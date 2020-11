Die Wirtschaft kann nach Aussage von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit weiteren Hilfen rechnen, falls der Lockdown verlängert wird. Kanzleramtschef Braun empfiehlt den Schulen "Kreativität" bei der Suche nach größeren Unterrichtsräumen. Dem Robert Koch-Institut sind knapp 23.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 21. November

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat den Unternehmen weitere Hilfen in Aussicht gestellt, sollte der Corona-Lockdown verlängert und verschärft werden. Man werde niemanden im Regen stehen lassen, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Ob die November-Hilfen eins zu eins auch im Dezember gewährt würden, könne erst nach den Bund-Länder-Beschlüssen am kommenden Mittwoch geklärt werden. Altmaier warnte vor einer abermaligen Vertagung der Entscheidungen. Alle Beteiligten brauchten jetzt Klarheit. Ziel müsse es sein, ein Weihnachtsfest zu feiern, das diesem Anspruch nahekommt, wenn auch im bescheidenen Rahmen.

+++ Italiens Regierung will die Finanzhilfen für die von den Corona-Sperren besonders betroffenen Firmen etwa in Handel, Kultur und Gastronomie noch einmal aufstocken. Das Kabinett verabschiedete am Freitagabend ein Dekret, das rund zwei Milliarden Euro an Hilfen für den Rest des Jahres 2020 umfasst. In Italien gelten seit Anfang November in sogenannten Roten Zonen strenge Ausgangsbeschränkungen. Außerdem ist dort ein Großteil der Geschäfte zu. Das neue Not-Paket sieht auch Hilfen zur Unterstützung armer Menschen und zum Kauf von Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 vor.

+++ Der Immunschutz gegen eine erneute Coronavirus-Infektion hält laut einer Studie aus Großbritannien länger an als vermutet. Die Wahrscheinlichkeit, sich binnen sechs Monaten erneut zu infizieren, ist nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern der Universität Oxford gering. Studienergebnisse seien diesbezüglich sehr ermutigend, erklärte Professor David Eyre. Denn sie legten nahe, dass die meisten Menschen, die Covid-19 hatten, es zumindest kurzfristig nicht wieder bekommen werden. Die Studie wurde allerdings noch nicht durch mehrere Fachexperten unabhängig begutachtet.

+++ Im Iran gilt in der Hauptstadt Teheran und mehr als 160 weiteren Städten seit heute ein strenger Lockdown, um einem weiteren Anstieg der Corona-Fallzahlen entgegenzuwirken. Schulen, Universitäten und Basare wurden für zunächst zwei Wochen geschlossen. Zwei Drittel der Beamten im öffentlichen Dienst müssen von zu Hause aus arbeiten. Außerdem dürfen zwischen 21.00 Uhr abends und 4.00 Uhr früh außer Taxis keine Pkw mehr unterwegs sein. Aus wirtschaftlichen Erwägungen hatte Präsident Ruhani einen Lockdown bisher abgelehnt. Die Infektionszahlen sind jedoch in den vergangenen Wochen dramatisch gestiegen. Fast im Minutentakt sterben im Iran Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben.

+++ In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten am Freitag gut 195.500 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervorging. Der bislang höchste Tageswert war am Vortag registriert worden und lag bei 187.833 Fällen.

+++ Angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen plädiert Kanzleramtschef Braun dafür, die Hygienemaßnahmen an Schulen zu verschärfen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der CDU-Politiker, Jugendliche trügen wesentlich zur Verbreitung der Infektion bei. Man solle darüber nachdenken, ältere Schüler vermehrt zu Hause zu unterrichten und bei der Suche nach großen Unterrichtsräumen auch auf Bürgerhäuser oder Kinosäle ausweichen. Ziel sei es, die Schulen weiter offen zu lassen, so Braun. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte der "Passauer Neuen Presse", das Infektionsgeschehen an den Schulen müsse stärker gebremst werden. Der Virologe Kekulé sprach sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" für geteilte Klassen und Wechselunterricht aus.

Schulunterricht im Kino? Kanzleramtschef Helge Braun hält das für denkbar. (dpa/ Julian Stratenschulte)

+++ Polen lockert in der Vorweihnachtszeit die Corona-Schutzmaßnahmen für den Einzelhandel. Unter Einhaltung strengster Hygieneauflagen dürften Geschäfte in Einkaufszentren vom 28. November an wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Morawiecki in Warschau. Am 4. und 17. Dezember soll es außerdem zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Es gehe um die Rettung von Millionen von Arbeitsplätzen, erklärte Morawiecki. Anfang November hatte die Regierung die Schließung aller Geschäfte in Einkaufszentren verfügt - Ausnahmen galten für Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken. Der landesweite Fernunterricht an allen Schulen wird bis zu den Feiertagen verlängert.

