen der Verwerfungen der drohenden Wirtschaftskrise reißen nicht ab. EU-Binnenmarktkommissar Breton aus Frankreich und Wirtschaftskommissar Gentiloni aus Italien forderten die Mitgliedstaaten in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" auf, einen steuerfinanzierten Fonds für langfristige Anleihen aufzulegen. Dieser solle ausschließlich für den wirtschaftlichen Aufbau nach der Krise genutzt werden. Breton und Gentiloni betonten, ihr Vorstoß sei angesichts der Summen, um die es gehe, als weitere Säule neben den bisherigen Vorschlägen zu verstehen.

+++ In Corona-Zeiten leben Familien auf engem Raum, Schule und Kita sind geschlossen. Wegen dieser Situation wird mit einer Zunahme häuslicher Gewalt gerechnet. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig (SPD), fordert einen Notkita-Platz für Kinder aus gefährdeten Familien. Es brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um Kinder und Frauen in der Coronakrise besser vor häuslicher Gewalt zu schützen, sagte Schwesig im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin".

+++ Militärische Transportflugzeuge der Bundeswehr sollen nur im Notfall medizinische Atemmasken nach Deutschland bringen. Die Bundeswehr werde militärische Transporte von Schutzmaterial erst planen, wenn die kommerziellen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dem "Spiegel". In der Hauptstadt sind an diesem Samstag zwei Millionen Atemschutzmasken und 300.000 Schutzkittel aus China angekommen. Die Bundeswehr hatte das Material am Flughafen Leipzig/Halle abgeholt und nach Berlin gebracht. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und wie man Nachschub bekommt, beantworten wir hier.

Die Bundeswehr unterstützt die Versorgung des Kreises Heinsberg. Der Kreis ist besonders stark von der Corona-Epidemie betroffen. (picture alliance / dpa / Jonas Güttler)

+++ Das russische Parlament will die Deutsche Welle und andere kritische Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Umgang Moskaus mit der Corona-Pandemie ins Visier nehmen. Der Auslandssender der Bundesrepublik habe falsche Nachrichten über das russische Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus verbreitet, sagte Piskarjow, der eine entsprechende Untersuchungskommission in der Staatsduma leitet. Die Deutsche Welle wies die erhobenen Vorwürfe vehement zurück.

Wie gut ist die Berichterstattung der Journalistinnen und Journalisten? Und: Wie gut kann sie sein, wenn etliche Regierungen die Pressefreiheit einschränken und gleichzeitig wegen der angespannten Wirtschaftslage Anzeigen wegbrechen und Mitarbeitende in Kurzarbeit geschickt werden? Wir haben einige Aspekte für Sie zusammengefasst.

+++ Die oberste Gesundheitsexpertin der schottischen Regierung hat mit Verstößen gegen die eigenen Ausgangsbeschränkungen für Empörung in Großbritannien gesorgt. Catherine Calderwood gab zu, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu einem Landhaus ihrer Familie gefahren zu sein. "Ich habe den Ratschlag nicht befolgt, den ich anderen gegeben habe", sagte Calderwood bei einer Pressekonferenz. "Es tut mir sehr leid."

Die Medizinerin hatte die wegen der Coronavirus-Pandemie angeordneten Auflagen immer wieder auch vor laufender Kamera verteidigt und zu deren Einhaltung aufgerufen. Die schottische Polizei teilte mit, Calderwood sei von Beamten ermahnt worden, die Auflagen einzuhalten.