+++ Hongkong und Singapur verzichten wegen einer Zunahme von Coronavirus-Infektionen darauf, den Tourismus zwischen den beiden Regionen anzukurbeln. Die Luftverkehr-Vereinbarung, die eigentlich morgen in Kraft treten sollte, werde um mindestens zwei Wochen verschoben, teilte der Minister für Handel und wirtschaftliche Entwicklung in Hongkong, Yau, mit. Hongkong meldete am Samstag 43 neue Coronavirus-Fälle, darunter 13 örtliche Fälle, die nicht nachverfolgt werden konnten. Gemäß der Vereinbarung sollen Reisen zwischen Hongkong und Singapur ohne anschließende Quarantäne möglich sein. Voraussetzung sind Corona-Tests nach der Ankunft am Zielort.

+++ Bundesforschungsministerin Karliczek hat betont, dass es keine Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus geben werde. Die Impfung bleibe absolut freiwillig, sagte die CDU-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie unterstrich zugleich, dass auch nach einer Zulassung die Wirksamkeit und Sicherheit der entsprechenden Mittel weiter beobachtet würden.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 22.964 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 500 Fälle mehr als vor einer Woche. Der bisherige Höchststand war gestern mit mehr als 23.600 Neuinfektionen erreicht worden. Wie aus den Angaben auf der Internetseite des RKI hervorgeht, stiegt die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, um 254 auf 13.884.

+++ Der Deutsche Schaustellerbund warnt davor, dass die Absage der Weihnachtsmärkte in diesem Jahr der Adventstradition auf Dauer ein Ende setzen könnte. DSB-Hauptgeschäftsführer Hakelberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn die Schausteller-Familienbetriebe die Coronavirus-Pandemie nicht überlebten, werde es "Weihnachtsmärkte, so wie wir sie kennen und lieben, zukünftig nicht mehr geben". Das weitreichende Verbot in diesem Jahr komme "in seiner Wirkung einem Berufsausübungsverbot gleich" und bedeute für die Mehrzahl der Vereinsmitglieder einen Ausfall sämtlicher Einnahmen, beklagte Hakelberg. Vielen drohe der Untergang.

+++ Der älteste Sohn des amtierenden US-Präsidenten, der 42-jährige Donald Trump Junior, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe in dieser Woche von der Infektion erfahren, habe keine Symptome und sei in Quarantäne, teilte ein Sprecher in Washington mit. Vor ihm hatten sich bereits Präsident Trump selbst und die First Lady sowie deren gemeinsamer Sohn Barron infiziert. Sie haben sich mittlerweile wieder erholt.

Freitag, 20. November

+++ In den USA vergrößert sich das Ausmaß der ohnehin schon tragischen Coronavirus-Krise. Landesweit kommt es nun zu durchschnittlich mehr als 1.300 Corona-Todesfällen pro Tag, dem höchsten Wert seit dem katastrophalen Frühjahr in New York City. Wie aus offiziellen Daten hervorging, erreichten die USA am Donnerstag den Höchststand von fast 188.000 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelten Patienten stieg ebenfalls auf einen neuen Höchstwert von mehr als 80.000.

+++ Im Iran werden ab Samstag die Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. Etwa 160 Städte und Ortschaften, darunter die Hauptstadt Teheran, werden staatlichen Medien zufolge als "rote" Hochrisiko-Gebiete eingestuft. Hier gelten für zunächst zwei Wochen die strengsten Maßnahmen. So müssen unter anderem alle Geschäfte und Unternehmen, die nicht dringend benötigte Waren oder Dienstleistungen anbieten, schließen. Für den Autoverkehr werden die Städte abgeriegelt. Weniger strenge Einschränkungen sollen in "orangen" und "gelben" Städten gelten.

+++ Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) ist nach einem Coronafall in seinem Umfeld vorsorglich in Quarantäne. Ein erster Coronatest des Ministers sei negativ gewesen, teilte das Ministerium mit. Altmaier wurde getestet, weil einer seiner engeren Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt ist. Er werde seinen Dienstgeschäften auch von zuhause weiter nachgehen.

+++ Sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, können Niederländer sich gratis und freiwillig impfen lassen. Eine Verpflichtung werde es nicht geben, kündigte das Gesundheitsministerium in Den Haag an. Als erste Gruppe sollen Menschen über 60 Jahre, besonders Gefährdete und Pflegepersonal an der Reihe sein. Das Ministerium erwartet, dass etwa 3,5 Millionen Niederländer im ersten Quartal des neuen Jahres geimpft werden können. Da sehr wahrscheinlich nicht sofort genügend Dosen des Impfstoffes für die rund 17 Millionen Einwohner vorliegen würden, sollten sie in Staffeln geimpft werden.

